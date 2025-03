Il ministro degli Esteri giustifica le stragi di Gaza: "Israele sta combattendo la guerra del mondo libero"

globalist Modifica articolo

24 Marzo 2025 - 14.35

ATF

Gideon Saar, parlando in una conferenza stampa a Gerusalemme Ovest insieme alla sua omologa dell’UE, Kaja Kallas, ha affermato che è “del tutto naturale” che Israele si aspetti il sostegno europeo.

“Ora stiamo combattendo la guerra del mondo libero”, ha dichiarato, secondo quanto riportato da The Times of Israel. “Iran, Houthi, Hamas e Hezbollah ci attaccano perché siamo vicini. Ma non fate errori: questa guerra è contro la civiltà occidentale – contro i suoi valori e il suo stile di vita.”

Saar ha inoltre attribuito l’attacco con speronamento e sparatoria avvenuto nei pressi di Haifa alla “costante incitazione” da parte dell’Autorità Palestinese.