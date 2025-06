Gaza, l'ex collaboratore di Biden ammette: "Sapevamo che Israele commetteva crimini di guerra..."

globalist Modifica articolo

2 Giugno 2025 - 19.32

ATF

Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sotto l’ex presidente Joe Biden, ha dichiarato all’emittente britannica Sky News che è “indiscutibilmente vero che Israele ha commesso crimini di guerra” a Gaza.

Miller, che per oltre un anno ha giustificato il sostegno incondizionato di Washington a Israele nonostante le crescenti prove di violazioni del diritto internazionale nella Striscia, ha affermato che è ancora “una questione aperta” se lo Stato israeliano abbia “perseguito una politica di crimini di guerra deliberati”.

“Credo che quello che quasi certamente non è una questione aperta sia che ci sono stati singoli episodi che costituiscono crimini di guerra, in cui soldati israeliani e membri dell’esercito israeliano hanno commesso crimini di guerra,” ha spiegato Miller, aggiungendo che questi militari non sono stati chiamati a rispondere delle loro azioni.

Commentando l’intervista, Matt Duss, vicepresidente esecutivo del think tank Center for International Policy, ha accusato l’amministrazione Biden di aver ingannato l’opinione pubblica statunitense.

“Hanno fuorviato il pubblico e il Congresso perché Biden voleva continuare a inviare armi” a Israele, ha scritto Duss sui social. “Sono contento che Miller stia parlando ora, anche se in ritardo. Dovremmo sentire anche altri suoi ex colleghi, perché, ancora una volta: lo sapevano tutti.”

Dall’inizio della guerra nell’ottobre 2023 fino alla fine del mandato di Biden il 20 gennaio, la sua amministrazione ha fornito miliardi di dollari in aiuti militari a Israele, nonostante i numerosi rapporti secondo cui le armi statunitensi venivano utilizzate in attacchi mortali contro civili palestinesi.

Le leggi americane vietano la fornitura di armamenti a paesi coinvolti in violazioni dei diritti umani. Ma secondo numerosi osservatori, l’amministrazione Biden ha distorto i fatti e negato violazioni ben documentate da parte di Israele.