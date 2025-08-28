Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

Un appello urgente al mondo: salvare Israele dai suoi leader.

A lanciarlo, dalle colonne di Haaretz, è una delle firme più impegnate del giornalismo israeliano dalla schiena dritta: Uri Misgav.

Scrive Misgav: “Questo è un appello ai governi e alle nazioni di tutto il mondo democratico.

Credo che rappresenti la maggior parte dell’opinione pubblica liberale e democratica in Israele. Aiutateci. Salvateci da noi stessi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Si dice che sia difficile chiedere aiuto, che richieda il superamento di una barriera psicologica e l’ammissione di non poter più aiutare se stessi.

“A volte non ce la puoi fare da solo”, ha scritto una volta Bono degli U2. Era un altro amico che amava Israele e l’umanità, qualcuno con una visione equilibrata della realtà in generale e della guerra di Gaza in particolare, qualcuno che ha recentemente stretto le mani in segno di disperazione per l’alleanza distruttiva e inconcepibile tra Benjamin Netanyahu e Hamas.

Abbiamo bisogno di assistenza urgente. Siamo stati rapiti da una banda criminale che ha sfruttato il nostro sistema democratico per ottenere il potere e ha cercato di distruggere la democrazia a vantaggio di un regime tirannico con connotazioni fasciste e ultranazionaliste. È una storia vecchia e familiare che si è già verificata in altri luoghi. Questa volta è successo a noi. Pensavamo di poterla gestire da soli e sembrava persino che fossimo sulla strada giusta.

Poi, però, è arrivato il 7 ottobre. Una barbarica invasione del nostro territorio sovrano, perpetrata da un’organizzazione terroristica omicida creata e finanziata con la generosità del Qatar e dei governi di Netanyahu. La stragrande maggioranza degli israeliani credeva che dovessimo difenderci da questa invasione e persino rispondere con la forza, per garantire che non si ripetesse mai più.

Ma sono passati quasi due anni e quella che avrebbe dovuto essere una guerra di difesa giustificata si è trasformata in una campagna di vendetta senza fine, fatta di uccisioni e distruzioni, di fame e sofferenze per i civili, e di piani di deportazione e reinsediamento ebraico all’interno della Striscia di Gaza, basati sulla visione del campo fondamentalista israeliano. Abbiamo un governo di minoranza determinato a continuare a sacrificare i nostri ostaggi e i nostri soldati sull’altare della sua sopravvivenza e della sua follia.

C’è una solida maggioranza pubblica che si oppone alle posizioni e ai piani di questo governo su qualsiasi questione importante. Le proteste e le manifestazioni sono visibili, ma non siamo riusciti a rovesciare questo governo. Al contrario. Recentemente, crescono le preoccupazioni che non riusciremo a ottenere nulla con i mezzi tradizionali, dal momento che Netanyahu e i suoi seguaci troveranno il modo di annullare le elezioni o di svuotarle di ogni significato.

La nostra democrazia è in bancarotta. I controlli e gli equilibri sono crollati. Non abbiamo più una vera separazione dei poteri, uno Stato di diritto o una forza di polizia indipendente. Non c’è più un vero governo o un vero gabinetto, né un vero parlamento. Niente è più sacro. Neanche il massacro e i fallimenti del 7 ottobre sono stati indagati secondo le nostre leggi, tramite una commissione d’inchiesta statale.

Ed è qui che entrate in gioco voi.

È necessario il vostro intervento attivo. Le condanne non bastano. Non bastano i boicottaggi accademici e culturali, né l’isolamento, che spesso danneggiano il campo liberaldemocratico, il quale si considera parte di un mondo più ampio e non è interessato a vivere in una moderna Sparta o in un Iran ebraico. Neanche l’intenzione di riconoscere formalmente uno Stato palestinese sarà d’aiuto.

Un vero Stato palestinese, con istituzioni e autorità, è la base per garantire l’esistenza futura di Israele. Ma questo non si realizza sulla carta, deve essere costruito sul campo. Per ora, sembra che si tratti principalmente di parole vuote. Ancora più preoccupante è che sembra una ricompensa per Yahya Sinwar di Hamas e per chi segue le sue orme: vi ricordo che si oppongono alla soluzione dei due Stati.

Ecco perché abbiamo bisogno che troviate un modo efficace per porre fine alla guerra e a questo governo. Convocate una grande conferenza internazionale, come è stato fatto più volte in passato, e guidatela voi europei. È vero che sia noi che voi abbiamo un serio problema con l’attuale amministrazione americana. Cercate di andare avanti senza di essa. Rendete di nuovo grande l’Europa.

