Achille Lauro si battezza sul palco dell'Ariston

1 Febbraio 2022 - 22.27

Apre la gara della prima serata del Festival con “Domenica”, cantata con un fiore rosa tra le mani e un coro gospel al suo fianco. Il gesto che ha stupito di più il pubblico presente in sala e quello da casa è stato il battesimo avvenuto al termine dell’esibizione. Achille Lauro ha giustificato questa sua azione con dei post su Instagram: lo ha fatto in ricordo della madre. Come lui stesso afferma: “Oggi 61 anni fa nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo. Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah”.

