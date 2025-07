Nel nord di Gaza gli israeliani vedono un successo tattico mentre la gente si chiede come finirà la guerra

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

13 Luglio 2025 - 18.16

ATF

Per esperienza, equilibrio, profondità delle riflessioni, Amos Harel è considerato, a ragione, tra i più autorevoli analisti israeliani.

Yaniv Kubovich, per la profonda conoscenza della complessa macchina da guerra israeliana e per la ricchezza delle fonti che supportano le sue inchieste, è la firma di Haaretz più addentro alle vicende che investono l’esercito dello Stato ebraico.

Harel e Kubovich sono coautori di un report di straordinario interesse che tiene insieme politica e strategia militare, mettendo a confronto le valutazioni dei vertici delle IDF con le aspettative, le speranze dell’opinione pubblica israeliana.

Nel nord di Gaza, gli ufficiali israeliani vedono un successo tattico mentre la gente si chiede come finirà la guerra

Così Harel e Kubovich: “Dopo una breve visita notturna a Beit Hanoun, nel nord di Gaza, tra giovedì e venerdì, sorge spontanea una domanda: l’attuale missione delle Forze di Difesa Israeliane a Gaza ha un obiettivo finale ben definito? È possibile smantellare le infrastrutture di Hamas in poche settimane o addirittura in pochi mesi?

Quando abbiamo posto questa domanda agli ufficiali della 646ª Brigata di paracadutisti di riserva, la maggior parte dei quali ha già trascorso più di 300 giorni in servizio, la loro risposta è stata chiara. L’IDF, hanno affermato, sta vincendo la campagna e gli obiettivi sono alla portata. Quando i combattimenti finiranno, le comunità israeliane lungo il confine settentrionale di Gaza, dal kibbutz Zikim al kibbutz Carmia fino alla città meridionale di Sderot, saranno molto più sicure.

Per quanto riguarda Beit Hanoun, dicono che sarà completamente rasa al suolo. I tunnel terroristici rimasti saranno distrutti e i membri di Hamas saranno spinti oltre il raggio di tiro delle città israeliane.

A pochi chilometri di distanza, in Israele, e sicuramente negli studi televisivi del Paese, il tono è decisamente diverso. Si moltiplicano le domande riguardo allo scopo e alla direzione della guerra, soprattutto dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu, al suo ritorno dagli Stati Uniti, non ha ottenuto un accordo per il rilascio degli ostaggi.

I negoziati indiretti con Hamas rimangono in stallo. A meno che l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, non si rechi nella regione con un mandato chiaro per spingere le parti a raggiungere un accordo, qualsiasi discorso di svolta rischia di essere prematuro.

Sul campo, a Gaza, l’operazione dell’IDF si concentra sulla demolizione di edifici con l’ausilio di bulldozer e trivelle, mentre il compito principale dei soldati è quello di mettere in sicurezza i cantieri. A volte avanzano con cautela sotto il fuoco di copertura per consentire alle truppe del Genio di entrare in nuove aree urbane.

Una pattuglia di paracadutisti della riserva a piedi a Beit Hanoun sembra quasi di camminare sulla luna. La zona è avvolta dall’oscurità, fatta eccezione per il punto luminoso in cui le attrezzature di perforazione scavano nel terreno alla ricerca dei tunnel. In lontananza si intravedono le sagome sfocate di edifici semidistrutti. I progressi sono lenti in un paesaggio devastato, disseminato di macerie, cemento frantumato e metallo contorto in ogni direzione.

I civili sono fuggiti da tempo, non appena l’IDF ha ripreso l’offensiva a marzo. Anche Hamas è sparito. I funzionari militari israeliani stimano che a Beit Hanoun rimangano tra i 70 e gli 80 suoi membri, guidati da un comandante di battaglione relativamente esperto, e si ritiene che si nascondano soprattutto nei tunnel.

Per ora, i combattimenti sono per lo più unilaterali. I membri di Hamas si fanno vedere solo quando vedono un’occasione. È successo la settimana scorsa, quando sono improvvisamente comparsi per piazzare un ordigno esplosivo improvvisato che ha ucciso cinque soldati del battaglione Netzah Yehuda e ferito altri 14.

Quando i soldati sono stati attaccati, non avevano un bersaglio chiaro a cui rispondere.