Non c’è bisogno di bombardare Tel Aviv, come avete fatto in Serbia. Saranno sufficienti un embargo sulle armi offensive e la minaccia di interrompere le relazioni. Basta mettere in ginocchio Netanyahu e i suoi spregevoli accoliti e aiutarci a gettarli nella pattumiera della storia. Vi supplichiamo: è giunto il momento. Non ce la facciamo più”, conclude Misgav.

Nell’Israele di Netanyahu, l’identità nazionale prevale sempre sulla solidarietà

A darne conto, sempre su Haaretz, è Noa Limone, che coglie un aspetto fondamentale dell’affermarsi in Israele di una destra ultranazionalista e messianica. Un tasto su cui noi di Globalist abbiamo battuto con forza e continuità ben prima del 7 ottobre 2023: il fatto che prima che politica, la vittoria della destra radicale è avvenuta sul piano culturale, nell’essere riuscita a plasmare, anche grazie a una sinistra che ha rinnegato se stessa, la psicologia di una nazione.

Noa Limone la spiega così: “Si è parlato molto della solidarietà israeliana nei mesi successivi al massacro del 7 ottobre. La mobilitazione civile per colmare le lacune lasciate dal nostro governo disfunzionale, nel liberare e soccorrere le vittime, nel riabilitarle sia mentalmente che fisicamente, nell’assistere gli sfollati e in molte altre attività, è stata davvero un’impressionante e tutt’altro che banale dimostrazione di cameratismo.

Decine di migliaia di israeliani hanno donato il loro tempo, il loro denaro e le loro energie per aiutare persone che non avevano mai incontrato prima. Esperti di salute mentale si sono precipitati negli hotel in cui erano stati evacuati i colpiti dall’attacco, offrendo il loro aiuto come volontari, mentre altri hanno donato beni, li hanno imballati e consegnati a chi ne aveva bisogno. In un contesto di dolore e paura, abbiamo trovato conforto nella bellezza morale di questo sforzo e nella vitalità della società civile che, per prima, si è ripresa dallo shock del massacro e ha incanalato i sentimenti negativi in azioni positive.

Ma a quasi due anni dal nostro trauma nazionale, due anni in cui abbiamo provocato un trauma epico a un altro popolo, si può raccontare anche un’altra storia. Di luoghi in cui la solidarietà è assente, dei limiti della compassione e della vera natura della fratellanza.

Lunedì è stato riferito che venti persone, tra cui personale medico e giornalisti, sono state uccise in un attacco delle Forze di Difesa Israeliane all’ospedale Nasser di Khan Yunis, a Gaza. Secondo i dati delle Nazioni Unite, all’inizio di questa settimana Israele ha ucciso 242 giornalisti a Gaza e ne ha arrestati a decine. “Israele sta compiendo lo sforzo più letale e deliberato per uccidere e mettere a tacere i giornalisti”, afferma il Comitato per la protezione dei giornalisti sul proprio sito web.

Come in precedenti occasioni, l’incidente è stato brevemente riportato dalla stampa israeliana, mentre i telegiornali sono passati rapidamente ad altre notizie, come i nuovi contratti del comune di Tel Aviv per le sinagoghe della città. E che dire della solidarietà dei giornalisti israeliani nei confronti dei loro colleghi di Gaza? Nonostante l’IDF abbia ucciso dei giornalisti e le gravi conseguenze che ciò comporta, così come il divieto di accesso alla stampa straniera a Gaza, la maggior parte dei giornalisti e dei media israeliani non ha criticato questa situazione.

Lo stesso vale per la stragrande maggioranza dei professionisti medici israeliani, dei consigli di amministrazione degli ospedali e delle loro organizzazioni rappresentative che non mostrano alcuna solidarietà o empatia nei confronti dei loro colleghi di Gaza, bombardati, uccisi e lasciati senza attrezzature e senza le condizioni adeguate per curare malati, feriti e affamati, nonostante la distruzione intenzionale e diffusa dell’intero sistema sanitario di Gaza. Lo stesso si può dire dell’indifferenza del mondo accademico israeliano di fronte alla distruzione delle università di Gaza e dell’indifferenza degli studenti ebrei israeliani nei confronti dei loro omologhi di Gaza. Dov’è dunque la solidarietà?

Il sociologo Émile Durkheim ha distinto due tipi di legami sociali: quelli tribali, basati su un’identità condivisa in risposta a una minaccia esterna, e quelli moderni, basati su valori condivisi che vanno oltre la nostra tribù. Il primo, che Durkheim ha definito “solidarietà meccanica”, è tipico delle società tribali semplici ed è spesso associato a una minaccia esterna e all’intolleranza verso le differenze interne. Il secondo tipo, la “solidarietà organica”, è tipico delle società moderne che presentano una divisione del lavoro e una maggiore diversità e che sono caratterizzate da un’adesione morale più ampia.

