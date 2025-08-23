Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

23 Agosto 2025 - 19.23

ATF

Non vogliono testimoni scomodi che possano vedere, raccontare il genocidio in atto a Gaza. Giornalisti, medici, ora anche psicologi. Emblematica è la storia raccontata dalle colonne di Haaretz da uno dei più autorevoli giornalisti d’inchiesta israeliani: Nir Hasson.

Su ordine dello Shin Bet, a due medici volontari stranieri è stato impedito di entrare a Gaza.

Racconta Hasson: Su ordine dei servizi di sicurezza dello Shin Bet, Israele ha impedito l’ingresso nella Striscia di Gaza a due medici stranieri, provenienti rispettivamente dagli Stati Uniti e dalla Francia.

La dottoressa Mimi Syed, statunitense, e la dottoressa Catherine Le Scolan-Quere, francese, avrebbero dovuto tornare a Gaza giovedì per prestare servizio come volontarie negli ospedali della zona. Tuttavia, il Coordinatore delle attività governative nei territori, l’agenzia israeliana che si occupa delle questioni umanitarie a Gaza, ha comunicato loro all’ultimo minuto che non sarebbero state autorizzate a entrare.

La dottoressa Syed è stata a Gaza due volte durante la guerra, ad agosto e a dicembre 2024. Le Scolin-Quere era già stata a Gaza nel dicembre 2024. Entrambe sono arrivate in Giordania tramite un’organizzazione benefica americana che invia medici statunitensi in luoghi colpiti da crisi mediche in tutto il mondo.

Entrambe le dottoresse hanno volato dai loro paesi d’origine fino in Giordania. Giovedì avrebbero dovuto attraversare il confine con Israele per poi dirigersi a Gaza. Ma mercoledì sera è stato loro comunicato che l’ingresso era loro stato negato. Nel loro gruppo c’era anche un’infermiera alla quale è stato concesso il permesso di entrare a Gaza. Ma ha deciso che non aveva senso andarci da sola; quindi, ha intenzione di tornare a casa anche lei.

Dopo aver lasciato Gaza a dicembre, Syed ha rilasciato interviste a vari media stranieri e al quotidiano israeliano Haaretz, in cui ha criticato le politiche dell’esercito israeliano a Gaza. Ha raccontato di essere stata costretta a dichiarare la morte di decine di bambini uccisi da colpi d’arma da fuoco o bombe.

“Penso che la cosa più importante che ho imparato a Gaza è che è impossibile ignorare la verità”, ha dichiarato ad Haaretz. “Dopo aver visto cosa sta succedendo lì, diventa molto semplice distinguere tra il bene e il male”.

Giovedì, sempre a Haaretz, ha dichiarato di presumere che il fatto di aver criticato Israele sui media abbia contribuito alla decisione di impedirle di tornare a Gaza.

“Non fanno entrare i giornalisti e uccidono i giornalisti di Gaza che si trovano lì, quindi sono i medici che arrivano sul posto a rivelare la verità al mondo”, ha affermato. “Ma non vogliono che si sappia cosa sta succedendo a Gaza, soprattutto ora che stanno pianificando di invadere la città di Gaza”.

Mercoledì, sempre, un camion che trasportava latte in polvere per Gaza è stato respinto al confine. Il camion era stato organizzato da un gruppo di israeliani e americani che si battono per ridurre la fame tra i bambini di Gaza. Ma, una volta giunto al confine, all’autista è stato detto che il camion non poteva entrare perché era aperto e non chiuso. Una fonte vicina al gruppo ha dichiarato che tale regola non era mai stata menzionata in precedenza né tantomeno applicata.

Anche le Nazioni Unite hanno riferito di avere ancora difficoltà a portare cibo e altri aiuti a Gaza. La scorsa settimana sono state presentate 79 richieste di permessi per il trasporto di cibo, carburante e altri aiuti, nonché per il trasferimento di personale medico e altro ancora. Ma solo 45 richieste sono state approvate e soddisfatte integralmente.

Gli abitanti di Gaza hanno riferito di aver riscontrato un miglioramento nell’approvvigionamento alimentare e che i prezzi della farina e di altri beni di prima necessità sono diminuiti drasticamente, grazie all’aumento delle quantità di cibo in entrata. Tuttavia, secondo le Nazioni Unite, molti abitanti di Gaza continuano a soffrire di un’alimentazione squilibrata e i casi di malnutrizione sono ancora in aumento.

Il COGAT ha dichiarato di “lavorare per consentire e facilitare” l’assistenza medica a Gaza “in collaborazione con la comunità internazionale”. Sottolineiamo che Israele non limita il numero di operatori umanitari autorizzati a entrare a Gaza per conto della comunità internazionale, fatte salve le disposizioni necessarie per motivi di sicurezza e la situazione operativa”.

