Gaza resta un inferno. Ma il mondo l’ha dimenticato. 

13 Gennaio 2026 - 19.36

Dovremmo essere grati, tutti e tutte, a Nagham Zbeedat, per i toccanti, documentati, reportage sulla non vita a Gaza. Nagham segue per Haaretz la tragedia palestinese. E lo fa con una profondità e umanità che arricchiscono l’ottimo lavoro giornalistico.

Nagham Zbeedat dà voce, volto, a quanti a Gaza lottano per la sopravvivenza, ricordandoci, sempre, che si tratta di esseri umani e non di numeri. Il suo lavoro è un esempio di cosa sia un giornalismo libero, d’inchiesta, un giornalismo dalla schiena dritta.

L’esatto contrario della narrazione propagandistica veicolato dalla macchina del fango messa in piedi dal governo fascista di Tel Aviv e che tanti aedi ha in Italia. Su questo va fatta chiarezza, senza giri di parole: ci sono molti modi per essere complici del genocidio perpetrato da Israele a Gaza: non sanzionando i responsabili, mandanti ed esecutori. Vendendo le armi con cui vengono massacrati i gazawi, 5 su 6 civili secondo quanto documentato in una data base dell’esercito israeliano, meritoriamente svelato da Haaretz. Ma si è complici del genocidio anche veicolando, in editoriali o in comparsate televisive, le falsità della propaganda di Netanyahu e soci. O spacciando per “pace” un genocidio silenziato. Chi si dice giornalista, dovrebbe andare a lezione da Nagham Zbeedat.

“Non è mai finita”: mentre il mondo va avanti, per gli abitanti di Gaza è guerra come al solito

Racconta Zbeedat: “Negli ultimi giorni, gli abitanti di Gaza segnalano un’intensificazione delle attività militari israeliane: raid aerei che continuano a colpire le zone residenziali, carri armati che avanzano sempre più all’interno dei quartieri e forze di terra che attraversano la linea gialla di Israele, i blocchi gialli che separano la Gaza controllata da Israele dai palestinesi.

Dall’accordo di cessate il fuoco entrato in vigore nell’ottobre 2025, i rapporti indicano che l’esercito israeliano ha commesso centinaia di violazioni, con attacchi aerei, incursioni terrestri e bombardamenti che continuano in tutta la Striscia nonostante la tregua.

Nel densamente popolato campo profughi di Jabalya, nel nord di Gaza, testimoni oculari riferiscono che i carri armati israeliani hanno avanzato, riportando alla memoria le precedenti incursioni che hanno raso al suolo interi quartieri.

A Shujaiyeh e in altri quartieri, i residenti descrivono bombardamenti di artiglieria e attività di droni che rendono impossibile la calma.

I nuovi attacchi aerei dei giorni scorsi hanno ucciso e ferito civili, tra cui almeno due palestinesi, una bambina tra loro, a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, secondo i medici del principale ospedale della città, il Nasser Hospital.

Per molti a Gaza, questi sviluppi non sembrano un ritorno alla guerra, ma la sua continuazion, che si svolge silenziosamente mentre il mondo guarda altrove.

La cosiddetta Linea Gialla è diventata emblematica della guerra incompiuta. Gli alti comandanti militari israeliani hanno pubblicamente descritto l linea come un confine di sicurezza e una posizione avanzata destinata a impedire il raggruppamento dei militanti, ma i palestinesi riferiscono che essa si è spostata e che i suoi confini sono sempre più difficili da distinguere nel mezzo delle operazioni militari.

Nel campo profughi di Jabalya, il cessate il fuoco ha cambiato poco la situazione sul campo. I residenti descrivono un luogo che rimane instabile e in gran parte inabitabile, dove la vita quotidiana non è caratterizzata dalla ripresa, ma dalla continua presenza militare e dalla scarsità.

