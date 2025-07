Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

4 Luglio 2025 - 15.36

Mahmoud Shehada è un leader delle operazioni umanitarie di Gaza che coordina la consegna degli aiuti, la protezione dei civili e gli sforzi per il cessate il fuoco, oltre a guidare convogli di aiuti essenziali, operazioni di evacuazione e negoziati umanitari con tutte le parti in conflitto.

Mahmoud Shehada ha scritto per Haaretz un articolo-testimonianza di straordinario impatto emotivo e politico.

Sono un palestinese che vive a Gaza. Ecco la mia proposta di cessate il fuoco a Israele.

“Per dodici giorni il mondo – annota Shehada – ha trattenuto il fiato. Quando, a giugno, l’Iran e Israele si sono scambiati missili, gli attori internazionali si sono affrettati a cercare di calmare le acque. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si è riunito in seduta straordinaria. I leader mondiali hanno lanciato appelli. In poche ore sono state redatte proposte di cessate il fuoco. Ci sono voluti solo 12 giorni per porre fine a quella guerra.

A Gaza, invece, sono ormai 636 giorni che si combatte una guerra incessante, si è sotto assedio e si soffrono pene inimmaginabili. Eppure, per noi non c’è tregua, non c’è urgenza, non c’è indignazione che duri più di un ciclo di notizie. La nostra guerra continua, molto tempo dopo che il mondo ha smesso di guardarci.

Ho vissuto ognuno di questi 636 giorni. Ho rifiutato l’evacuazione. Ho camminato attraverso quartieri rasi al suolo, ho organizzato consegne di aiuti sotto il fuoco nemico e ho parlato con genitori in lutto che hanno perso tutto. Non lo chiedo con leggerezza, ma devo farlo: quanto valgono le vite dei palestinesi per il mondo?

A Gaza non misuriamo più il tempo in ore o giorni. Lo misuriamo in attacchi aerei, funerali e code per il pane, nel numero di volte in cui un genitore mente per consolare un figlio. Ho visto famiglie dormire accanto alle tombe dei propri figli. Ho visto anziani razionare una bottiglia d’acqua tra cinque persone. Ho parlato con madri che hanno smesso di contare quante volte sono state sfollate.

Non c’è nessuna zona sicura. Non c’è tregua. C’è solo la sopravvivenza.

Quando l’Iran e Israele si sono scontrati, l’Occidente ha parlato di una potenziale crisi globale. Ma qui a Gaza, dove interi quartieri sono stati rasi al suolo e più di centomila persone sono state uccise, per lo più donne e bambini, non si è mai avvertita la stessa urgenza. Nessuna offensiva diplomatica. Nessun vertice d’emergenza. Nessuna linea rossa chiara.

Il silenzio è assordante. Ciò che ci dice è qualcosa che cerchiamo di non credere: che le vite dei palestinesi non hanno lo stesso valore.

In qualità di operatore umanitario, ho fatto tutto ciò che era in mio potere. Ho contribuito a coordinare la distribuzione di cibo e medicine, ho organizzato campi per gli sfollati e ho partecipato ai negoziati per consentire il passaggio dei convogli umanitari nelle zone di conflitto. Siamo riusciti a fornire sostegno a oltre 800.000 persone attraverso un governo improvvisato e il coordinamento civile, ma lo stiamo facendo sotto le macerie, senza carburante e con poche speranze.

Il confronto tra Iran e Israele è stato terrificante, ma la risposta ha dimostrato che, quando vuole, il mondo può far finire una guerra. 12 giorni. Linee rosse chiare. Pressione coordinata. Cessate il fuoco.

A Gaza abbiamo fatto lo stesso. Ma dopo 636 giorni non c’è ancora una tabella di marcia, nessuna responsabilità, nessuna fine in vista. Invece, sentiamo dichiarazioni riciclate e gesti simbolici, mentre le bombe continuano a cadere.

Quindi, chiedo di nuovo: perché si permette che questa guerra continui? Perché le vite dei palestinesi sono escluse dall’urgenza che il mondo dimostra altrove?

Non sono un politico. Sono un leader umanitario sul campo. Vivo e lavoro a Gaza. Tuttavia, sono consapevole del panorama politico e per questo motivo ho elaborato una proposta di cessate il fuoco completa, basata sulle realtà del campo ma che tiene conto dei vincoli politici.

La mia proposta di cessate il fuoco è una tabella di marcia in otto fasi che affronta sia le urgenti necessità umanitarie sia le linee rosse politiche fondamentali di tutte le parti coinvolte.

