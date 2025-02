Javier Milei e lo scandalo $Libra: come il presidente argentino ha promosso una cripto-truffa ai suoi elettori

globalist Modifica articolo

28 Febbraio 2025 - 12.53

ATF

Una nuova criptovaluta chiamata $Libra ha truffato gli investitori per 250 milioni di dollari. La moneta era stata promossa dal presidente argentino Javier Milei.

Il caso è esploso con un tweet.

“Il mondo vuole investire in Argentina”, ha scritto Milei il 14 febbraio alle 19:01, condividendo un codice per acquistare una nuova criptovaluta.

La moneta digitale, chiamata $Libra, era stata creata solo 23 minuti prima.

Nelle ore successive, migliaia di persone hanno investito, facendo impennare il valore di $Libra. Ma il crollo è arrivato rapidamente: i principali attori hanno venduto le loro partecipazioni, lasciando gli altri investitori con perdite collettive di 250 milioni di dollari.

Per gli esperti di criptovalute, si è trattato di un classico rug pull (“tirare via il tappeto”): una celebrità promuove una nuova moneta, il valore schizza alle stelle, e poi chi detiene la maggioranza delle monete le vende, incassando profitti enormi a scapito degli investitori più inesperti.

In Argentina, lo scandalo ha assunto dimensioni nazionali. I critici hanno accusato Milei di aver truffato i suoi stessi elettori. L’opposizione ha chiesto l’impeachment. Decine di cittadini argentini hanno presentato denunce penali e un procuratore federale ha avviato un’indagine con Milei tra gli indagati.

Nel frattempo, il presidente argentino è volato a Washington. Sabato scorso, alla Conferenza di Azione Politica Conservatrice, ha tenuto un discorso accanto all’ex presidente Donald Trump, l’altro leader politico che quest’anno ha promosso una criptovaluta, chiamata $Trump. Anche questa moneta è schizzata in alto prima di crollare, lasciando gli investitori con perdite complessive di 2 miliardi di dollari.

Trump ha affermato di non sapere nulla della questione. “Non so se mi ha portato benefici”, ha detto. “Non ne so molto”. Eppure, la famiglia Trump e i suoi soci hanno guadagnato quasi 100 milioni di dollari solo in commissioni di trading sulla moneta.

Di fronte al crescente scandalo di $Libra, Milei ha adottato una strategia simile. Ha dichiarato di non aver guadagnato nulla dalla criptovaluta e ha puntato il dito contro una piccola startup con sede a Singapore, KIP Protocol, sconosciuta ai più nel settore delle criptovalute.

“Se guardate, la stessa azienda che ha lanciato il progetto, la KIP, dice chiaramente che io non c’entro nulla”, ha dichiarato Milei in un’intervista in prima serata la scorsa settimana.

Ma nuovi elementi stanno mettendo in discussione la versione del presidente, rivelando come il mondo delle criptovalute e la politica si siano intrecciati per arricchire pochi potenti a scapito della maggioranza.

Gli inizi dello scandalo $Libra

Tutto ha avuto origine da una conferenza in Argentina lo scorso anno, durante la quale un consulente americano esperto di criptovalute e un socio argentino di Milei hanno cercato di vendere “accesso” al presidente. Secondo documenti e testimonianze esaminati dal New York Times, ciò ha portato a incontri nei palazzi del potere e a un progetto di collaborazione con Dave Portnoy, fondatore di Barstool Sports.

Dopo il crollo della moneta, sono emerse prove che contraddicono le affermazioni di Milei. I suoi critici in Argentina accusano il suo entourage di aver accettato tangenti, mentre il consulente americano, che Milei aveva definito suo consigliere, ha ammesso di aver guadagnato 100 milioni di dollari dallo schema.

“Questo è un gioco per chi è dentro”, ha dichiarato Hayden Davis, il consulente americano, in un video diffuso la scorsa settimana. “È come un casinò senza regole”.

Un’industria entusiasta di Milei

Nel settore delle criptovalute, Milei era visto come un leader ideale.

Economista libertario, aveva promesso di aprire l’Argentina alle monete digitali. Così, quando lo scorso ottobre si è saputo che avrebbe parlato a una conferenza sulle criptovalute a Buenos Aires, molti leader del settore hanno affollato l’evento.

L’organizzatore della conferenza era Mauricio Novelli, un broker di 29 anni con legami di lunga data con Milei.

Nel 2020, il futuro presidente argentino aveva iniziato a insegnare presso la piccola accademia di investimenti di Novelli e ne era diventato un promotore attivo sui social. Nel 2022, Milei aveva persino pubblicizzato un nuovo progetto di criptovaluta di Novelli, definendolo un “modello economico sostenibile nel tempo”. Poco dopo, il progetto era crollato.

Durante la conferenza, Novelli ha chiesto ai partecipanti 50.000 dollari per un intervento pubblico e un incontro con Milei, secondo quattro persone che hanno pagato la cifra.

Ma la riunione si è rivelata una semplice foto di gruppo. Secondo due testimoni, gli organizzatori hanno offerto un incontro più approfondito in cambio di un pagamento extra.

“Ci hanno detto: ‘Ehi, se volete una vera riunione, dateci qualcosa in più e la organizziamo’”, ha raccontato Charles Hoskinson, miliardario delle criptovalute e fondatore della piattaforma Cardano.

Un altro partecipante ha riferito che Novelli aveva proposto un incontro privato con Milei a patto di firmare un contratto da 500.000 dollari per vaghi “servizi di consulenza”.

Ma Novelli non era l’unico a vendere l’accesso al presidente.

Anche Hayden Davis, un giovane di 28 anni con capelli biondi ricci e vistosi occhiali dorati, affermava di avere “controllo” su Milei e di poter negoziare accordi con il governo argentino, secondo messaggi visionati dal New York Times.

“Tutto, dai tweet di Milei alle sue apparizioni pubbliche, passa da me”, ha detto Davis in un messaggio audio a un imprenditore.

“Ma c’è un costo”, ha aggiunto, lasciando intendere che la cifra richiesta poteva arrivare a milioni di dollari. “Non voglio fregare nessuno”, ha detto usando un’espressione volgare.

Un altro imprenditore ha riferito che Davis gli aveva offerto un incontro con Milei e una partnership con il governo argentino in cambio di circa 90 milioni di dollari in criptovalute in 27 mesi.

Non ci sono prove che Milei fosse a conoscenza di queste proposte.

Tuttavia, i registri governativi argentini mostrano che, tre mesi prima della conferenza, a luglio, Novelli e Davis hanno visitato la sede del governo. L’incontro, secondo il quotidiano argentino La Nación, è stato organizzato da Karina Milei, sorella del presidente e sua capo di gabinetto.

A novembre, sono tornati negli uffici presidenziali. Dopo la visita, Novelli e Davis hanno brindato con champagne al Four Seasons di Buenos Aires, raccontando di aver appena firmato un accordo con il presidente.

Infine, il 30 gennaio, Milei ha pubblicato una foto con Davis, definendolo un esperto che lo stava “consigliando sull’impatto e le applicazioni della tecnologia delle criptovalute”.

Ma con lo scandalo di $Libra in pieno sviluppo, il coinvolgimento di Milei appare sempre più difficile da smentire.