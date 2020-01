La Rai cede ai fascio-sovranisti: Rula Jebreal non sarà a Sanremo

Alla fine i sovranisti l'hanno avuta vinta: Rula Jebreal, la giornalista italo-palestinese la cui presenza era stata annunciata a Sanremo e aveva sollevato i latrati dei fascio-sovranisti, non sarà presente al festival della Canzone italiana.

La Rai ha frenato Amadeus, che per primo aveva avanzato la proposta. Il motivo? Altrimenti il festival si sarebbe trasformato "in un luogo per far politica". Insomma, quello che è sempre stato. Ma quest'anno, Mamma Rai vuole giocare sicuro e non rischiare nulla.

I primi a scagliarsi contro la Jebreal, con la solita rozzezza da bar, erano stati i signori de Il Giornale, che la definiscono una "prezzemolina cosmopolita del pensiero unico", mentre Marco Gervasoni, docente dell'università del Molise noto per i suoi tweet offensivi contro Liliana Segre, ha scritto: "Mitica la definizione che ne diede in un talk show anni fa Sapelli “gnocca senza testa”. Aspettatevi un Sanremo pro clandestini, pro islam, pro lgbt, pro utero in affitto, pro sardine, pro investitori d’auto (purché con suv)".