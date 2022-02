Sanremo fa un nuovo record di ascolti: ecco perché la nuova formula di Amadeus funziona

Maurizio Boldrini

3 Febbraio 2022 - 11.03

Oltre 11 milioni hanno guardato iersera Sanremo. Amadeus ha ben capito la lezione del difficile festival dell’anno scorso, era lungo, troppo lungo e anche un po’ noioso, assillato forse di far un festival in quel gelo pandemico. Quest’anno ha sveltito tutto; ha preso ospiti a destra e a manca; ha toccato le corde del pubblico di massa, soddisfacendo fasce di età diverse e gusti diversi.

Così si piegano i successi negli ascolti sia della prima sia della seconda serata. quella di ieri sera è stata, appunto, seguita in media, dalle 21.29 alle 24.50 da 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share. Media migliore sia dell’edizione del 2021 che del 2020. Ma anche la prima serata aveva fatto grandi numeri essendo stata seguita da quasi undici milioni di telespettatori, pari al 54,7% di share.

La punta alta sia ieri sera che l’altra sera si è avuta in prima serata anche perché si è scelto di iniziare, senza tanti fronzoli, la gara tra i cantanti e di diminuire, dato l’adeguamento della Rai alla nuova normativa europea, di diminuire i passaggi pubblicitari. Non a casa il picco di ascolti è stato raggiunto nelle due serate intorno alle 22 alle 23 e 30, cioè quando le famiglie o i gruppi stanno ancora allegramente cenando o bevendo davanti al televisore. Come un tempo.

E’ questa, d’altronde, la forza attrattiva del rito sanremese. Buono anche il successo della piattaforma digitale della Rai e buon riscontro sui social. Nella prima serata le visualizzazioni sono cresciute del 100% (sarà un dato che risente anche dell’arretratezza in cui per anni è stata tenuta la piattaforma stessa?) così come è cresciuto l’uso dell’on demand. Le interazioni complessive sono state, nella prima serata, 5,7 milioni con una elevata crescita. Fenomeno che si è allargato nella serata di ieri sera, quella dei record.