Per quanto riguarda il camion di generi alimentari al quale è stato negato l’ingresso, ha affermato che “Israele non impedisce né limita” l’ingresso di alimenti per neonati, compresi quelli in polvere. A riprova di ciò, dal 19 maggio sono entrate attraverso i valichi, dopo severi controlli di sicurezza, oltre 4.000 tonnellate di alimenti per neonati. Sottolineiamo che l’importazione di alimenti per neonati avviene in coordinamento con le organizzazioni internazionali e sulla base delle loro richieste, nel rispetto delle normative vigenti e previa autorizzazione”.

Tra di noi diciamo Palestina, ma gli israeliani non devono saperlo

Le lettrici e i lettori di Globalist hanno imparato a conoscere, attraverso i suoi toccanti racconti su Haaretz, Hanin Majadli. Hanin è una palestinese israeliana. E come tale vive una condizione esistenziale pregna di dolore, di rabbia ma anche di determinazione nel raccontare una tragedia che lascerà una ferita indelebile nel tempo.

Scrive Majadli: “Questo è successo nel pieno della repressione contro i cittadini palestinesi di Israele che hanno osato criticare la guerra, sostenere Gaza o anche solo affermare che lì c’erano persone innocenti. Un mio conoscente israeliano mi ha chiamato sconvolto:

“Ho sostenuto la cantante Dalal Abu Amneh quando tutti le hanno voltato le spalle. Ho difeso il suo diritto di esprimere la propria opinione, sostenendo che non stava sostenendo il terrorismo. Ma ora ritiro tutto”. Non è così innocente come pensavo».

Gli ho chiesto cosa fosse cambiato.

“Cantava canzoni folcloristiche sugli shahid e sulla Palestina”, mi ha risposto. “Si riferisce a Israele come Palestina”.

“Beh”, ho risposto, “anch’io chiamo Israele Palestina”. Ho continuato dicendogli che le canzoni popolari palestinesi, che si cantano ai matrimoni e persino ai funerali, sono piene di tributi agli shahid, ovvero coloro che sacrificano la propria vita per il proprio popolo o la propria fede. Forse dovremmo rendere illegale anche questo?

Non ricordo come finì la conversazione, ma ricordo che lui disse: “Mi piace parlare con te perché non mi nascondi la verità, anche quando fa male”. Con gli altri arabi che conosco, sento che non sono così aperti”.

Risposi sarcasticamente: “Ah, l’apertura. Ti piace l’apertura”. Gli ho fatto notare che la maggior parte dei loro conoscenti arabi sono fornitori di servizi o colleghi in luoghi di lavoro altamente diseguali, tutti situati in una realtà politica più ampia di supremazia ebraica. Hanno paura di esprimere le proprie opinioni politiche. Fin dai tempi del regime militare, ai nostri genitori e ai nostri nonni era proibito esprimere le proprie opinioni. Venivano arrestati, perseguitati, licenziati dal lavoro e persino esiliati solo per aver pronunciato la parola “Palestina”.

Una conversazione del genere non sarebbe stata possibile dieci anni fa, quando avevo poco più di vent’anni. All’epoca ero terrorizzata dagli israeliani. Sapevo che avrei potuto pagare un prezzo troppo alto e non volevo rischiare. Avevo persino paura che rimanessero delusi quando avrebbero scoperto chi ero davvero. Erano gli anni dei miei primi contatti diretti e senza filtri con loro, da giovane donna che viveva in una grande città e si trovava di fronte ai padroni dell’universo. Ho cercato di nascondere la verità. Ho cercato di sopravvivere. Inoltre, mio padre mi aveva raccomandato di non parlare troppo di politica.

Un altro segreto di Pulcinella: tra di noi diciamo Palestina. In ebraico, invece, diciamo Israele. Ma gli israeliani non devono saperlo.

Ho cercato di capire quando esattamente uso il termine “Israele” e quando uso il termine “Palestina”. Mi sono resa conto che quando parlo in contesti burocratici, politici o diplomatici, uso il termine “Israele”. Quando invece la conversazione tocca argomenti romantici, emotivi, storici o di appartenenza, dico Palestina.

All’inizio del liceo, quando la mia coscienza politica ha cominciato a prendere forma grazie al contatto con i movimenti nazionali palestinesi, ho letto gli scritti di Ghassan Kanafani, Naji al-Ali, George Habbash, Abu Iyad e Abu Jihad. Erano i miei idoli. Erano le mie foto profilo su Facebook.

Quando ho iniziato a frequentare l’Università di Tel Aviv, ho rimosso le loro foto. Non avevo bisogno che qualcuno mi dicesse che quelle cose non erano accettabili. Sono passato dal nazionalismo romantico a una mentalità più pratica e pragmatica.

Ancora oggi, ogni volta che pronuncio la parola “Palestina” in ebraico, provo un brivido. È una sensazione quasi infantile, come se avessi sconfitto il sistema, conclude Hanin Majadli.

Voci di resilienza e di libertà da Israele, dalla Palestina. Voci che i fascisti di Tel Aviv vorrebbero far tacere. Ma non ci riusciranno.