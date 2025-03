Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

Ad ogni critica, anche la più “morbida”, verso la pulizia etnica, guai a parlare di genocidio avanzata verso chi governa oggi Israele, ecco alzarsi il coro, nella stampa mainstream, degli ultras di Netanyahu: critichi Israele? Sei antisemita. Costoro, che vanno per la maggiore nei talkshow televisivi e sulle prime pagine dei giornali arruolati da Netanyahu, dimenticano, o fingono di dimenticare, non sanno, o fingono di non sapere, che la destra che governa oggi Israele è alleata della peggior destra antisemita in Europa. Una destra fascista. Due eccezionali contributi apparsi su Haaretz, aiutano a far chiarezza su questo.

Perché l’Israele di Netanyahu si sta avvicinando all’estrema destra antisemita europea?

Colette Avital, che chi scrive ha avuto il piacere e l’onore di conoscere tanto tempo fa a Gerusalemme, è stata ambasciatrice, parlamentare ed esponente di primo piano del Partito laburista israeliano, quando quel glorioso partito era guidato da persone come Yitzhak Rabin e Shimon Peres.

Quello riportato sopra in grassetto è il titolo che il quotidiano progressista di Tel Aviv fa all’analisi di Colette Avital.

Che nelle sue documentate riflessioni scioglie quel punto di domanda.

Scrive Avital: “Il mese scorso il precedente candidato alle elezioni presidenziali è uscito da un edificio governativo e, tra gli applausi di una piccola folla, ha alzato il braccio in un saluto della Guardia di Ferro, una variante rumena dell’Heil Hitler nazista. L’uomo, Calin Georgescu, è stato precedentemente accusato dallo stesso Stato di propaganda fascista, antisemitismo, razzismo, culto dei criminali di guerra e attività anticostituzionali. Venerdì ha annunciato nuovamente la sua candidatura alla presidenza. Eppure, è proprio a leader di estrema destra come questi che il Ministero degli Esteri israeliano starebbe rivolgendosi, ponendo fine a decenni di tradizione.

A novembre, ad esempio, il ministro israeliano per gli Affari della Diaspora Amichai Chikli ha parlato al telefono con Georgescu. La conversazione è stata subito liquidata dal ministero degli Esteri come non rappresentativa del governo. Tuttavia, con l’ascesa dell’estrema destra in Europa, in Germania, Austria, Francia e Svezia, oltre che in Romania, è essenziale non sottovalutare o ignorare il loro fascismo

Nel 2003 ho fatto parte della Commissione Internazionale per lo Studio dell’Olocausto in Romania, presieduta dal compianto Elie Wiesel e appoggiata da tutti i presidenti e i governi del paese. Il rapporto finale della Commissione sottolinea la responsabilità del governo rumeno nell’omicidio di almeno 280.000 ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi la comunità ebraica rumena rimane molto piccola, composta da poche migliaia di persone.

Nonostante gli sforzi dei governi che si sono succeduti, l’antisemitismo è ancora molto vivo in Romania. Secondo i rapporti dell’AdL, mentre tre rumeni su cinque si sentono favorevoli agli ebrei e oltre due terzi di loro credono che l’Olocausto sia avvenuto, tre quarti di loro ritengono che gli ebrei pensino troppo all’Olocausto e oltre la metà di loro concorda con i tropi antisemiti secondo cui gli ebrei hanno troppo controllo sul mondo degli affari. Tuttavia, due terzi dei rumeni hanno un’opinione favorevole di Israele e il 90% vuole che i turisti israeliani lo visitino. I sondaggi d’opinione mostrano costantemente che il 30% dei rumeni crede che gli ebrei meritino il loro destino perché hanno crocifisso Gesù Cristo.

Eppure, i leader di Israele sembrano disposti a ignorare il fascismo rumeno e a dimenticare le centinaia di migliaia di vittime dell’Olocausto rumeno.

In effetti, l’estrema destra rumena, che è fortemente coinvolta nella propaganda antisemita e fascista, ha circa il 30% dei voti. Calin Georgescu non è certo l’unico: un’altra leader dell’estrema destra, Diana Sosoaca, capo del partito Sos, ha invitato gli ebrei “ad andare nel loro paese” durante le celebrazioni della Giornata Nazionale Israeliana al Parlamento rumeno. Georgescu ha elogiato i criminali di guerra responsabili dell’assassinio di centinaia di migliaia di ebrei rumeni e ucraini definendoli “martiri” ed “eroi” e suggerendo che i leader della Guardia di Ferro fascista sono modelli di moralità per i rumeni.

