‘Doc-Nelle tue mani’, stasera doppio episodio: trama e anticipazioni

24 Febbraio 2022

Torna stasera la seconda stagione di ‘Doc-Nelle tue mani’, in onda giovedì 24 febbraio su Rai 1 in prima serata. La fiction medical, che continua a riscuotere un grande successo di pubblico, torna stasera con un doppio episodio, dai titoli ‘Ragioni e Conseguenze’ e ‘Gold Standard’.

‘Doc-Nelle tue mani’, stasera l’episodio undici: ‘Ragione e Conseguenze’ – la puntata della seconda stagione della fiction si apre con una sorpresa inaspettata per Agnese, che in un letto d’ospedale vede la mare di Manuel. Il bambino era stata preso in affido da lei e Davide, ma da qualche tempo la relazione sentimentale non sta andando molto bene e ne risente anche il piccolo di questo clima di tensione continua.

Il tutto mentre Andrea sembra così deciso a starle accanto come mai prima d’ora. Allo stesso modo Damiano sta prendendo le distanze da Giulia e Gabriel trova il coraggio di parlare di quello che gli sta accadendo alla psicologa.

‘Doc-Nelle tue mani’, dodicesimo episodio: ‘Gold Standard’ – C’è un blackout informativo proprio durante la simulazione di primariato; un momento che per Andrea significava tornare alla vecchia vita con il camice addosso. L’emergenza richiede una forza d’animo non indifferente per far fronte a scelte decisive quanto rischiose.

Gabriel nel frattempo parla di una difficile verità che non credeva nemmeno lui in grado di poter tirare fuori, ma come sempre accade in Doc-Nelle tue mani tutto è ad un bivio: così l’arrivo di una paziente speciale farà la differenza nelle scelte della squadra. Di chi si tratta?

‘Doc-Nelle tue mani’ è disponibile su Rai Play: tutte le puntate sono sempre disponibili per la visione.