Israele è una società moderna, ma è intrisa di militarismo culturale e civile, come accuratamente descritto dal sociologo e giornalista Baruch Kimmerling, e nei momenti di crisi tende a ritirarsi in un modello di solidarietà tribale. La solidarietà con i colleghi, la fratellanza basata su valori morali universali, l’etica professionale e il pensiero razionale crolleranno sempre qui, quando verrà premuto il pulsante della minaccia alla sicurezza.

Da questo punto di vista, ogni giornalista, medico o professore di Gaza è automaticamente un terrorista. In Israele, l’identità nazionale prevale sempre, emarginando e minimizzando altre identità e prospettive. Questo spiega perché la solidarietà israeliana è limitata. Questo è anche il motivo per cui la società civile che tanto abbiamo lodato non è davvero civile.

Ovvero: per chi continua a sostenere che riconoscere lo Stato palestinese sia non solo inutile ma addirittura controproducente. A costoro (oltre alla presidente del Consiglio, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e i loro aedi mediatici), proponiamo la lettura del seguente editoriale di Haaretz: “Il presidente francese Emmanuel Macron ha inviato una lettera di sei pagine a Benjamin Netanyahu, rispondendo alle accuse demagogiche di quest’ultimo secondo cui il riconoscimento di uno Stato palestinese alimenterebbe l’antisemitismo. Macron merita un elogio per la pazienza e la cortesia dimostrate nei confronti di Netanyahu, dopo che il primo ministro israeliano gli ha rivolto accuse infondate in pubblico. Il tutto, ovviamente, con lo stile sgradevole che è diventato il marchio di fabbrica del suo governo arrogante e desideroso di impegnarsi in dispute diplomatiche.

Nella sua lettera, Macron ha respinto categoricamente queste accuse, sottolineando che nel 2017 la Francia ha adottato la definizione dell’International Holocaust Remembrance Alliance secondo cui l’antisionismo è una forma di antisemitismo. Dal 7 ottobre, ha scritto Macron, 15.000 poliziotti sono stati mobilitati per proteggere le istituzioni ebraiche, sono state approvate nuove leggi e si sono tenute delle discussioni parlamentari che hanno portato all’assegnazione di ingenti forze per la protezione della comunità ebraica e dei turisti israeliani in Francia. Pertanto, le accuse di Netanyahu non solo sono infondate, ma costituiscono un insulto per l’intera Francia.

Con ciò, Macron ha voluto sottolineare che la definizione formale di antisemitismo non può essere utilizzata come copertura per le politiche di Israele a Gaza e nei territori occupati. La rioccupazione, la fame, lo sradicamento, la disumanizzazione e l’annessione non porteranno alla vittoria, ma approfondiranno l’isolamento di Israele, aumenteranno l’antisemitismo e il rischio per le comunità ebraiche in tutto il mondo. I palestinesi non scompariranno dalla loro terra e Israele non potrà mantenere la sua immagine di Paese democratico e patria nazionale per gli ebrei.

Macron presenta un’alternativa chiara: uno Stato palestinese sovrano e smilitarizzato che riconosca Israele e ponga fine a Hamas, non la sua perpetuazione. Dopo quasi due anni di guerra, questa è l’unica strada per sconfiggere veramente Hamas e impedire una guerra senza fine. A tal fine, alla fine di luglio, la Francia e l’Arabia Saudita hanno organizzato una conferenza internazionale a New York. Vi hanno partecipato decine di paesi arabi e occidentali che hanno manifestato la loro disponibilità ad assumersi, in via temporanea, le responsabilità della sicurezza della Striscia di Gaza, a disarmare Hamas, a istituire una nuova amministrazione palestinese e a procedere alla ricostruzione dell’enclave distrutta.

Macron ha sottolineato che questa mossa non è stata dettata solo dallo shock per la situazione umanitaria, ma anche dalla consapevolezza che la fame e la distruzione a Gaza rappresentano una minaccia diretta per la sicurezza di Israele, dell’Europa e del resto del mondo.

Macron ha sottolineato che la decisione di rioccupare Gaza “avrà un impatto sulla vita degli israeliani per i decenni a venire”. Tale decisione comporterà un tributo intollerabile per i palestinesi e priverà Israele dell’opportunità storica di trasformare i successi militari in una vittoria diplomatica sostenibile. Macron ha ribadito che solo un cessate il fuoco permanente in un contesto internazionale può garantire la sicurezza e il rilascio degli ostaggi.

Macron ha ragione su tutti i fronti. Un governo normale avrebbe accolto con favore le iniziative per la pace e avrebbe tenuto in grande considerazione gli amici come la Francia, rendendosi conto che non c’è altra via per garantire il futuro del Paese. Ma, ahinoi, abbiamo a che fare con l’Israele di Netanyahu”.

