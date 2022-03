Russia, anche Macerata annulla un concerto del maestro Gergiev

globalist

3 Marzo 2022 - 14.44

Valery Gergiev, l’ex direttore d’orchestra del Teatro Alla Scala sostituito dal giovane Timur Zangiev, non si esibirà neanche a Macerata. Il concerto che si sarebbe dovuto tenere, con la Mariinsky Orchestra nell’ambito del Macerata Opera Festival il prossimo 20 agosto 2022 è stato cancellato.

Lo ha annunciato il direttore artistico Paolo Pinamonti, durante la presentazione del programma 2022. “È evidente – ha detto Pinamonti – che di fronte alla drammatica situazione attuale e alla violenta aggressione della Russia di Putin dell’Ucraina, con la sofferenza delle popolazioni ucraine a cui va tutta la nostra solidarietà, dei soldati e i morti, questo concerto è inevitabilmente sospeso”.

Il direttore d’orchestra Gergiev, che ha più volte dichiarato la sua vicinanza a Putin, è stato già escluso dalla direzione del Teatro Alla Scala, dove avrebbe dovuto dirigere la Dama di picche il 5 marzo. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva chiesto, con il sovrintendente del teatro, di prendere una posizione precisa contro l’invasione della Russia in Ucraina.

Per le prossime rappresentazioni dell’opera di Cajkovskij sono in programma quattro repliche dal 5 al 13 marzo. “Vedo che altre persone nel mondo artistico, tipo Netrebko, si sono espresse in questo modo, e anche molti nel mondo dello sport. Io non voglio giudicare ma quello che so – agiungeva Sala, che è presidente della Scala – è che Valery Gergiev è ripartito e non ha risposto”.