L’attenzione delle forze armate è interamente concentrata sulla distruzione delle infrastrutture. Tuttavia, non si sente parlare di “annientamento” o “vendetta”, retorica che è emersa occasionalmente in altri settori. Qui, l’operazione rimane confinata alla zona assegnata alla brigata. Per i riservisti, il compito è chiaro: portare a termine la missione a Beit Hanoun, non inseguire le reti di tunnel difensivi di Hamas nelle profondità della città di Gaza.

Durante tutta la notte, gran parte della conversazione si è concentrata sul grande peso che grava sulle famiglie a casa e sul profondo costo personale che ogni riservista paga scegliendo di prestare servizio, lasciando partner, figli, lavoro o studi. Gli ufficiali hanno notato un significativo miglioramento tattico dall’inizio della guerra. Secondo loro, l’esercito ha imparato a operare in modo molto più efficace all’interno del terreno urbano, ora in gran parte devastato.

Alcuni dei soldati con cui abbiamo parlato hanno espresso rammarico per quello che considerano un declino dell’ethos. Ritengono che i sacrifici compiuti dal 7 ottobre 2023 siano stati sottovalutati dal dibattito pubblico che, spesso, non riesce a cogliere la portata di ciò che è stato ottenuto o perso.

La nostra breve visita nel nord di Gaza ha riportato alla mente i ricordi degli ultimi giorni della zona di sicurezza israeliana nel sud del Libano alla fine degli anni ’90, un periodo che alcuni di noi hanno vissuto in prima persona. All’epoca, anche l’opinione pubblica era favorevole al ritiro, sostenendo che l’operazione militare avesse ormai esaurito il suo scopo, mentre i comandanti sostenevano che ci fosse ancora molto da fare e che l’IDF avesse il sopravvento.

I veterani ricorderanno le fasi finali della prima guerra del Libano, nel 1983-1984, prima del ritiro israeliano a sud del fiume Litani. Allora come oggi, la domanda centrale era: cosa significa ottenere una vittoria decisiva su un’organizzazione terroristica e come si può raggiungere?

Questa volta, però, l’ombra del massacro nelle comunità al confine con Gaza complica il dibattito più di quanto non facessero un tempo le discussioni sul Libano.

Netanyahu è tornato da Washington a mani vuote, continuando a promettere risultati apparentemente contraddittori: da un lato, un cessate il fuoco imminente; dall’altro, la sconfitta totale di Hamas. Un sondaggio pubblicato nel fine settimana da Channel 12 News ha mostrato risultati ambigui: l’82% degli israeliani sostiene un accordo per il rilascio degli ostaggi che includa la fine della guerra, mentre il 12% si oppone.

In una registrazione accuratamente modificata di un incontro tra il primo ministro e le famiglie degli ostaggi negli Stati Uniti, si sente Netanyahu dichiarare che non abbandonerà “la vita e la sicurezza delle comunità israeliane che circondano Gaza e altrove”, come se il 7 ottobre non fosse mai successo.

L’ottimismo che aveva pervaso Israele la scorsa settimana si è nuovamente scontrato con la dura realtà. La ragione principale sembra derivare dall’approccio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per garantire un accordo, Trump dovrà esercitare tutta la sua influenza. Finora, però, non ci sono segni evidenti che stia esercitando una pressione significativa su Netanyahu, che continua a manovrare abilmente il presidente per servire i propri interessi.

Le richieste di Hamas rimangono invariate: il ritiro totale di Israele da Gaza e la garanzia da parte degli Stati Uniti che le ostilità non riprenderanno, come è già successo dopo il cessate il fuoco di marzo.

Netanyahu, però, è tornato a una posizione combattiva, promettendo di distruggere Hamas e insistendo su due richieste fondamentali che non soddisfano nemmeno le condizioni minime di Hamas: la presenza israeliana in gran parte della Striscia di Gaza, almeno per un periodo provvisorio di 60 giorni, e il controllo sulla strada di Morag e sull’area a sud di Rafah, dove intende promuovere un piano urbanistico umanitario che prevede la concentrazione di centinaia di migliaia di palestinesi in un’area ristretta con condizioni di vita difficili, vicino al confine egiziano.

L’ultima giustificazione strategica di Netanyahu è che le forze israeliane devono mantenere una presenza lungo la strada di Morag. Nel fine settimana, un’approfondita indagine del New York Times ha confermato quello che molti sospettavano da tempo: questa è la strategia che Netanyahu sta seguendo da più di un anno, con qualche pausa.

