La "nuova" guerra israeliana di Gaza è una guerra politica e non di difesa

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

26 Marzo 2025 - 19.58

ATF

Eroici protagonisti di una resistenza che non si arrende di fronte alla brutalità del regime. Proteste di piazza che durano da mesi e mesi, appelli, azioni dirette non violente represse con la forza. Eroici. Ma pur sempre attori di una sconfitta. Perché Israele resterà ancora per molto in mano alla destra fascista. Globalist lo sta raccontando con analisi, interviste, reportage dei più autorevoli, coraggiosi, giornalisti di Haaretz. Continueremo a farlo. Stavolta, con due delle firme più prestigiose del quotidiano progressista di Tel Aviv: Zvi Bar’el e Ravit Hecht.

Una guerra politica

Annota Bar’el: “La nuova guerra che si sta insinuando nella Striscia di Gaza non è una guerra difensiva o una guerra senza scelta. È una guerra politica il cui obiettivo è quello di perpetuare un conflitto militare e richiede un avvertimento cristallino come quelli contenuti nei foglietti illustrativi dei medicinali: “L’uso di questa guerra potrebbe causare la morte degli ostaggi e non è destinata a curare l’illusione di una vittoria totale. Dovresti consultare l’esperienza passata”.

Questa guerra è stata concepita e pianificata molto prima che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump iniziasse a commercializzare ville, piscine e locali notturni nella Riviera di Gaza. E non è iniziata perché Hamas ha rifiutato proposte di compromesso. È importante ricordare che Israele ha violato unilateralmente l’accordo che aveva firmato e si è rifiutato di passare alla seconda fase dell’accordo, in cui tutti gli ostaggi avrebbero dovuto essere restituiti e la guerra sarebbe dovuta finire.

La bozza di questa guerra è stata preparata nell’ottobre del 2024. “Possiamo ristabilire Netzarim, possiamo tornare a casa”, ha dichiarato il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvi durante una conferenza sulla ricostruzione degli insediamenti a Gaza. E il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha detto alla conferenza che il giorno dopo la guerra: “Dobbiamo rimanere lì. Dobbiamo costruire insediamenti ebraici lì. La cosa giusta da fare è occupare la Striscia di Gaza”.

Il giorno dopo? Ora è “il giorno dopo” e l’unico obiettivo della guerra è pagare la tangente politica che il Primo ministro Benjamin Netanyahu ha dato alla banda criminale che lo protegge per continuare ad essere al potere. L’hanno richiesta perché solo così si cancellerà il “disastro” del ritiro da Gaza del 2005, si restituiranno ai ladri di terra i lotti in fiamme di Rafah, Khan Yunis e Jabalya e si realizzerà il sogno dell’intera terra di Israele, dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo.

C’è anche un vantaggio non meno importante. Questa guerra getterà le basi per un modello di trasferimento “legittimo” della popolazione che verrà replicato in Cisgiordania e che, in seguito, Ben-Gvir potrebbe utilizzare anche contro i cittadini arabi di Israele.

Questa guerra sarebbe un regalo che non finisce mai di dare, perché offrirebbe un’opportunità storica per correggere gli errori commessi in Cisgiordania. Non ci sarebbero più insediamenti nel cuore di una popolazione araba, che hanno creato problemi ai criminali immobiliari con la Corte Suprema e tutte le altre manette legali e, soprattutto, hanno costretto i coloni a fare il lavoro sporco e violento di estromettere i proprietari terrieri palestinesi dalle loro terre da soli.

Ma a Gaza, l’esercito farà il lavoro per loro. Sfratterà, costruirà e sorveglierà.

Non si tratta di un episodio di una serie drammatica. Il piano sta già prendendo forma. L’amministrazione del trasferimento è stata istituita, la pianificazione di un governo militare è al suo apice e tutto ciò che resta da fare è stanziare un budget. Si tratterà di un budget enorme, che comprenderà pagamenti di incentivi ai Paesi che assorbiranno i gazawi, se ne troveranno; “un’adeguata compensazione” per i rifugiati di Gaza che vorranno andarsene; e i miliardi di shekel necessari per costruire nuovi insediamenti nella terra promessa.

Non cadrei dalla sedia se questo folle treno impazzito, alias il governo israeliano, decidesse presto che la costruzione di insediamenti a Gaza è un altro obiettivo della guerra, poiché solo gli insediamenti possono garantire la sicurezza dei residenti del sud di Israele. E oggi, questa non sarebbe un’argomentazione vuota. È stato dimostrato nell’ottobre del 2023, quando le divisioni dell’esercito sono state schierate in Cisgiordania invece di proteggere le comunità del sud di Israele.

I riservisti che ora vengono mobilitati – alcuni per la terza o quarta volta nell’ultimo anno e mezzo, che lasceranno attività commerciali crollate, studi abbandonati e famiglie distrutte – devono anche capire che si stanno impegnando in una guerra fraudolenta i cui pretesti sono ingannevoli. Ancora una volta gli verrà venduto il bluff che la pressione militare riporterà a casa gli ostaggi, anche se hanno visto con i loro occhi che è vero il contrario.

Cosa si diranno se questa pressione militare causerà la morte degli ostaggi? E in nome di chi stanno combattendo se più della metà della popolazione è disposta a fermare la guerra per riavere gli ostaggi? L’esercito del popolo sta per essere gradualmente sostituito dall’esercito del governo, in cui la lealtà dei soldati sarà giudicata in base alla loro volontà di combattere e morire per la santità dei vecchi insediamenti di Gaza Netzarim Pe’at Sadeh e Dugit? Questa non può essere la nostra guerra”.

Con la coalizione di Netanyahu più forte che mai, gli ostaggi di Israele a Gaza potrebbero pagarne il prezzo

A denunciarlo è Ravit Hecht.

