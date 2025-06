Israele: la diplomazia spazzatura, la vergogna europea

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

7 Giugno 2025 - 12.55

ATF

C’era una volta la diplomazia d’Israele. Fatta da persone capaci, in grado di costruire alleanze e di dialogare. Quella diplomazia non c’è più.

La diplomazia spazzatura di Israele è la prova dolorosa della sua magnifica sconfitta

È l’emblematico titolo che Haaretz fa ad una puntuta analisi di Carolina Landsmann.

Annota Landsmann: “Merita una riflessione la decisione di Israele della scorsa settimana di negare l’ingresso ai ministri degli Esteri di Giordania, Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti che avevano programmato di recarsi a Ramallah per incontrare il presidente palestinese Mahmoud Abbas e gli altri leader dell’Autorità Palestinese.

Tutto ciò è avvenuto in vista dell’iniziativa franco-saudita volta a promuovere la soluzione dei due Stati attraverso una conferenza internazionale presso la sede delle Nazioni Unite che avrà inizio il 17 giugno.

Questa decisione merita attenzione, innanzitutto per una ragione tecnica: Israele ha il potere di impedire ai ministri degli Esteri di recarsi a Ramallah. Questo è importante perché agli israeliani piace negare che il loro paese controlli la vita dei palestinesi che vivono in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. “Cosa vogliono da noi?” si chiedono in molti in Israele. “Dopo tutto, ci siamo ritirati da Gaza e i palestinesi in Cisgiordania vivono sotto l’Autorità Palestinese”. Ma in realtà non è così.

Non meno importante è il messaggio distorto che Israele ha inviato al mondo, e in particolare ai paesi della regione, primo fra tutti l’Arabia Saudita, con cui apparentemente cerca di normalizzare le relazioni. Il messaggio è semplice: Israele non è interessato alla pace. Non chiede, non propone piani, non cerca il dialogo.

O come ha scritto il principe della crudezza e della viltà, Yair Netanyahu, al presidente francese Emmanuel Macron, che sta spingendo per il riconoscimento di uno stato palestinese: “Fottiti”.

La risposta ufficiale del Ministero degli Esteri è stata dello stesso tenore, anche se meno esplicita. “L’Autorità Palestinese, che tuttora si rifiuta di condannare il massacro del 7 ottobre, intendeva ospitare a Ramallah un incontro provocatorio per discutere della promozione della creazione di uno stato palestinese”, ha dichiarato. “Tale stato diventerebbe senza dubbio uno stato terroristico”. Si è trattato dell’ennesimo tentativo maldestro di spiegare una politica attraverso insulti e paura.

Va notato che non molto tempo fa Abbas ha dichiarato pubblicamente: “Hamas, figli di cani, liberate gli ostaggi”. Ha sempre sostenuto la soluzione dei due Stati e proprio di recente ha presentato un piano per porre fine alla guerra che prevede il disarmo di Hamas, la rinuncia al controllo del governo di Gaza da parte di Hamas e l’assunzione di tale controllo da parte dell’Autorità Palestinese, nonché l’avvio di un processo diplomatico.

Per decenni, la leadership palestinese ha condotto una battaglia diplomatica per ottenere un accordo su due Stati per due popoli (non un unico stato palestinese al posto di Israele). Tuttavia, questo non ha impedito al governo, al primo ministro e al ministero degli Esteri di continuare a promuovere la menzogna delle 50 sfumature di terroristi.

La diplomazia spazzatura di Israele non è solo un aneddoto marginale. È la prova dolorosa della magnifica sconfitta di quello che un tempo era lo Stato di Israele.

In apparenza, dovremmo essere felici che il Ministero degli Esteri sia stato tolto dalle mani di Israel Katz, l’uomo che potrebbe essere stato il ministro più ridicolo della sua storia. Tuttavia, la serietà forzata del suo sostituto, Gideon Sa’ar, non è meno deprimente. Perché cosa sta facendo Sa’ar con l’opportunità che gli è stata data di influenzare la politica estera? Sta adulando un elettorato immaginario e ostentando con orgoglio il rifiuto diplomatico.

