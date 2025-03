Fermate Israele, non rimaniamo in silenzio: a Gaza e in Cisgiordania muore l’umanità

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

26 Marzo 2025 - 22.23

ATF

E’ l’appello alla mobilitazione lanciato da Rete Italiana Pace e Disarmo (Ripd).

Questo è il testo dell’appello: “ Se il Consiglio di Sicurezza dell’ONU insieme ai Governi del mondo non fermeranno il governo israeliano, Netanyahu ed i suoi ministri non si fermeranno. Ormai è chiaro agli occhi di tutti: l’inazione o peggio ancora la complicità̀ della comunità̀ internazionale rappresentano un vero e proprio semaforo verde agli eccidi contro la popolazione palestinese e alla sottrazione della loro terra.

I nostri Governi non possono continuare a voltarsi dall’altra parte. Il progetto di deportazione dei palestinesi dalla striscia di Gaza si avvicina di più ogni giorno che la guerra miete vittime innocenti, che gli ospedali vengono distrutti, che gli aiuti umanitari sono tenuti fuori da una cintura ermetica nel tentativo di colpire con la sete, la fame e per assenza di medicinali la popolazione civile. La rottura della tregua, la ripresa delle ostilità̀ pregiudica inoltre anche la vita stessa degli ostaggi, dei quali continuiamo a chiederne la liberazione così come chiediamo la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi illegalmente detenuti.

D’altronde la repressione delle manifestazioni dei familiari degli ostaggi da un lato e dall’altro la violenza e gli arresti indiscriminati in Cisgiordania – come nel caso del Premio Oscar 2025 Hamdan Ballal – evidenziano la volontà̀ di affrontare con la violenza e il sopruso ogni dissenso: l’esatto contrario di ciò che ci si aspetterebbe da una democrazia.

Facciamo appello alla società̀ civile italiana ed europea, ai Sindaci, alle forze democratiche ed associative, alle organizzazioni sindacali, agli intellettuali, artisti, uomini e donne di tutte le fedi, affinché́ levino forte la propria voce e si mobilitino in ogni città per costringere governi, Unione Europea e Onu ad assumere una immediata iniziativa politico-diplomatica per fermare il massacro.



Mobilitiamoci in ogni città per:

un cessate il fuoco immediato e duraturo

la fine del blocco degli aiuti e l’assedio alla popolazione da parte israeliana

il varo di sanzioni economiche nei confronti d’Israele e la sospensione dell’accordo di partenariato Ue/Israele

il blocco reale di tutte le commesse di armamenti

il riconoscimento da parte dell’Italia e della Ue dello Stato di Palestina

l’adozione di “provvedimenti ombrello da parte della Ue” a protezione dei giudici internazionali della Corte e del tribunale dell’Aja dalle sanzioni e dalle ritorsioni decise dall’amministrazione USA

Un brutto film

A proposito del brutale pestaggio di Hamdan Ballal.

Così un editoriale di Haaretz: “Tre settimane fa, Hamdan Ballal, attivista palestinese e residente della città cisgiordana di Susya, nelle colline meridionali di Hebron, era in piedi sul più grande palcoscenico del mondo e teneva in mano la statuetta dell’Oscar ricevuta per aver realizzato il film “No Other Land” con Basel Adra, Yuval Abraham e Rachel Szor. Il film mostra gli incessanti abusi subiti dagli abitanti del villaggio palestinese nella regione di Masafer Yatta da parte dell’esercito e dei coloni.

Il film è scioccante e dovrebbe disturbare il sonno delle persone. Ma l’ingiustizia che mostra è solo peggiorata da quando è stato terminato. Recentemente, gli attacchi dei coloni alle comunità palestinesi si sono intensificati in modo significativo. In genere i coloni sono mascherati e attaccano i palestinesi con pietre e pugni mentre compiono atti di vandalismo, minacciano e imprecano.

Lunedì si è verificato un altro attacco. Ballal ha filmato dei coloni mascherati che lanciavano pietre e poi è corso a casa per proteggere la sua famiglia. Un colono molto conosciuto nella zona è arrivato a casa sua con due soldati e ha attaccato Ballal, colpendolo e prendendolo a calci. Ma invece di arrestare l’aggressore, i soldati hanno arrestato e ammanettato Ballal e altri due residenti. Ballal ha raccontato che la violenza è continuata anche dopo essere stato nelle mani dei soldati con gli occhi coperti e le mani legate. Tutti e tre sono stati costretti a passare la notte all’aperto. Le Forze di Difesa Israeliane affermano che si è trattato di un incidente di “attrito” e che i tre sono sospettati di aver lanciato delle pietre. Ma, come in molti casi simili, non c’erano prove contro di loro e sono stati rilasciati martedì.

Due settimane fa, decine di coloni hanno perpetrato un massiccio furto di oltre 1.000 pecore nella Valle del Giordano; erano presenti agenti di polizia e soldati. I coloni hanno anche ucciso decine di pecore e capre durante il furto. Venerdì scorso, dopo che alcuni giornalisti e attivisti hanno individuato alcune pecore e sono stati aggrediti dai coloni, la polizia ha nuovamente deciso di arrestare le vittime, questa volta un giornalista tedesco di nome Christian Meier e un attivista israeliano. Il Ministero degli Esteri tedesco ha condannato l’arresto.

Domenica scorsa, sette membri della famiglia Abd al-Basit hanno lasciato la loro casa a Hebron per un pasto di iftar e quando sono tornati hanno scoperto che i soldati avevano impedito loro di entrare e che i coloni erano entrati in casa e avevano rimosso tutti i loro effetti personali. Il giorno dopo, ai palestinesi è stato permesso di tornare in una piccola parte della casa, ma i coloni ne occupano ancora la maggior parte, sostenendo di averla acquistata. Come nei casi precedenti, le possibilità dei palestinesi di confutare queste affermazioni in un tribunale israeliano sono scarse.

Con la scusa della ripresa della guerra nella Striscia di Gaza, di un’amministrazione comprensiva alla Casa Bianca e di un governo irresponsabile a Gerusalemme, i coloni si sono liberati di ogni freno nei confronti dei loro vicini palestinesi. Il compito di fermare questo deterioramento in Cisgiordania spetta ora al nuovo capo di stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir. Egli deve richiamare all’ordine il capo del Comando Centrale e costringerlo a rispettare la legge israeliana e internazionale e a impedire tali ingiustizie, esigendo che la polizia e il servizio di sicurezza Shin Bet arrestino questi terroristi ebrei”, conclude Haaretz.

Si, vanno chiamati come meritano. Terroristi. Terroristi ebrei.