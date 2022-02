Eurovision fa marcia indietro: la Russia esclusa dalla competizione

GdS

25 Febbraio 2022 - 18.19 Giornale dello Spettacolo

Preroll

L’Eurovision Song Contest non avrà la Russia tra i partecipanti, come conseguenza dell’invasione dell’Ucraina: lo ha deciso il comitato organizzatore, con un rapido dietrofront rispetto alle dichiarazioni iniziali, che avevano respinto la richiesta dell’Ucraina di non far partecipare la Russia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le prime dichiarazioni

Middle placement Mobile

La richiesta di non far partecipare la Russia all’Eurovision Song Contest era stata avanzata dalla Tv di Stato ucraina, ma gli organizzatori hanno risposto che l’Eurovision “è un evento culturale, non politico”, e fatto presente che stanno pianificando di dare il loro benvenuto sia agli artisti dell’Ucraina che della Russia.

Dynamic 1

L’Eurovision Song Contest si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio. Gli organizzatori hanno detto che continueranno a ‘monitorare la situazione’. Proprio a Kiev, capitale dell’Ucraina sotto assedio dei russi, si è svolta un’edizione dell’Eurovision. Vi partecipò per l’Italia Francesco Gabbani.