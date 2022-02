Svelato il programma del Maggio Fiorentino

Redazione

5 Febbraio 2022

Mancano poco più di due mesi all’apertura del Festival del Maggio Musicale Fiorentino, giunto ormai alla sua ottantaquattresima edizione, ma è già partito il conto alla rovescia. L’inaugurazione è fissata il 12 aprile con Orpée et Eurydice di Christoph Willibald Gluck, alla sua prima nella versione francese, che sarà replicato in altre quattro date nel corso dello stesso mese.

Il programma è fitto di eventi: agli appuntamenti operistici, tra i quali spicca un’opera dedicata ai bambini (Ayda e l’amore fatale), si aggiungono dieci concerti sinfonici e sei recite (di cui quattro inedite). Sono previsti anche eventi musicali che avranno luogo in altre località (Siena, Ravello, Rimini, Macerata, Forte dei Marmi) e un convegno internazionale interamente dedicato a Renata Tebaldi, nel centenario dalla sua nascita.

Oltre a quella inaugurale, sono tre le opere che saranno eseguite per la prima volta in assoluto nel Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Roméo et Juliette di Charles Gounod (27 aprile), I due Foscari di Giuseppe Verdi (22 maggio) e Acis et Galatée di Jean-Baptiste Lully (4 luglio). A chiudere il Festival sarà il quarto appuntamento con Mehta e le musiche di Beethoven, esattamente il 14 luglio.