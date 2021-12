Lutto nel cinema: è morto Jean-Marc Vallee, regista e attore. Ancora non chiare le cause del decesso...

globalist

27 Dicembre 2021

Preroll

Una morte premature e che spiazza sia i suoi colleghi che i milioni di spettatori che hanno visto tutti i film che ha diretto e ne sono rimasti incantati.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il regista canadese Jean-Marc Vallée, noto per aver diretto film come ‘Dallas Buyers Club’ e ‘Wild’, insieme alle serie HBO ‘Big Little Lies’, che gli è valso un Emmy, e ‘Sharp Objects’ è morto all’età di 58 anni. Lo scrive The Hollywood Reporter a cui lo ha confermato il socio di produzione di Vallée, Nathan Ross.

Middle placement Mobile

Vallée è morto improvvisamente nel fine settimana nella sua baita vicino a Quebec City, in Canada, per cause che non sono state rivelate. “Jean-Marc era sinonimo di creatività, autenticità e provare le cose in modo diverso”, si legge nella dichiarazione. “Era un vero artista e un ragazzo generoso e amorevole. Chiunque abbia lavorato con lui non poteva fare a meno di vedere il talento e la visione che possedeva.

Dynamic 1

Era un amico, un partner creativo e un fratello maggiore per me. Il maestro ci mancherà moltissimo, ma ci conforta sapere che il suo bellissimo stile e il suo lavoro d’impatto che ha condiviso con il mondo continueranno a vivere”.

Nato a Montreal, Vallée aveva iniziato a dirigere video musicali prima di passare al cinema. Il suo primo lungometraggio, il thriller ‘Black List’ del 1995, ha ottenuto nove nomination ai Genie Awards canadesi, mentre il suo film del 2005 ‘C.R.A.Z.Y.’ ha vinto 11 Genie. È del 2009 il film ‘The Young Victoria’, che ha ottenuto tre nomination agli Oscar – tra cui miglior attrice Emily Blunt – e ha vinto quello per i migliori costumi.

Dynamic 2

Nel 2013 ha diretto il suo capolavoro, ‘Dallas Buyers Club’, film basato sulla storia vera di Ron Woodroof, che vendeva farmaci sperimentali ai malati di Aids a prezzi bassissimi rispetto alle multinazionali.

La pellicola ha avuto sei nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, e ha trionfato nella notte dell’Academy con gli attori Matthew McConaughey e Jared Leto.

Dynamic 3

Nel 2014 ha poi diretto ‘Wild’ per cui sono state candidate all’Oscar Reese Witherspoon e Laura Dern, mentre nel 2015 è stata la volta di ‘Demolition – Amare e vivere’ con Jake Gyllenhaal.

Nel 2017 gli è stata affidata la regia di un cast stellare – Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Laura Dern – per la serie della HBO ‘Big Little Lies’, il progetto scritto da David E. Kelley che Vallée ha diretto e prodotto. Per questa serie il regista canadese ha vinto un Emmy e un DGA Award.

Dynamic 4

In una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter, il team di HBO ha detto di essere “scioccato dalla notizia della sua morte improvvisa” e ha esteso “le piu’ sentite condoglianze” alla sua famiglia e ai suoi cari. Nel 2018 Valle’e ha diretto Amy Adams e Patricia Clarkson nella serie HBO ‘Sharp Objects’, che ha anche prodotto a livello esecutivo. All’inizio di quest’anno, la società di produzione Crazyrose di Valle’e e Ross ha firmato un accordo first-look con HBO e HBO Max.