Dietro queste mosse c’è un calcolo politico più profondo: la principale preoccupazione di Netanyahu è la sopravvivenza del suo governo. I recenti sondaggi non gli danno molti motivi per essere ottimista. Il confronto più ampio con l’Iran non si è ancora tradotto in vantaggi politici per il Likud. Anche cercare un accordo parziale con Hamas per il rilascio degli ostaggi rischia di far saltare l’alleanza di Netanyahu con i partner di estrema destra.

Se un accordo dovesse concretizzarsi – e alcune delle recenti dichiarazioni di Netanyahu sono state interpretate come una semplice manovra negoziale – probabilmente ciò avverrà verso la fine di luglio, quando la Knesset entrerà nella pausa estiva e la minaccia immediata alla sua coalizione diminuirà.

Fino ad allora, finché Trump eviterà di esercitare pressioni dirette, sembra che Netanyahu possa evitare di fare una scelta definitiva tra continuare la guerra e raggiungere un accordo.

Rafah, in particolare, esercita un fascino speciale sui membri della sua coalizione, in quanto rappresenta una potenziale porta d’accesso alla realizzazione delle loro ambizioni più ampie: l’espulsione di massa dei palestinesi da Gaza e il ripristino degli insediamenti israeliani.

La più grande incognita, dopo Trump, è il capo di Stato Maggiore dell’IDF, Eyal Zamir. Tra molti alti ufficiali militari, contrariamente al sentimento prevalente sul campo, crescono i dubbi. Si sta diffondendo la consapevolezza che, per quanto intensa sia la pressione militare su Gaza, questa non garantirà un punto di rottura all’interno di Hamas. Nel profondo dei tunnel, i resti della leadership militare integralista del gruppo sembrano indifferenti alla desolante vita delle masse che soffrono in superficie.

Se si dovesse raggiungere un accordo, Zamir lo considererebbe preferibile al proseguimento dell’attuale campagna, che l’esercito si astiene solo a malincuore dal definire “stagnazione”.

Nel frattempo, la stretta morsa dell’estrema destra sulla coalizione di Netanyahu si fa sentire ogni giorno in vari modi. Nella notte tra venerdì e sabato, un altro violento incidente è scoppiato tra coloni e residenti del villaggio palestinese di Sinjil, vicino a Ramallah, in Cisgiordania.

Il Ministero della Salute dell’Autorità Palestinese ha riferito che due palestinesi sono stati uccisi: uno per colpi d’arma da fuoco e l’altro a bastonate. Probabilmente non sarebbe saggio scommettere sull’esito di un’eventuale indagine, ammesso che venga avviata.

Giovedì, il sergente maggiore in congedo Abraham Azulay, residente nell’insediamento di Yitzhar, è stato sepolto dopo essere stato ucciso a Khan Yunis, mentre combatteva coraggiosamente contro una cellula di Hamas che stava cercando di prenderlo in ostaggio dal bulldozer che stava guidando a Gaza.

Durante i suoi funerali, gli amici hanno esortato: “Tirate fuori tutti da Gaza, mettete fine a questa storia e ripristinate la fiducia della gente nel governo. Se gli arabi vivranno ancora qui il giorno dopo, avrete fallito”.

Nel frattempo, il generale di brigata (riserva) Erez Wiener, esponente politico legato alla Hilltop Youth, ha chiesto in un’intervista alla radio di destra Galei Israel: “Per quanto tempo rimarremo schiavi del culto degli ostaggi?”. Forse sta segnalando la sua candidatura alla vicepresidenza del servizio di sicurezza Shin Bet”

Questo è l’analisi-reportage di Harel e Kubovich.

Non meno importante è la postilla finale di Haaretz

Dato che l’esercito israeliano non permette attualmente l’accesso indipendente dei giornalisti a Gaza, i reporter di Haaretz Amos Harel e Yaniv Kubovich sono stati inseriti nell’IDF per poter fornire reportage in prima persona, in linea con gli standard professionali, nonostante le restrizioni.

Postilla chiarificatrice. Resta, inevasa, la richiesta dell’ingresso a Gaza della stampa internazionale. Questa è preclusa dai vertici militari e da chi governa Israele. Perché? Ai lettori e alle lettrici di Globalist la risposta.