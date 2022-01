Chiambretti positivo al covid: "Ho fatto tre dosi e resto un convinto sì vax"

globalist

9 Gennaio 2022

Chiambretti positivo al Covid mentre i no-vax vogliono andare all’attacco per sostenere l’inutilità del vaccino contro tutte le evidenze.

Piero Chiambretti si è ammalato di nuovo di Covid, dopo due anni dalla prima volta. Mal di gola, forte emicrania, il primo tampone negativo: “Ho voluto farne un altro la sera, diverso, che intercettasse questa variante, ed ero positivo. Mi sono bruciato con l’acqua calda e ora mi fa paura anche la fredda”, ha detto al Corriere della Sera il conduttore di Tiki Taka, che condurrà la puntata di lunedì da casa.

Ha scoperto l’infezione pochi giorni dopo la terza dose, “ma – dice – rimango un convinto si vax: come hanno spiegato quelli bravi e anche quelli meno bravi, il vaccino ti permettere di resistere a un attacco virale così forte che ti manda in ospedale”. Tanto che – aggiunge – “grazie a quello che ci siamo iniettati la vivo come una forte influenza”.

Molto diverso da quanto accaduto due anni fa, quando a causa del Covid rimase in ospedale per quindici giorni, “tra la vita e la morte”. Da quell’esperienza lui si salvò, ma la madre no. A questo proposito, Chiambretti è sicuro: “Sarebbe andata a piedi scalzi a farsi vaccinare e tutto sarebbe stato diverso”.

Infine è tornato sulla nuova infezione e sui rischi dei tamponi rapidi: “Prima di questa ennesima caduta in basso avevo fatto molta attenzione. Motivo per cui non mi sono fidato del primo tampone, il che fa pensare al caos in cui siamo, perché potevo uscire e infettare qualcuno”.