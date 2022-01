Addio a Sidney Poitier, primo attore afro-americano a vincere un premio Oscar

globalist

7 Gennaio 2022

Un grandissimo attore, grande interprete e precursore.

Sidney Poitier, leggenda di Hollywood che ha spianato la strada a tantissimi attori afroamericani, è morto all’età di 94 anni. Attore, regista ma anche diplomatico: il leggendario protagonista di “Indovina chi viene a cena” con Katharine Hepburn e Spencer Tracy era nato per sbaglio a Miami, ma la famiglia veniva dalle delle Bahamas e Poitiers era cresciuto nelle isole.

E’ stato il ministro degli Esteri di quel Paese, Fred Mitchell, a confermare la morte.

Oltre ad aver infranto la barriera della razza nell’industria dei sogni, Poitier era stato anche dal 1997 to 2007 ambasciatore delle Bahamas in Giappone.

Per “I Gigli del Campo” del 1963 aveva vinto un Oscar come miglior attore, il primo nero ad essere insignito dell’ambita statuetta in quella categoria, oltre ad essere candidato due volte ai premi per il miglior cinema.

Alla morte di Kirk Douglas nel 2020, era rimasto tra i pochi sopravvissuti dell’epoca d’oro di Hollywood e il piu’ vecchio vincitore sopravvissuto di un Academy Award. Tra i suoi film più famosi “La Scuola della Violenza” e “La Calda Notte dell’Ispettore Tibbs”