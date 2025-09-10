Schlein: "Italia ed Europa devono proteggere gli attivisti della Flotilla e fermare i crimini a Gaza"

globalist Modifica articolo

10 Settembre 2025 - 19.56

ATF

«L’Italia e l’Unione Europea devono tutelare l’incolumità delle migliaia di attivisti che cercano di rompere il blocco di aiuti umanitari e di cibo a Gaza». Lo ha affermato Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico (Pd), durante una visita a Camerino (Macerata) per sostenere la candidatura alla presidenza delle Marche dell’eurodeputato dem Matteo Ricci.

Schlein ha sottolineato che la Global Sumud Flotilla sta svolgendo un ruolo che, a suo giudizio, dovrebbero assumere i governi europei: «Chiediamo protezione per gli attivisti, tra cui alcuni parlamentari, e siamo al loro fianco. Pretendiamo che le istituzioni europee tutelino la loro integrità».

La leader Pd ha poi criticato le recenti immagini promosse dall’ex presidente statunitense Donald Trump, chiarendo: «Gaza non sarà un resort di lusso per i ricchi come nei video atroci di Trump. Gaza è per i palestinesi». Schlein ha aggiunto che è necessario fermare i crimini del governo di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania e ha ribadito l’importanza di riconoscere pienamente lo Stato di Palestina, perché anche i palestinesi, come gli israeliani, «hanno diritto a esistere e vivere in pace e sicurezza».