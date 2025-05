Massacri a Gaza la prima (timidissima) condanna di Tajani: "Basta attacchi"

globalist Modifica articolo

17 Maggio 2025 - 18.28

ATF

Il governo italiano ha espresso sabato una timidissima condanna degli attacchi militari israeliani nella Striscia di Gaza, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha dichiarato: “Basta con gli attacchi”.

“Non vogliamo più vedere il popolo palestinese soffrire,” ha detto Tajani durante un viaggio in Sicilia, secondo quanto riferito dal suo portavoce, riporta l’Agenzia France-Presse (AFP).

“Raggiungiamo un cessate il fuoco, liberiamo gli ostaggi, ma lasciamo in pace le persone che sono vittime di Hamas,” è stato citato.

Parole che arrivano in un momento in cui l’esercito israeliano ha annunciato di essere nelle “fasi iniziali” di una nuova offensiva a Gaza con l’obiettivo dichiarato di sconfiggere Hamas. Israele ha ripreso le operazioni militari il 18 marzo, rompendo una tregua di due mesi seguita all’attacco del gruppo palestinese del 7 ottobre 2023.

Nonostante l’escalation delle condanne internazionali contro l’azione militare israeliana e il blocco degli aiuti umanitari alla popolazione civile, la posizione del governo italiano si distingue per la sua estrema cautela e ambiguità, evitando qualsiasi richiamo diretto a responsabilità israeliane o alla gravissima emergenza umanitaria in corso. Tajani ha infatti preferito un tono interlocutorio, che suona più come un invito generico alla moderazione che non come una presa di posizione chiara di fronte a un conflitto che continua a mietere vittime civili ogni giorno.