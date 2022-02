Claudio Simonetti, l'artefice dei Goblin che mise in musica 'Profondo rosso' di Dario Argento

globalist

17 Febbraio 2022 - 19.49

Claudio Simonetti, ossia mister Profondo Rosso, la colonna sonora del film di Dario Argento che fece epoca.

Claudio Simonetti è nato a San Paolo in Brasile, il 19 febbraio del 1952. Tra poco compirà 70 anni ed è del segno dell’Acquario. Quando aveva 11 anni si è trasferito in Italia con la sua famiglia e si è iscritto al Conservatorio Santa Cecilia di Roma per studiare composizione e pianoforte.

Oltre ad essere un compositore è un arrangiatore, tastierista, produttore e creatore noto per aver composto diverse colonne sonore horror.

La passione della musica arriva dal padre Enrico, morto nel 1978 a 54 anni a causa di complicazioni legati all’asportazione di un tumore alla gola. Enrico è stato pianista, compositore, conduttore televisivo, attore, umorista, direttore d’orchestra, cantante e showman.

Moglie e figli, la vita privata di Enrico Simonetti

Dal 1981 al 1983 Claudio è stato con Anna Kanakis. Dal 1989 a 1994 il compositore è stato sposato con Donatella De Campi. Dal 2009, Simonetti ha una relazione sentimentale con Giulia Lolli.

È conosciuto per aver fondato il gruppo progressive italiano Goblin e per aver composto molte colonne sonore di pellicole italiane e americane, tra cui i film di Dario Argento Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Opera, Non ho sonno, Il cartaio, La terza madre, Dracula 3D, nonché di Zombi e Wampyr di George A. Romero.

Attualmente è uno dei componenti della band Goblin – Claudio Simonetti’s. Nel 2017 ha pubblicato una biografia intitolata “Claudio Simonetti. Il ragazzo d’argento. Una vita con i Goblin, la musica, il cinema”.