Romania al voto: nei sondaggi cresce il candidato di estrema destra no-vax, anti-Ue e filo Trump

globalist Modifica articolo

4 Maggio 2025 - 11.01

ATF

I romeni tornano al voto in un ballottaggio presidenziale che potrebbe portare al potere un ultranazionalista contrario agli aiuti militari all’Ucraina, fortemente critico verso la leadership dell’UE e autodefinitosi “alleato naturale” di Donald Trump.

George Simion, 38 anni, è nettamente in testa nei sondaggi in vista del primo turno delle elezioni in questo Stato membro dell’UE e della Nato, a quasi sei mesi dall’annullamento del voto originario per via di un presunto tentativo “massiccio” di influenza russa.

L’elezione è osservata con grande attenzione: una vittoria dell’estrema destra potrebbe spingere la Romania, che confina con l’Ucraina, a deviare dal suo percorso filo-occidentale, diventando un nuovo elemento di disturbo all’interno dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica.

Dopo l’annullamento del voto, esponenti dell’ultradestra internazionale — compresi alti funzionari dell’amministrazione Trump — hanno accusato Bucarest di aver calpestato la libertà di espressione e ignorato “la voce del popolo”. Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha dichiarato che le autorità romene avevano “annullato le elezioni perché non gradivano il risultato”.

Il voto di novembre era stato vinto da Călin Georgescu, indipendente di estrema destra, anti-UE e vicino a Mosca, che pur dichiarando zero spese elettorali era passato da meno del 5% nei sondaggi a conquistare il primo posto con il 23% dei voti.

La Corte costituzionale ha annullato il risultato dopo la pubblicazione di documenti d’intelligence declassificati che rivelavano un’operazione d’influenza russa, comprendente attacchi informatici al sistema elettorale e una massiccia campagna di disinformazione sui social a favore di Georgescu.

Nel mese di febbraio, Georgescu — che nega ogni illecito — è stato indagato per irregolarità nei finanziamenti della campagna, uso improprio di tecnologie digitali e promozione di gruppi fascisti. A marzo gli è stato vietato di candidarsi nuovamente.

Simion spera ora di capitalizzare l’indignazione popolare per l’annullamento del voto e l’esclusione di Georgescu. “È evidente che si è consolidata una forte tendenza anti-occidentale e la direzione della Romania è a un rischio senza precedenti”, ha dichiarato il politologo Cristian Pîrvulescu.

Come nella precedente campagna, i social media — in particolare TikTok — giocano un ruolo cruciale. Simion, i cui post mescolano retorica nazionalista, toni emotivi e discorsi diretti in video, ha 1,3 milioni di follower sulla piattaforma.

“È giunta l’ora della rinascita”, ha detto in un video pubblicato martedì. “La nostra nazione ritroverà la sua strada… Abbiamo dentro di noi la forza per rinascere e andare avanti, più uniti e più forti”.

Il candidato di estrema destra, il cui partito — Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR) — è nato come movimento anti-vaccinazione durante la pandemia, ha dichiarato che, in caso di vittoria, porterà Georgescu al governo, nonostante l’estrema destra non abbia la maggioranza parlamentare.

Definendosi “più moderato” di Georgescu, Simion insiste spesso sulla “sovranità” della Romania. Ha chiesto la restituzione dei territori che appartenevano alla Romania ma che furono ceduti all’URSS durante la Seconda guerra mondiale e che oggi fanno parte di Moldavia e Ucraina. Attualmente gli è vietato l’ingresso in entrambi i Paesi.

Diversamente da Georgescu, Simion ha più volte condannato la Russia, mentre attacca Bruxelles e elogia i repubblicani trumpiani negli Stati Uniti. Ha dichiarato di voler creare un’alleanza tra Paesi all’interno dell’UE “nello spirito di Maga”.

Secondo i sondaggi, Simion si attesta intorno al 30%, circa dieci punti avanti rispetto ai due principali candidati centristi: il sindaco di Bucarest, Nicușor Dan, e Crin Antonescu, sostenuto dal Partito Socialdemocratico (PSD) al governo e dal Partito Nazionale Liberale (PNL).

Nonostante il vantaggio nei sondaggi, Simion difficilmente raggiungerà il 50% necessario per una vittoria al primo turno. È invece probabile che acceda al ballottaggio del 18 maggio contro Antonescu o Dan.

In Romania, la presidenza ha un ruolo semi-esecutivo con ampi poteri in materia di politica estera, sicurezza nazionale, spesa per la difesa e nomine giudiziarie. Il presidente rappresenta anche il Paese a livello internazionale e può porre il veto su decisioni cruciali in sede UE.

Simion ha promesso che, se eletto, renderà pubblici i verbali degli incontri che hanno portato all’annullamento delle elezioni originali, e rivelerà anche “quanto abbiamo contribuito allo sforzo bellico in Ucraina, a discapito dei bambini romeni e dei nostri anziani”.

Arrivato quarto al voto di novembre, Simion ha rifiutato di partecipare ai dibattiti televisivi in vista del nuovo scrutinio, definendo l’annullamento “un colpo di Stato”, affermando che Georgescu avrebbe dovuto essere presente e giustificando la sua assenza come gesto di “rispetto per la volontà del popolo”.

I seggi hanno aperto domenica alle 7 del mattino e chiuderanno alle 21, con i primi exit poll attesi subito dopo. In caso di risultato incerto, l’esito finale potrebbe richiedere molte ore, anche perché tra il 5% e il 7% dei voti proviene dall’estero.