Schiaffo al #MeToo: Bill Cosby torna libero dopo le accuse di violenza

7 Marzo 2022 - 18.08

Bill Cosby rimane in libertà: la Corte Suprema di Washington ha rifiutato di prendere in esame il ricorso della procura della Pennsylvania contro l’ultimo appello che aveva portato alla scarcerazione dell’attore per vizio di forma nel processo contro di lui per molestie sessuali.

L’anno scorso la Corte Suprema della Pennsylvania aveva cancellato la precedente sentenza di primo grado affermando che il procuratore avrebbe dovuto rispettare un accordo stipulato dal suo predecessore di non portare Cosby davanti al giudice.

I togati di Washington non hanno spiegato perché hanno deciso di non affrontare il caso. La Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato la sentenza di colpevolezza nel luglio del 2021. Cosby era stato condannato nel 2018 per violenza sessuale.

Cosby era stato accusato da Andrea Constand, una donna che aveva affermato di essere stata drogata e aggredita da Cosby. Dopo quella di Constand erano giunte testimonianze di altre donne che avevano confermato le accuse.