Mohammed Sami, 22 anni, è tornato a Jabalya subito dopo l’annuncio del cessate il fuoco, dopo aver trascorso poco più di un mese sfollato a Deir al-Balah.

Sperava che l’annuncio significasse poter finalmente riprendere i suoi studi di contabilità, interrotti da mesi dalla guerra che aveva portato a un’interruzione quasi totale di Internet. Invece, dice, ciò che lo aspettava era la devastazione.

“All’inizio ero felice”, dice Sami. “Ma quando sono tornato e ho trovato la nostra casa [parzialmente distrutta dalla guerra] oltre la Linea Gialla, sono rimasto sconvolto. Anche adesso non provo la gioia del cessate il fuoco, perché ci hanno privato del bene più essenziale per la vita: la nostra casa”.

La casa della sua famiglia si trova oltre la Linea Gialla, che attraversa il centro del campo. Sami ora vive in una tenda in una zona conosciuta come Bir al-Na’ja, sempre all’interno di Jabalya, abbastanza vicina alla sua casa da permettergli di tornare occasionalmente a recuperare gli effetti personali sepolti sotto le macerie.

“Torno con molta cautela”, ha detto. “L’esercito è lì”.

Jabalya, ha spiegato, non funziona più come una città. L’acqua e l’elettricità sono in gran parte indisponibili, i mercati sono scomparsi e le strade sono state rese inutilizzabili dopo mesi di bombardamenti. Le forze israeliane, dice, fanno ripetute incursioni nella zona, posizionando barriere di cemento lungo la Linea Gialla e sparando proiettili e sganciando bombe che tengono i residenti in costante paura.

“Le forze di occupazione si muovono all’interno della città ogni notte”, dice Sami, descrivendo le incursioni da est, nord e ovest intorno a mezzanotte.

Sopra di loro, quadricotteri sorvolano l’area emettendo quelli che lui definisce “rumori terrificanti”, una forma di intimidazione a cui i residenti si sono ormai abituati. Con la maggior parte delle famiglie che ora vive in tende improvvisate, non esistono misure di protezione significative.

Durante un tentativo di recuperare i propri effetti personali dalla sua casa, Sami ha assistito a quello che ha descritto come un omicidio. Mentre i vicini lo aiutavano a rimuovere gli oggetti dalle macerie, le forze israeliane hanno aperto il fuoco, uccidendo uno degli uomini.

“Hanno detto che era troppo vicino alla linea gialla”, dice Sami.

La violenza, sostiene, è stata aggravata da un crescente senso di abbandono, non solo da parte dei leader politici, ma anche del mondo esterno.

“Ho l’impressione che dopo quello che chiamano cessate il fuoco, l’opinione pubblica e la stampa abbiano perso di vista le violazioni che avvengono nella Striscia di Gaza, dice, “soprattutto nelle zone vicine alla Linea Gialla”.

“Chi pensa che la guerra sia finita è completamente distaccato dalla realtà in cui viviamo”, dice. “Perché la guerra non è mai finita”.

Se Jabalya illustra come il cessate il fuoco sia ignorato nel nord, Khan Yunis racconta una storia simile nel sud, fatta di ritiro bloccato e violenza costante.

Zakaria Safi, 22 anni, programmatore di siti web e studente di ingegneria informatica, vive a Khan Yunis, dove, secondo lui, le forze israeliane non se ne sono mai andate completamente. “Metà di Khan Yunis è ancora sotto il controllo dell’esercito”, dice. “E ogni tanto ci sono degli attacchi”.

L’esercito israeliano avrebbe dovuto ritirarsi da diverse zone della città all’inizio della seconda fase del cessate il fuoco. Ma ciò non è avvenuto, dice Safi. Al contrario, gran parte di Khan Yunis rimane sotto il controllo militare, mentre migliaia di famiglie continuano a vivere in tende e campi improvvisati nella vicina al-Mawasi, impossibilitate a tornare alle loro case.