Scrive Hecht: “Martedì si sono svolte proteste senza precedenti all’esterno della Knesset. Ma all’interno il bilancio è passato senza particolari problemi e, secondo una fonte della coalizione di governo, addirittura con sorprendente facilità.

“Stavamo giocando a porta vuota”, ha detto. “Fino a una settimana fa, la nostra maggioranza non era assicurata. Oltre agli ultraortodossi, si temeva che un parlamentare o due del Likud potessero disertare. Ma l’opposizione non ci ha reso le cose difficili”.

Nonostante i suoi commenti, per diverse settimane l’opinione prevalente nell’establishment politico è stata che il bilancio sarebbe passato senza particolari problemi e che gli ultraortodossi, nonostante l’incapacità del Primo ministro Benjamin Netanyahu di fornire l’esenzione dalla leva che desiderano, non avrebbero rischiato di far cadere il governo.

Questa profezia non richiedeva nemmeno un grande coraggio o intuito. Anche se gli ultraortodossi devono ancora consolidare la loro esenzione dalla leva militare, questo bilancio, che grava sulla classe media e su tutti coloro che sostengono il peso dell’economia e della difesa dello Stato, va a loro vantaggio.

Inoltre, né loro né gli altri partiti della coalizione hanno interesse a indire elezioni anticipate che, secondo tutti i sondaggi, darebbero loro meno seggi di quelli ottenuti nel novembre 2022.

“Gli ultraortodossi e il servizio di leva sono qualcosa che non ha soluzione”, ha detto un ministro del Likud a proposito di quella che è essenzialmente l’unica preoccupazione della coalizione, che Netanyahu ha ora rinviato con una vuota promessa di occuparsi della legalizzazione del servizio di leva degli ultraortodossi dopo l’approvazione del bilancio. Questo problema continuerà a turbare la coalizione, ma non la farà crollare.

La necessità di avviare la leva degli ultraortodossi, soprattutto alla luce della ripresa della guerra nella Striscia di Gaza, è praticamente l’unica questione di consenso in Israele. Gli ultraortodossi – che si oppongono alla leva e i cui ministri ballano apertamente su una canzone che proclama la loro opposizione – sono quindi in un inglorioso isolamento (o, in parole povere, stanno facendo impazzire tutti gli altri con la loro sordità e disconnessione).

Di conseguenza, anche se Netanyahu sarebbe felice di esentarli per legge e di placare così i suoi alleati più stretti, non è stato nemmeno in grado di fare loro concessioni molto più piccole, come ad esempio approvare una legge per mantenere i sussidi per gli asili nido nonostante il loro rifiuto di arruolarsi.

E gli ultraortodossi, avendo capito già da diverse settimane che non otterranno ciò che vogliono, sono passati dalla richiesta di una legge a una strategia di impedimento della stessa, sulla base della teoria che qualsiasi legge sulla coscrizione in grado di passare probabilmente peggiorerebbe la loro situazione. Non hanno alcun interesse a smuovere le acque e di certo non rischiano di perdere un primo ministro così generoso nei loro confronti.

La triste verità è che fino a quando non sarà approvato il bilancio del 2026, questo governo non rischia di cadere. Né si intravede all’orizzonte qualcosa che possa minacciarlo nel corso del prossimo anno.

La questione rilevante, quindi, è come la polizza assicurativa che Netanyahu ha ricevuto martedì influenzerà la sua politica e quale direzione prenderà nei prossimi mesi – intensificando le sue inclinazioni dittatoriali, che sono cresciute negli ultimi tempi, o invece moderandole ora che gode di tranquillità politica.

Tutti nella coalizione pensano che Netanyahu continuerà a combattere a Gaza e che l’unica possibilità di riportare a casa gli ostaggi è che la leadership di Hamas accetti di andare in esilio. Il chiaro significato di ciò è che l’abbandono degli ostaggi e l’abuso delle loro famiglie continueranno.

Sul fronte interno, il licenziamento del direttore del servizio di sicurezza Shin Bet sta diventando un fatto assodato e, in una certa misura, ha ricevuto una spinta dalla decisione della Corte Suprema di martedì. Sebbene la Corte abbia lasciato in vigore il suo ordine di congelamento del licenziamento fino all’8 aprile, ha permesso a Netanyahu di iniziare a selezionare altri candidati per il posto.

L’ipotesi prevalente nell’establishment politico è che la sentenza finale della Corte porterà a una data concordata per la sostituzione di Ronen Bar. La domanda che ci si pone ora è chi Netanyahu cercherà di nominare al suo posto: un alto funzionario dello Shin Bet o qualcuno che abbia a cuore i servizi dell’agenzia e che li metta a sua disposizione.

Lo stesso non vale per il Procuratore Generale Gali Baharav-Miara. Nonostante tutti i rumori, che si protraggono da mesi, anche i membri della coalizione ammettono che il suo licenziamento non è probabile. “Sarà un processo lungo che si concluderà con un fallimento”, ha dichiarato un ministro del Likud.

Un’altra fonte coinvolta nella questione per conto della coalizione ha previsto che la sua estromissione si bloccherà nella primissima fase: la nomina dei nuovi membri del comitato di ricerca che dovrebbe emettere una raccomandazione in merito.

Ma anche nella migliore delle ipotesi, Baharav-Miara rimarrà di fatto l’unico guardiano che si oppone a Netanyahu, che in questo momento sta festeggiando per aver superato un mese che temeva. Nonostante il successo della settimana del movimento di protesta, il governo responsabile del massacro del 7 ottobre 2023 è più stabile che mai”.

Così conclude Ravit Hecht. È la triste, amara, realtà. Ma è la realtà dell’Israele di oggi.