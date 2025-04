Benjamin Netanyahu, un mentitore seriale alla guida di Israele

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

26 Aprile 2025 - 18.41

ATF

Benjamin Netanyahu, un mentitore seriale. Reiterato. Impudente.

Mente sapendo di mentire. Lo fa con una sfacciataggine degna di miglior sorte. Lo fa con tutti. Con l’opinione pubblica israeliana. Lo fa con i leader mondiali.

Netanyahu ha mentito a Macron, nascondendo i piani di Israele per annettere i territori occupati

È la denuncia lanciata dalle colonne di Haaretz da Amos Schocken, tra i più accreditati analisti diplomatici israeliani.

Annota Schocken: Due settimane fa, il presidente francese Emmanuel Macron ha scritto su X, sia in ebraico che in inglese: “La posizione della Francia è chiara: sì alla pace. Sì alla sicurezza di Israele. Sì a uno Stato palestinese senza Hamas”.

“Ci vogliono tutti gli ostaggi liberati, un cessate il fuoco duraturo, gli aiuti umanitari ripresi subito e una soluzione politica a due stati”, ha detto il presidente francese.

Secondo Macron, l’unica strada possibile è quella politica. “Credo che i palestinesi abbiano il diritto di avere uno stato e la pace, e anche gli israeliani hanno il diritto di vivere in pace e sicurezza, e questo è riconosciuto anche dai paesi vicini”, ha detto.

Sto leggendo un sacco di cose sulle nostre intenzioni per Gaza.

La Francia è chiarissima: sì alla pace.

Sì alla sicurezza di Israele.

Sì a uno Stato palestinese senza Hamas.

Questo richiede…

Emmanuel Macron ha scritto questo post il 11 aprile 2025.

Il premier Benjamin Netanyahu gli ha risposto che sta facendo un errore madornale a sostenere la creazione di uno Stato palestinese in Palestina, perché vorrebbe dire la fine di Israele. Non rischieremo la nostra vita per illusioni che non hanno nulla a che vedere con la realtà”.

Quando Netanyahu ha scritto quelle righe, sapeva di mentire. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas parla da anni di creare uno Stato palestinese nei territori occupati da Israele nel 1967, che sono più piccoli di quello che era stato destinato a uno stato arabo dal piano di spartizione delle Nazioni Unite del 1947. Questo piano era stato accettato dai leader sionisti dell’epoca.

E non solo, l’Olp ha riconosciuto Israele e non ha nessuna intenzione di distruggerlo. Quando Abbas è stato eletto presidente palestinese, ha detto che era contro il terrorismo e che l’unico modo per raggiungere il suo obiettivo era la diplomazia. Hamas voleva distruggere Israele, come si è visto dai piani che sono venuti fuori durante la guerra.

Però Netanyahu ha continuato a sostenere l’organizzazione fino al 7 ottobre 2023, così da poter ignorare l’Autorità Palestinese e Abbas perché non rappresentano tutti i palestinesi.

È un peccato che, da quando Netanyahu è tornato in carica nel 2009, la sua politica sia l’opposto di quello che aveva fatto il suo predecessore, Ehud Olmert, per raggiungere un accordo con l’Autorità Palestinese.

È chiaro che se avesse continuato a seguire la strada di Olmert e avesse creato uno stato palestinese con Abbas, anche se solo in Cisgiordania, Hamas non avrebbe avuto altra scelta che unirsi all’autorità sulla base dei suoi accordi con Israele e il massacro del 7 ottobre sarebbe stato probabilmente evitato.

È difficile da credere, ma in 15 anni di governo, Netanyahu non ha neanche organizzato un incontro con il presidente dell’Autorità Palestinese, creata dagli accordi di Oslo. E questo nonostante il suo ufficio sia a soli 30 minuti di macchina dalla residenza ufficiale del primo ministro in Balfour Street a Gerusalemme. Ha completamente voltato le spalle ad Abbas.

Netanyahu non si è limitato a mentire a Macron riguardo a quello che l’Autorità Palestinese vuole fare. Ha anche nascosto il vero motivo per cui è contro lo Stato palestinese: il governo vuole annessione i territori occupati e renderli parte di Israele. Insomma, è come se continuassimo a ignorare l’esistenza di milioni di palestinesi, tollerare la loro presenza solo in alcune aree e spingerli a trasferirsi in altri Paesi. Questo processo è già iniziato e include un lavoro per aumentare il numero di insediamenti illegali nei territori.

Macron sa benissimo la Risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, approvata a dicembre 2016 e sostenuta dalla Francia. La risoluzione chiedeva che il territorio non potesse essere acquisito con l’occupazione forzata; che non si potessero creare insediamenti per civili israeliani nei territori occupati; che le case palestinesi non potessero essere demolite e che i palestinesi non potessero essere espulsi in altri luoghi. E poi chiedeva a Israele di smantellare gli insediamenti nati dopo il 2001.

Poi, i governi israeliani che sono venuti dopo hanno ignorato la risoluzione, come se non ci fosse.

Il governo Netanyahu ha ignorato completamente questa risoluzione, incoraggiando la demolizione delle case dei palestinesi e permettendo l’espulsione dei palestinesi da molte aree. Per questo, oggi serve una decisione internazionale, che il Presidente Macron può promuovere, su come rispondere a questo comportamento del governo di Israele.

Il regime di apartheid che Israele ha imposto ai palestinesi in Cisgiordania per 58 anni, e che ora Netanyahu vuole estendere anche a Gaza, non ha nessuna giustificazione, visto che i palestinesi hanno diritto all’autodeterminazione e a un proprio Stato.