La mia proposta prevede un cessate il fuoco immediato, monitorato da attori neutrali, seguito da un afflusso trasparente e su larga scala di aiuti umanitari e da un ritiro graduale dell’esercito israeliano dalle zone densamente popolate. Ciò aprirebbe la strada a uno scambio coordinato di ostaggi e detenuti. La mia proposta è unica perché prevede la creazione di un comitato tecnocratico di transizione. Questo organismo indipendente, guidato da civili, avrà il compito di gestire gli affari umanitari e civili di Gaza dopo il cessate il fuoco. Composto da professionisti qualificati non affiliati a fazioni politiche, il comitato opererebbe con legami amministrativi con l’Autorità palestinese, garantendo la legittimità e, al contempo, mantenendo l’indipendenza operativa per impedire interferenze di parte. Il suo mandato immediato sarebbe quello di ripristinare l’ordine pubblico, supervisionare la distribuzione equa degli aiuti e garantire il funzionamento dei servizi essenziali quali sanità, istruzione e infrastrutture. Inoltre, si inizierebbe la ristrutturazione del personale civile e di sicurezza di Gaza per bilanciare le esigenze umanitarie con la sicurezza pubblica.

Il comitato fungerebbe da principale punto di contatto con i mediatori internazionali per i palestinesi di Gaza, garantendo l’attuazione del cessate il fuoco e coordinando gli sforzi iniziali di ricostruzione. Questa struttura offre vantaggi fondamentali: per il primo ministro Benjamin Netanyahu rappresenta un’alternativa praticabile all’impegno militare a tempo indeterminato, salvaguardando la sicurezza delle frontiere; per i palestinesi, invece, impedisce un vuoto di potere e consente una ripresa inclusiva.

Non si tratterebbe di un governo politico in attesa. Si tratta piuttosto di un meccanismo di transizione basato sul realismo, progettato per evitare un ulteriore collasso e preparare Gaza a un futuro politico più stabile e basato sul consenso.

In molti pensano che la questione degli ostaggi sia l’ostacolo principale alla pace. Non è così. Il problema più profondo è la sopravvivenza politica. L’attuale leadership israeliana è determinata a dare l’immagine di una vittoria totale, salvando gli ostaggi e smantellando il controllo di Hamas su Gaza. Per Netanyahu, qualsiasi risultato inferiore potrebbe essere politicamente fatale.

Anche Hamas non accetterà un accordo che la dipinga pubblicamente come sconfitta. Hamas cerca, come minimo, delle garanzie simboliche che le permettano di rimanere un attore rilevante e che i suoi sacrifici abbiano prodotto un riconoscimento politico, anche se solo implicito.

Il mio piano di cessate il fuoco è concepito per navigare tra queste sensibilità politiche e sociali profondamente radicate. Esso prevede un percorso strutturato verso la stabilizzazione di Gaza, attraverso un accordo inclusivo e transitorio che eviti bruschi cambiamenti di potere e che preveda il ripristino graduale dei servizi pubblici, della sicurezza della comunità e della continuità istituzionale.

In questo modo, affronta senza ambiguità le principali preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate più volte dal primo ministro, offrendo un quadro credibile per ridurre la volatilità senza un prolungato impegno militare.

Non si tratta semplicemente di un quadro umanitario. Si tratta di una roadmap politica pragmatica che offre dignità, protezione e un percorso credibile verso il futuro.

Non scrivo questo per puntare il dito. Lo scrivo da persona che ha trascorso quasi due anni in un luogo in cui i bambini hanno smesso di sognare e i genitori di sperare. Continuo a credere che la pace sia possibile e che, anche tra le macerie, l’umanità possa prevalere.

Il cessate il fuoco tra Iran e Israele ne è la prova. Dimostra che il mondo può agire quando decide di farlo.

Mi chiedo quindi: perché non Gaza? Perché continuiamo a sanguinare mentre altri sono protetti? Perché continuiamo a piangere mentre altri ricostruiscono?

Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco. Abbiamo bisogno di partner internazionali che riconoscano che il coraggio politico deve andare di pari passo con l’urgenza umanitaria. Dobbiamo far sì che il mondo smetta di considerare Gaza come un problema geopolitico e inizi a vederla come una popolazione che merita di vivere.

È ora. Se il mondo è riuscito a porre fine a una guerra in 12 giorni, non può permettere che questa arrivi a mille”.

Mahmoud Shehada è un figlio di Gaza. Da sostenere. Da abbracciare.

