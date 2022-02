Tintin e i Puffi sui passaporti del Belgio: "Il fumetto centrale per la nostra cultura"

globalist

7 Febbraio 2022 - 16.16

Preroll

Da domani i passaporti del Belgio ospiteranno nelle loro pagine il razzo di Tintin, i Puffi, Lucky Luke, Spirou, Largo Winch, Bob & Bobette, e il Marsupilami: tutti personaggi di fumetti famosi in tutto il mondo ma nati proprio in Belgio, che ha deciso di omaggiarli in questo modo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sophie Wilmés, la Ministra degli Esteri, ha spiegato che il nuovo passaporto sarà “l’occasione per mettere in luce la nona arte, il fumetto, che è un elemento centrale della nostra cultura e della nostra influenza all’estero” ed ha anche aggiunto che questa personalizzazione offre nuove garanzie anti-truffa: “I nuovi passaporti sono anche più sicuri, grazie alle nuove tecniche di protezione e personalizzazione, e saranno riconoscibili grazie al loro design originale, che omaggia uno dei gioielli della nostra cultura: le eroine e gli eroi delle strisce a fumetti”.