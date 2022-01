A Sanremo obbligo di vaccino solo per i cantanti over 50, la Rai: "Seguiamo le leggi nazionali"

globalist

31 Gennaio 2022

Sanremo segue le regole come tutti: per questo, non c’è nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara, a parte per gli over 50 come previsto dalla legge.

Il direttore di Rai1 della sala stampa del Casinò di Sanremo, Stefano Coletta, ha spiegato: “La Rai segue le leggi nazionali. Come il teatro Ariston si collega alle norme generali previste per i teatri, con la piena capienza, il super green pass e le mascherine Ffp2, così vale la regola che sotto i 50 anni non c’è un obbligo di vaccino. La selezione degli artisti sul palco non può essere dirimente distinguendo vaccinati e no vax: si tratta di dati sensibili, che la Rai non può chiedere”.