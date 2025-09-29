Il capo dell’Unrwa chiede un cessate il fuoco immediato per permettere l’ingresso degli aiuti a Gaza

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2025 - 17.24

ATF

Il commissario generale dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, ha dichiarato che le scorte alimentari della sua organizzazione, destinate a coprire i bisogni più urgenti della popolazione di Gaza, si esauriranno entro i prossimi tre mesi.

Secondo il ministero della Sanità di Gaza, oltre 400 persone sono già morte di fame e, due giorni fa, l’ONU ha denunciato che un bambino su tre non ha avuto accesso al cibo per più di un giorno.

In un post su X, Lazzarini ha sottolineato che l’UNRWA dispone di “una rete di distribuzione di aiuti senza pari, capace di invertire la carestia e fornire assistenza vitale a chi ne ha bisogno”.

Ha quindi rivolto un appello ai Paesi di tutto il mondo perché sostengano un “cessate il fuoco immediato” e garantiscano l’accesso agli operatori umanitari.