Non si può fare senza provocare il terrorismo palestinese e trascinare l’esercito in una guerra al terrorismo. In questo modo mette a rischio la sicurezza di Israele e continuerà a farlo.

La guerra non è solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania, e i palestinesi vengono uccisi in un numero mai visto prima. Netanyahu sta dando speranza all’estrema destra che i palestinesi di Gaza e della Cisgiordania vengano trasferiti in altri Paesi, così da impedire il terrorismo contro Israele.

Anche se Israele rende la vita difficile ai palestinesi, cosa che viola il diritto internazionale, è irragionevole pensare che un numero significativo di loro se ne andrà.

Se la Palestina diventasse uno Stato, si potrebbe finalmente smetterla di combattere il terrore. Si è deciso che verrebbe istituito sulla base di accordi con Israele per quanto riguarda la sicurezza, l’istruzione per entrambi i popoli, l’economia e altri settori rilevanti per i paesi con un confine condiviso. Se facessimo un accordo del genere, sarebbe un passo avanti enorme per entrambi i Paesi, ancora più di quello che è stato fatto con l’Egitto.

Se Israele facesse un passo del genere, rafforzerebbe la sua posizione tra gli Stati arabi della regione e tra i tanti Paesi del mondo che sostengono la soluzione dei due Stati.

Questo potrebbe portare altri paesi arabi a unirsi agli Accordi di Abraham, come l’Arabia Saudita, il Libano e la Siria, e rendere più difficile per la Turchia e l’Iran considerare Israele come un nemico.

Cambierebbe completamente il modo in cui i cittadini palestinesi di Israele si relazionano con lo Stato. Trasformerebbe i giovani che protestano contro Israele nelle università di tutto il mondo in sostenitori di Israele. Sarebbe una bella mossa per dare una mano agli ebrei democratici di tutto il mondo che ora hanno dei dubbi su Israele.

E questo rafforzerebbe la sicurezza di Israele più di qualsiasi altra cosa”.

Così Schocken. Parole sante, che il mentitore seriale e il suo governo inzeppato di fascisti non ascolterà mai.

A proposito di menzogne…

Lo ricorda un editoriale del quotidiano progressista di Tel Aviv: “È passato più di un mese da quando i soldati della Brigata Golani hanno ucciso 15 paramedici e soccorritori sulla strada per Tel al-Sultan, nel sud di Gaza.

In questo mese, l’esercito ha avuto il tempo di seppellire i corpi e i veicoli nella sabbia, di impedire alle Nazioni Unite e alle squadre di soccorso di raggiungere il luogo per cinque giorni, di mentire sulle circostanze della morte dei 15 paramedici e soccorritori, di ammettere di aver commesso degli errori e persino di licenziare il comandante della forza. Uno dei due unici sopravvissuti del convoglio di aiuti, il paramedico Asaad al-Nassasra, è stato fatto prigioniero dall’Idf.

L’esercito non dice dove lo tengono e non gli fanno vedere un avvocato. Mercoledì la sua famiglia, tramite HaMoked – Centro per la Difesa dell’Individuo – ha presentato una petizione di habeas corpus all’Alta Corte di Giustizia.

La morte dei paramedici ha fatto vedere al pubblico israeliano una verità pazzesca su come l’Idf si comporta nella Striscia di Gaza e su come viene raccontato tutto. Come ha scritto Yaniv Kubovich, i soldati hanno sparato a bruciapelo per tre minuti di fila, anche se i paramedici, che indossavano giubbotti che riflettevano la luce, non rappresentavano una minaccia. Il comandante della forza ha ignorato gli ordini e il convoglio è stato “incastrato” come uomo di Hamas dopo un breve interrogatorio di uno dei sopravvissuti nel primo veicolo da parte di un soldato che non parla neanche l’arabo.

Poi, l’esercito ha cercato di minimizzare l’accaduto. All’inizio ha detto che i veicoli viaggiavano senza luci di emergenza. Poi, quando il video girato da uno degli uomini uccisi ha smentito questa affermazione, l’Idf ha ritrattato dicendo che si era trattato di un malinteso. Poi l’esercito ha detto che il primo veicolo colpito non era un’ambulanza, ma un’auto della polizia di Hamas. Anche questa affermazione si è rivelata falsa. Poi, l’esercito ha detto che nove dei morti erano di Hamas. Poi, in una fase successiva, il loro numero è stato ridotto a sei, ma non c’erano prove che li collegassero ad Hamas. Anzi, non c’era nulla che li associasse al braccio militare di Hamas. L’esercito ha anche detto ai media internazionali che non si può andare in giro nella zona dell’incidente. Ma l’ordine di evacuare l’area dai civili è arrivato solo tre ore dopo l’incidente.

Dopo aver smascherato tutti i fallimenti e le false affermazioni, resta un fallimento: la continua detenzione di al-Nassasra. L’esercito ha detto alla sua famiglia che è stato arrestato e che non potrà vedere un avvocato per almeno altre due settimane. L’esercito non ha nemmeno detto dove lo tengono e di cosa lo accusano.

È difficile non pensare che il vero crimine di al-Nassasra non sia quello di appartenere a Hamas o di mettere in pericolo i soldati dell’Idf, ma di essere uno dei due testimoni di un grave crimine di guerra compiuto dall’Idf. L’esercito e la sicurezza Shin Bet devono liberare al-Nassasra il prima possibile e l’Avvocato Generale Militare deve indagare i responsabili dell’uccisione dei paramedici”.

Così Haaretz. Nostra chiosa finale. L’Avvocato Generale Militare ci provi prima di fare la fine dei tanti che Netanyahu ha licenziato perché non proni ai suoi voleri.