Mentana apre la polemica: "Io nel mio Tg non ospito No vax, non si mettono a confronto scienziati e stregoni"

3 Dicembre 2021

Non è troppo difficile vedere una frecciatina rivolta a programmi come Cartabianca nelle parole di Enrico Mentana, che scrive su Facebook: “Mi onoro di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no-vax. A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni scomode, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell’Olocausto, ai cospirazionisti dell’11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie”.

“Per me mettere a confronto uno scienziato e uno stregone, sul Covid come su qualsiasi altra materia che riguardi la salute collettiva, non è informazione, come allestire un faccia a faccia tra chi lotta contro la mafia e chi dice che non esiste, tra chi è per la parità tra uomo e donna e chi è contro, tra chi vuole la democrazia e chi sostiene la dittatura”, ha concluso Mentana.

Proprio pochi giorni fa, Michele Anzaldi ha chiesto un’interrogazione sulla presenza praticamente fissa di una leader No Vax, Maddalena Loy, a Cartabianca, ma il programma di Bianca Berlinguer non è il solo: No Vax sono regolarmente ospitati da ‘Non è L’Arena’ di Massimo Giletti, ‘Dimartedì’ di Giovanni Floris, ‘Piazzapulita’ di Corrado Formigli, a l’Aria che Tira’ di Myrta Merlino.

Sulla stessa linea di Mentana è anche la giornalista Milena Gabanelli: “Io penso sia sbagliato dare troppa ribalta ad esempio a queste manifestazioni dove spaccano vetrine e incendiano auto, penso che vogliano proprio quello e non dovremmo darglielo. Non bisogna dare troppo spazio a chi dice che la terra è piatta, se non come nota di colore”.