Invece di mostrare un atteggiamento aperto al dialogo e incoraggiare le alleanze e la cooperazione, sta rafforzando l’immagine di Israele come un delinquente che si autocommisera. “L’Arabia Saudita sta tendendo una mano per la pace, ma Israele sta allontanando la sua mano”, ha dichiarato un membro della famiglia reale saudita, aggiungendo: “È impossibile forzare una realtà tra vicini”. Impossibile? Non fate ridere l’Israele di Netanyahu.

Israele insiste nel continuare a percorrere la strada del rifiuto, considerando ogni palestinese come un terrorista e ogni iniziativa di pace o mano tesa come un trucco ostile. Si sta allontanando dagli amici, provocando gli alleati e si aggrappa al populismo anti-diplomatico come se fosse una politica.

Ma mentre il mondo intero converge verso la soluzione dei due Stati, Israele rimarrà da solo con le spalle al mondo e non potrà lamentarsi di non essere stato invitato. E il prezzo sarà pagato da tutti gli israeliani sotto forma di isolamento diplomatico e una vita di spada senza fine”.

L’Europa discute il boicottaggio di Israele – mentre si affretta a comprare più armi israeliane

Vi sono tanti modi per essere complici. Partecipare attivamente a un crimine. Oppure far finta di essere contrari ma non fare niente per contrastare gli autori. Altro modo di essere complici è quello messo in evidenza da Haaretz in una documentata analisi di Hagai Hamit.

Scrive Hamit: “Gli europei chiedono sempre più spesso di boicottare Israele a causa dell’infuriare della guerra di Gaza, ma questo non si è visto nelle vendite di armi dell’anno scorso, quando i paesi del continente hanno acquistato armi per contrastare la minaccia russa e hanno contribuito a far aumentare le esportazioni di armi israeliane del 13%, raggiungendo la cifra record di 14,8 miliardi di dollari.

Si è trattato di un record per il quarto anno consecutivo; l’anno scorso, le esportazioni israeliane sono diminuite del 5,6%. Mercoledì scorso, il Ministero della Difesa ha pubblicato i dati relativi alle esportazioni israeliane nel settore della difesa per il 2024, basati sui rapporti volontari delle aziende del settore.

“L’anno scorso i sistemi israeliani hanno fatto scalpore in tutto il Medio Oriente”, ha dichiarato il Direttore Generale del Ministero della Difesa Amir Baram. “Sempre più paesi vogliono proteggere i propri cittadini con le armi israeliane”.

Dal 2019, le esportazioni israeliane nel settore della difesa sono raddoppiate in valore, battendo l’aumento della spesa militare a livello mondiale che, secondo l’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, lo scorso anno è cresciuta del 9,4%.

L’anno scorso, le esportazioni di beni israeliani hanno raggiunto i 223,6 miliardi di shekel (64 miliardi di dollari), mentre le esportazioni di servizi hanno raggiunto i 569 miliardi di shekel, per un totale di 52 miliardi di shekel di esportazioni di difesa, quasi il 10% di tutte le esportazioni israeliane e un quarto delle esportazioni di beni.

L’Europa è stata la destinazione del 54% delle esportazioni di armi israeliane nel 2023, rispetto al 35% dell’anno precedente, poiché il presidente russo Vladimir Putin si è rifiutato di porre fine alla sua guerra contro l’Ucraina e i militari europei hanno acquistato armi.

Le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di non voler finanziare la difesa dell’Europa si vedranno solo nei rapporti del 2025. L’anno scorso, le esportazioni di armi israeliane in Europa sono salite a 8 miliardi di dollari dai 4,6 miliardi dell’anno precedente.

La domanda europea, tuttavia, potrebbe essere a rischio. Un promemoria è arrivato martedì, quando il Ministero della Difesa spagnolo ha annunciato l’annullamento di un accordo da 325 milioni di dollari per sistemi missilistici anticarro israeliani con Rafael Advanced Defense Systems.