Per Safi, la guerra non è un’astrazione. È visibile dalla sua camera da letto. “Hanno costruito una base militare vicino alla Linea Gialla”, dice. “Posso vedere la loro base dalla finestra della mia camera da letto”.

Questa vicinanza condiziona la vita quotidiana. Gli spari, dice, sono costanti: a volte fanno parte dell’addestramento militare, a volte sono qualcos’altro. “Ogni giorno sentiamo degli spari”, dice. “Molte volte gli spari sono arbitrari e ci raggiungono perché l’esercito è molto vicino a dove ci troviamo”.

Le conseguenze non sono teoriche. “Ci sono molti feriti a causa di questo”, dice Safi. “Qualche giorno fa, un uomo è stato ucciso vicino all’ospedale Nasser a causa dei loro spari casuali”.

I movimenti sono diventati calcolati e timorosi. Quando ci sono sparatorie o bombardamenti nelle vicinanze, le famiglie restano in casa, senza sapere dove potrebbe cadere il prossimo proiettile o il prossimo colpo. “Molte volte non usciamo quando sentiamo gli spari”, dice. “Chiunque può rimanere ferito”.

Gli ospedali, aggiunge, non offrono alcuna rassicurazione. “Anche gli ospedali sono presi di mira”, dice. Gli edifici alti sembrano altrettanto pericolosi. “Abbiamo paura di andare in luoghi elevati”, spiega, “perché si affacciano sulle basi militari e si può essere uccisi per questo”.

Alla domanda se ci sia ancora qualche zona di Gaza che possa essere considerata sicura, Safi fa una pausa prima di rispondere semplicemente: “Qualsiasi luogo può essere preso di mira”.

Ciò di cui Gaza ha bisogno ora, dice Safi, non sono retorica o dichiarazioni, ma i mezzi per sopravvivere. “Roulotte, impianti solari, batterie”, dice.

Ma come Mohammed Sami a Jabalya, Safi rifiuta l’idea che il cessate il fuoco rappresenti un vero cambiamento sul campo. Afferma inoltre che il comportamento dell’esercito israeliano non è influenzato dall’attenzione internazionale. “La situazione era già così prima”, dice. “Non è che Israele si preoccupi di come reagisce il mondo”.

Alla domanda se crede che l’esercito israeliano finirà per rispettare il cessate il fuoco e ritirarsi dalle zone che ancora controlla, la sua risposta è stata immediata e amara. Ha riso. “Non c’è più alcuna aspettativa”, dice, “che le promesse fatte sulla carta saranno onorate sul campo”.

Ayat, 22 anni, originaria di Shujaiyeh, dice di sentirsi come se il cessate il fuoco non l’avesse mai raggiunta. Parlando con Haaretz, Ayat, che ora è sfollata nel vicino quartiere di Zeitoun, a pochi isolati da dove è cresciuta, dice che non c’è stabilità, né tranquillità. “Meno di tre minuti dopo l’annuncio [del cessate il fuoco], la nostra zona è stata bombardata”.

Anche secondo lei, l’attuale tregua non è una pausa nella guerra, ma la sua continuazione. “Questo cessate il fuoco è il completamento degli obiettivi di guerra di Israele, ma in silenzio”.

A Shujaiyeh, come in altri luoghi, dice, i residenti sono tornati nelle loro case vicino alla Linea Gialla. “Da allora, le milizie israeliane sono state lì ogni giorno”, dice. “Costringono le persone a uscire dalle loro case, uccidono altre persone. I bombardamenti dei carri armati continuano anche se l’esercito si è ritirato di qualche metro”.

A suo dire, la Linea Gialla ha di fatto legalizzato l’occupazione della parte orientale di Gaza. “Ha permesso all’esercito israeliano di occupare la parte orientale di Gaza con il pretesto del cessate il fuoco”.

