Israele sprezzante definisce Global Sumud Flotilla "un’iniziativa jihadista al servizio dei terroristi"

Il ministero degli Esteri israeliano definisce la Global Sumud Flotilla “un’iniziativa jihadista al servizio di un gruppo terroristico”
La più recente condanna da parte di Israele arriva mentre numerose imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno lasciato la Sicilia dirette verso Gaza.
La flottiglia punta a rompere il blocco imposto da Israele, con la partecipazione di diversi attivisti di primo piano e oltre 50 navi. In passato Israele ha intercettato altre flottiglie, talvolta con esiti mortali.
In un post su X, Israele ha definito la Sumud “un’iniziativa jihadista al servizio dell’agenda del gruppo terroristico”, riferendosi ad Hamas, che ha espresso sostegno agli sforzi della flottiglia.