Secondo alcune fonti dell’industria, le immagini di distruzione a Gaza e le accuse secondo cui Israele sarebbe responsabile del disastro umanitario starebbero gettando un’ombra sui contatti con i ministeri della difesa europei. Gli appaltatori israeliani del settore difesa hanno ricevuto l’informazione che potrebbero esserci problemi per l’approvazione delle transazioni da parte delle commissioni parlamentari, mentre i deputati chiedono di fermare le acquisizioni di armi da Israele.

Il governo spagnolo ha citato i sistemi offensivi e i concorrenti dei produttori di armi israeliani stanno sfruttando la guerra a Gaza per mettere in guardia i loro clienti dall’utilizzo di sistemi gestiti dalle forze israeliane nell’enclave.

L’anno scorso, il settore delle armi che ha registrato l’aumento maggiore è stato quello della difesa aerea, con i missili e i razzi che hanno rappresentato il 48% delle esportazioni di armi israeliane.

Ciò dimostra che i Paesi europei stanno prestando particolare attenzione alla guerra dei droni tra Russia e Ucraina e sono rimasti impressionati dalla capacità di difesa aerea di Israele contro gli attacchi iraniani dello scorso anno.

I sistemi di difesa aerea sono particolarmente costosi: il 56,7% delle esportazioni israeliane ha totalizzato almeno 100 milioni di dollari ciascuna. Inoltre, i sistemi di difesa non suscitano lo stesso dibattito etico delle armi offensive, pertanto i sistemi antimissile Arrow, David’s Sling e Iron Dome sono sempre più richiesti.

L’anno scorso, le esportazioni di armi israeliane verso l’America Latina e l’Asia hanno registrato un calo. Il numero di esportazioni verso l’Asia è sceso a 3,4 miliardi di dollari nel 2024 rispetto ai 6,3 miliardi dell’anno precedente, quando sono state registrate ingenti transazioni con l’India e l’Azerbaigian.

Un altro balzo è stato registrato nelle vendite ai Paesi degli Accordi di Abramo: Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan, che hanno rappresentato il 12% delle esportazioni di difesa israeliane del 2024, pari a 1,8 miliardi di dollari.

Tuttavia, questa cifra è ben al di sotto della performance del 2022, quando la firma degli Accordi di Abramo nel 2020 aveva dato il via a transazioni di difesa per un valore di circa 3 miliardi di dollari.

L’anno scorso, per il secondo anno consecutivo, le vendite di Israele in Nord America si sono attestate intorno al 9% del totale delle esportazioni nel settore della difesa, raggiungendo 1,3 miliardi di dollari.

La categoria dei veicoli e dei mezzi corazzati, compreso il sistema di protezione Trophy per i veicoli corazzati, ha rappresentato il 9% delle esportazioni nel settore della difesa. I satelliti e lo spazio hanno rappresentato l’8% delle esportazioni, così come i radar e la guerra elettronica, gli aerei con equipaggio e l’avionica.

Secondo alcuni osservatori, la domanda non potrà che aumentare. “Nel 2025, a causa dell’escalation tra India e Pakistan, probabilmente assisteremo a un aumento delle transazioni con l’India”, ha dichiarato l’avvocato Eitay Mack, esperto di esportazioni di armi israeliane.

Inoltre, solo nel 2025 sarà evidente l’impatto degli ingenti budget destinati alla difesa dell’Europa, a causa del cambiamento delle relazioni con gli Stati Uniti”.

“D’altra parte, alcuni paesi potrebbero voler migliorare la loro bilancia commerciale con gli Stati Uniti a causa della guerra dei dazi di Trump e acquistare armi da questi ultimi invece che da Israele. Quindi il 2025 si preannuncia più interessante del 2024”.

Così Hamit. Bloccare ogni compravendita di armi con Israele. Anche per questo si manifesta oggi a Roma.