Anche Israele ha cercato di sfidare questo comportamento. Nell’agosto del 2023, l’ambasciatore israeliano in Romania è stato incaricato di incontrare George Simion, che guida il più influente partito di estrema destra, l’Alleanza per l’Unione dei Rumeni. Durante l’incontro, Simion ha riconosciuto l’esistenza dell’Olocausto e ha condannato l’antisemitismo, ma ha poi continuato a permettere ai suoi deputati e ai membri del partito di esaltare gli antisemiti e i principali fascisti rumeni.

Il pericolo di legittimare l’estrema destra in Romania persiste, come in altri paesi europei. Per un paese come Israele, che teme costantemente l’isolamento, la tentazione di raccogliere il sostegno dei partiti di estrema destra e fascisti è evidente. Tuttavia, si tratta di una scelta opportunistica, poco lungimirante e decisamente pericolosa.

Sostengono di “amare” Israele, ma odiano gli ebrei. Non solo queste politiche sono contrarie ai nostri principi morali e ai nostri valori ebraici, ma ignorano volontariamente il nostro passato. Chi avrebbe mai creduto che ottant’anni dopo la più grande tragedia della storia ebraica, l’assassinio di massa di metà degli ebrei del mondo, uno stato ebraico avrebbe scelto degli antisemiti come suoi alleati?

Israele ha anche la responsabilità di garantire la sicurezza dei propri cittadini, in maggioranza ebrei, e di assicurare la sicurezza delle comunità ebraiche nel mondo. Quando il capo di un partito chiede apertamente il “trasferimento” degli ebrei nel “loro paese”, la comunità ebraica di quel paese ha motivo di temere.

Sembrano lontani i tempi in cui lo Stato di Israele richiamava il suo ambasciatore in Austria perché il paese aveva eletto un ex nazista come presidente. Eppure, è troppo pretendere che il nostro governo si comporti con la dignità che aveva un tempo?”

Cara Colette, concludi il tuo bel pezzo con una domanda. Che di fronte ai comportamenti e alle esternazioni dei fascisti che governano oggi Israele, ha un amaro sapore retorico. Purtroppo, da questa destra messianica, genocida, è pretendere troppo.

Noi ebrei europei non dobbiamo farci ingannare dall’estrema destra razzista e antimmigrati

È il titolo di un’appassionata analisi, che ha anche il connotato di un allarmato appello e insieme di una combattiva volontà di resistenza, a firma Ilan Cohn e David Mason.

Ilan Cohn è il direttore di Hias Europa. Ha lavorato a livello internazionale nel campo della migrazione e della programmazione antidiscriminatoria attraverso diverse organizzazioni intergovernative e Ong.

Il rabbino David Mason è il direttore esecutivo di Hias+Jcore. In precedenza, è stato rabbino della Sinagoga di Muswell Hill per oltre 14 anni e della Sinagoga di Kingston nel sud-ovest di Londra.

Scrivono Cohn e Mason: “La destra radicale e l’estrema destra sono in ascesa in tutta Europa e sono rappresentate nei governi di ben sette paesi. Anche i partiti centristi vengono trascinati a destra, amplificando queste voci razziste e anti-immigrazione. È fondamentale dare l’allarme e assicurarsi che noi ebrei non partecipiamo a questo movimento in crescita.

Questa tendenza non è più limitata alle nazioni più periferiche dell’Europa e alle democrazie post-blocco orientale. Dalla Slovacchia all’Italia, dalla Finlandia ai Paesi Bassi, gli elettori sostengono movimenti sempre più di destra. Quasi tutti questi paesi sono stati testimoni del risultato più spaventoso dell’estremismo di destra: l’Olocausto.

Come leader di Hias Europe e Hias+JCore, due organizzazioni guidate dall’insegnamento e dalla tradizione ebraica nel nostro impegno a favore degli sfollati, questo è un momento di profondo disagio.

In effetti, anche quando questi movimenti non sono al governo, spesso sono in crescita nei sondaggi. L’estrema destra tedesca, l’Alternativa per la Germania (AfD) – un partito che fa leva su razzismo e islamofobia – è balzata al secondo posto nelle proiezioni per le elezioni tedesche di domenica. In Francia, Regno Unito e Belgio, i partiti che promuovono piattaforme simili sono tutti in testa nei sondaggi.