Secondo Ayat, i bombardamenti sono ora più imprevedibili che in passato. “La differenza tra i giorni di guerra e oggi è che i bombardamenti sono più casuali. In qualsiasi momento, l’esercito israeliano può affermare che c’è stata una ‘violazione’ in qualsiasi punto di Gaza e lanciare una terrificante ondata di attacchi.

“È ironico, perché dovrebbe essere il contrario, ma non mi sento più sicura che durante la guerra stessa”, aggiunge. “Possono prendere di mira chiunque, anche i civili. Non è che la vita dei civili abbia importanza per loro. Oggi potrei camminare da qualche parte ed essere bombardata a causa di una falsa ‘violazione’ che sostengono”.

Ayat lavora nel campo degli aiuti umanitari, un ruolo che la mette costantemente in pericolo. “Ogni volta che esco per andare al lavoro, ho paura che saremo presi di mira”, dice. “Qualche giorno fa ero in missione a Jabalya. Appena siamo entrati, i cecchini erano proprio davanti a noi. I bombardamenti si sono intensificati. Ero terrorizzata, convinta che da un momento all’altro un cecchino potesse sparare a me o a uno dei miei colleghi.

“Questo posto non è mai sicuro”, dice. “A Israele non interessano i cessate il fuoco o gli accordi firmati. Non c’è alcun potere o istituzione che lo costringa a rispettarli o che lo ritenga responsabile delle violazioni”.

Recentemente, la famiglia di Ayat ha pagato il prezzo. I parenti che non avevano altro posto dove fuggire si sono rifugiati nelle fondamenta di un edificio che non era ancora stato distrutto, in una zona di Shujaiyeh che avrebbe dovuto essere lontana dalla linea gialla. “L’esercito israeliano ha continuato ad avanzare con soldati e carri armati”, racconta. “Hanno assediato i miei parenti per due giorni, li hanno bombardati, hanno sparato su di loro. Una mia parente è stata uccisa. Suo marito e suo figlio sono rimasti feriti. ” Ogni giorno“, dice Ayat,” vediamo la morte in molte forme”.

Il reportage di Nacham Zbeedat finisce qui.

Gaza resta un inferno. Ma il mondo l’ha dimenticato.

Dichiarazione del Portavoce dell’Unicef James Elder al Palazzo delle Nazioni di Ginevra di oggi.

“Più di 100 bambini sono stati uccisi a Gaza dal cessate il fuoco di inizio ottobre. Si tratta approssimativamente di un bambino o una bambina uccisi ogni giorno. Durante un cessate il fuoco.

La vita a Gaza rimane soffocante. La sopravvivenza è ancora incerta. Sebbene i bombardamenti e gli scontri a fuoco siano diminuiti durante il cessate il fuoco, non si sono fermati. Quella che il mondo ora definisce “calma” sarebbe considerata una crisi in qualsiasi altro luogo. Purtroppo, il cessate il fuoco ha avuto un effetto indesiderato: i bambini palestinesi di Gaza sono scomparsi dalla scena.

Dal cessate il fuoco, l’Unicef ha registrato almeno 60 ragazzi e 40 ragazze uccisi nella Striscia di Gaza. Questa cifra, pari a 100, riflette solo gli incidenti per i quali sono disponibili dettagli sufficienti per essere registrati; quindi, il numero effettivo di bambini palestinesi uccisi dovrebbe essere più alto. Centinaia di bambini sono rimasti feriti.

Qualche giorno fa ho incontrato una di queste vittime. Abid Al Rahman, un bambino di nove anni, stava raccogliendo legna con i suoi amici a Khan Younis quando è stato colpito da un attacco aereo. Una scheggia gli ha lacerato l’occhio, dove è ancora incastrata.

Allo stesso tempo, mentre gli attacchi continuano, permangono gravi restrizioni su molti beni di prima necessità a Gaza, da alcune forniture mediche essenziali al gas per cucinare, dal carburante ai componenti per i sistemi idrici e igienici salvavita…”.

Così il Portavoce dell’Unicef. E la chiamano “pace”.