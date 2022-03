‘Lea Un Nuovo Giorno’, stasera l’episodio finale della fiction con Anna Valle: anticipazioni

GdS

1 Marzo 2022 - 09.09 Giornale dello Spettacolo

Preroll

‘Lea Un Nuovo Giorno’, la Fiction Rai con Anna Valle e Giorgio Pasotti torna stasera su Rai 1 con un doppio episodio finale che chiude la stagione. E il successo ottenuto fa già parlare di una nuova stagione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

‘Lea Un Nuovo Giorno’, in onda stasera su Rai 1 alle 21.20, vede Anna Valle nei panni dell’infermiera Lea e Giorgio Pasotti in quelli del dottor Marco. La serie ha avuto una media di quasi 5 milioni di telespettatori e uno share sempre sopra al 20 per cento. Stasera andrà in onda l’episodio finale.

Middle placement Mobile

Stasera salutiamo Lea e tutto il resto del gruppo con gli ultimi due, attesissimi episodi. Che ci daranno – speriamo – tutte le risposte. Tra cui la più importante: Lea e Marco tornano insieme? I titoli dei due episodi stasera in tv sono Segreti di famiglia e L’uomo giusto.

Dynamic 1

‘Lea Un Nuovo Giorno’ – anticipazioni

La richiesta di affidamento di Koljia viene respinta dal giudice ed è un duro colpo per Lea e Marco. Tra Viola e Luca nasce una simpatia speciale, nonostante le condizioni di salute della ragazza stiano peggiorando. Nel frattempo, viene ricoverato in reparto Tommaso, un bambino affetto da anemia aplastica che ha bisogno di un trapianto di midollo osseo.

Dynamic 2

‘Lea Un Nuovo Giorno’ va in onda stasera su Rai 1 alle 21.20 con un doppio nuovo episodio che chiude la serie. Ma già si parla di una nuova stagione.