Questo sembra essere un fenomeno globale, anche se con un netto sapore europeo. È evidente che il firewall, la convenzione di lunga data secondo cui i partiti tradizionali non collaborano con i partiti radicali e di estrema destra, è crollato. Questo dovrebbe preoccupare le comunità ebraiche di tutto il continente: non solo per ciò che significherà per noi, ma anche per coloro che siamo costretti a sostenere.

Lo abbiamo visto di recente in Germania, dove l’Unione Cristiano-Democratica (Cdu) di centro-destra ha ottenuto il sostegno dell’AfD per una mozione del Bundestag che limita l’immigrazione e blocca le persone che chiedono asilo al confine del paese. Certo, il voto non era vincolante. Tuttavia, ha segnato una transizione notevole, un decennio dopo la dichiarazione di sfida dell’allora cancelliere della Cdu Angela Merkel che si impegnava ad accogliere i rifugiati: “Wir schaffen das” (possiamo farlo).

Come ebrei europei, dobbiamo rimanere fedeli a questi valori. Naturalmente, la nostra comunità deve denunciare quando la leadership dell’AfD cerca di rivalutare la storia, di evocare la retorica dell’era nazista o di sconfinare in un vergognoso antisemitismo. Ma dobbiamo anche condannare questi partiti quando attaccano i rifugiati o fanno commenti islamofobici e razzisti. Conosciamo fin troppo bene le conseguenze di una società in cui prospera l’estremismo di destra e si cercano capri espiatori.

L’AfD probabilmente non vincerà le elezioni di domenica. Per molti versi, però, non ne hanno bisogno: il loro successo è garantito se permettiamo che la loro influenza sul centro-sinistra e sulla destra continui.

L’estrema destra è sempre più alla guida di politiche di asilo restrittive in tutto il continente. Dalla Svezia, dove i Democratici Svedesi sostengono il governo, al Regno Unito e al suo piano per il Ruanda, fortunatamente ormai abbandonato, i partiti al governo fanno politica con almeno un occhio alla destra. I movimenti centristi non devono essere tentati di adottare questi elementi nel tentativo di raccogliere voti da destra.

Un secondo fattore è forse ancora più inquietante e vicino a noi. La destra populista e radicale europea è per molti versi molto variegata. Mentre alcuni partiti sono apertamente antisemiti e razzisti, altri cercano un’immagine più pulita, un lupo travestito da pecora che dichiara di essere kosher.

Le ragioni di questo cambiamento sono complesse. Alcuni ebrei europei sono diventati diffidenti nei confronti del centro politico, con un’accelerazione nel mondo polarizzato del dopo 7 ottobre. Molti gruppi populisti esprimono sentimenti filosemiti e sono politicamente allineati con elementi di estrema destra del governo israeliano. Il loro sostegno a Israele è stato spesso incrollabile e, quando politicamente conveniente, hanno condannato l’antisemitismo.

Non dobbiamo lasciare che questo ci accechi. Certo, l’antisemitismo palese può essere scomparso. Ma cosa troviamo al suo posto? Una politica migratoria influenzata dalla teoria del complotto antisemita della “Grande Sostituzione”, secondo la quale gli europei vengono sradicati dai non bianchi.

Questa retorica lascia le minoranze spaventate ed emarginate. E perpetua politiche che danneggiano i più vulnerabili. Non dovremmo voler vivere in società in cui i nostri vicini musulmani, migranti e rifugiati sono insicuri e sotto attacco. Dobbiamo rimanere vigili sulla possibilità che questi gruppi, che non sono allineati con i nostri valori, possano rivoltarsi contro di noi.

Dobbiamo anche ricordare che questo movimento non si ferma qui: i partiti populisti di destra stanno rivolgendo sempre più la loro attenzione agli aiuti umanitari, che forniscono supporto vitale alle persone in tutto il mondo. L’estrema destra non solo si rifiuta di assumersi le proprie responsabilità in patria, ma vuole anche negare un aiuto fondamentale alle persone che devono affrontare carestie, sfollamenti e malattie in tutto il mondo. Di certo questo non può avvenire in nome della nostra comunità”.

Questo è l’articolo. Lo dovrebbero imparare a memoria quegli esponenti della diaspora ebraica italiana che hanno riempito di insulti della peggior specie le ebree e gli ebrei italiani che hanno avuto il coraggio di prendere pubblica posizione contro la pulizia etnica che chi governa Israele, a cominciare da Benjamin Netanyahu, il primo ministro su cui pende un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale dell’Aia per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.