Se la guerra di Gaza non fa reagire gli accademici israeliani, forse lo faranno i boicottaggi

Una voce libera di una donna, di una giornalista, coraggiosa. Che sa toccare le corde dei sentimenti e della ragione. Il suo nome è Hanin Majadli, che le lettrici e i lettori di Globalist hanno potuto conoscere, e sono convinto ad apprezzare, per i suoi scritti, sempre per Haaretz, sulla mattanza di Gaza e le responsabilità non solo del governo ma anche di una parte consistente della società israeliani.

Scrive Majadli: “L’Associazione Internazionale di Sociologia ha annunciato questa settimana che sospenderà l’iscrizione della Società Israeliana di Sociologia. Si tratta di un passo drammatico e senza precedenti per gli israeliani, ma non è una sorpresa. Anzi, è una mossa essenziale per chi non vuole che ciò che Israele sta facendo a Gaza diventi la normalità.

Questo è solo uno dei tanti passi che negli ultimi anni hanno preso di mira il mondo accademico israeliano. Sono stati rifiutati articoli, respinte richieste di lettere di raccomandazione e negati inviti a conferenze, ma soprattutto ci sono stati boicottaggi istituzionali.

La risposta israeliana si è concentrata subito sia sui danni subiti che sul vittimismo. Tutto ciò danneggerà gli israeliani che si oppongono al governo e la possibilità per i ricercatori di partecipare a conferenze, richiedere borse di studio internazionali e pubblicare articoli. È un peccato, ma forse dovrebbero riflettere sul contesto più ampio.

Decine di migliaia di persone sono state uccise a Gaza e altre migliaia sono ancora sepolte sotto le macerie. Questo è l’unico aspetto rilevante in questo momento. Come ha affermato l’ISA, la sospensione è dovuta al rifiuto dell’organizzazione israeliana di condannare il genocidio a Gaza, la distruzione delle università, l’uccisione di accademici e l’incendio della principale biblioteca di Gaza.

Non vuoi essere boicottato? Sei indignato dall’ostracismo accademico? Vale la pena ricordare che, anche prima del 7 ottobre 2023, il mondo accademico israeliano era già un candidato naturale al boicottaggio. Le istituzioni accademiche e gli accademici di un paese occupante che viola il diritto internazionale avrebbero dovuto essere osteggiati e boicottati già da tempo.

E avrebbero dovuto, almeno una volta, condannare l’esercito che distrugge gli istituti di istruzione superiore. Avrebbero anche dovuto denunciare le istituzioni accademiche che concedono benefici e esenzioni ai riservisti coinvolti in crimini di guerra.

Lo trovi difficile? Forse perché si tratta dei tuoi figli, dei tuoi studenti, dei tuoi colleghi. O forse perché non si tratta più solo del mondo accademico, ma della tua casa.

Non dovremmo nemmeno dimenticare i programmi speciali delle università per gli ufficiali dell’esercito e del servizio di sicurezza Shin Bet. Anche loro sono mariti, amici, colleghi di ricerca. E questo include la ricerca che sviluppa armi impiegate a Gaza, in Cisgiordania, in Siria e in Libano. È uno strumento di distruzione mascherato da toga accademica.

Le reazioni dei sociologi israeliani sono state di rammarico, tristezza e persino di condanna, non per la distruzione di Gaza, ma per la sospensione stessa. A giudicare da un post di uno dei principali sociologi israeliani e dalle risposte che ha ricevuto, l’umore è chiaro: non abbiamo alcun interesse ad aderire a un club che rifiuta di accettarci come membri, soprattutto se l’appartenenza a quel club è diventata un marchio di vergogna.

C’era anche preoccupazione per il fatto che molti altri boicottaggi avrebbero preso di mira gli accademici israeliani che si oppongono al governo del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Il boicottaggio accademico non è una reazione emotiva o una pratica “woke” di radicali dal cuore tenero che non comprendono la “complessità” – una complessità che solo gli israeliani sembrano vedere. Il boicottaggio fa parte di una visione politica antica, rispettata e razionale, in cui la società civile lotta contro le istituzioni che creano o sostengono l’oppressione.

I boicottaggi non sono sempre efficaci, soprattutto quando rimangono confinati in un dibattito accademico. Tuttavia, spesso, e questo è chiaramente il caso della questione palestinese, sono efficaci e possono prendere slancio. Ciò è particolarmente vero quando portano a boicottaggi più ampi, come quelli economici, militari e diplomatici.

In particolare, i boicottaggi sono efficaci perché colgono di sorpresa le persone. Se la distruzione di Gaza non vi ha sconvolti, forse lo farà questo boicottaggio”, conclude Majadli.

Boicottare i carnefici. Se non ora, quando?

