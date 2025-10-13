Per Incoronata Boccia, capo ufficio stampa della Rai meloniana il sangue di Gaza è un 'effetto cinematografico'

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2025 - 20.17

ATF

di Adelmina Meier

Nella Rai meloniana, che ha raschiato il barile per trovare chi mettere ai posti di comando del Servizio Pubblico, può capitare di tutto: è il rischio del fondo del barile. E in questi casi può pure capitare una Incoronata Boccia.

Il principio meloniano è negare la Storia, scriverne un’altra, ad ogni costo, con strafalcioni che via via si fanno abnormi. Ma anche negare le news, che dovrebbero essere pane per i denti dell’informazione. Con Incoronata si è provato a far passare per effetto cinematografico il sangue delle migliaia di vittime palestinesi di un massacro fitto di bambini chiusi in un sudario o costretti a crescere storpi o mutilati.

Se l’Incoronata si butta a capofitto a riscrivere Gaza, forte della sua esperienza alla Tgr della Sardegna, di quella più recente alla vice direzione del Tg1 e di quella che provava ad acquisire in un ruolo che avrebbe richiesto equilibrio, al suo fianco c’è la ministra con la faccia triste, che per non essere da meno punta dritto ai campi di concentramento degli stermini nazisti – agevolati dai fascisti – per svilire il valore delle visite dei nostri giovani.

Per la sortita della ministra triste, alla taverna si sarebbe detto che ha pisciato fuori dall’orinale. Dell’Incoronata, che dire? In realtà più che parlare noi, simili castronerie richiedono l’intervento dei vertici Rai. Dubitiamo che arrivino: Incoronata dovrebbe bacchettarla chi l’ha traghettata dalla Sardegna a Roma e da Saxa Rubra a Prati, in una delle sedi che sostituiscono l’invalida via Mazzini.

E dovrebbero intervenire Federazione della Stampa e Ordine dei Giornalisti, visto che l’imprudente Incoronata per farsi più bella sostanzialmente ha detto che i giornalisti hanno dato su Gaza notizie false e non verificate. Resta da capire su quali fronti caldi, equiparabili a quello di Gaza, l’Incoronata abbia acquisito una così solida esperienza e una così spessa e militante certezza.

Incoronata spara nel mucchio e colpisce anche chi in Rai, nonostante i mille ostacoli frapposti al racconto dalle autorità israeliane, ha saputo raccontare quel che si consumava da quelle parti, anche a fronte di intimidazioni e minacce.

La Rai, i suoi vertici, se fedeli al Servizio Pubblico, dovrebbero scegliere tra chi in Rai, in posti di responsabilità, fa il verso a Gasparri, e chi alla Rai lavora sul serio. E magari rischia di pagare col sangue. Non di scena. È capitato.

L’Incoronata legga, studi, si faccia raccontare.