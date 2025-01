Sánchez accusa Musk di incitare all'odio e sostenere gli eredi del nazismo

globalist Modifica articolo

8 Gennaio 2025

Pedro Sánchez ha attaccato Elon Musk e i suoi alleati per aver “attaccato apertamente le nostre istituzioni, incitato all’odio e invitato esplicitamente a sostenere gli eredi del nazismo”, sottolineando come la politica della divisione, della disinformazione e dell’odio rischi di inaugurare una nuova era di autoritarismo.

Parlando a Madrid, mentre la Spagna si prepara a commemorare a novembre il 50° anniversario della morte del generale Franco e il successivo ritorno del paese alla democrazia, il primo ministro spagnolo ha affermato che le libertà fondamentali, duramente conquistate, non possono e non devono essere date per scontate.

“Quando hai vissuto tutta la vita sotto il suo velo protettivo, è facile dimenticare i punti di forza straordinari della democrazia e lasciarsi sedurre da chi promette ordine, sicurezza e ricchezza in cambio del furto della cosa più preziosa che una persona possa avere: la possibilità di scegliere il proprio destino,” ha dichiarato.

Il leader socialista ha evidenziato come sia evidente che i regimi autocratici e i valori del secolo scorso stiano tornando a crescere in tutto il mondo, incarnati, tra gli altri, da Musk e dai suoi sostenitori.

“Il fascismo che pensavamo di aver lasciato alle spalle è oggi la terza forza politica più grande in Europa,” ha detto Sánchez. “E, come ha recentemente affermato il presidente Macron, il movimento reazionario internazionale – o movimento internazionale dell’estrema destra, di cui in Spagna parliamo da anni – è guidato in questo caso dall’uomo più ricco del pianeta, che attacca apertamente le nostre istituzioni, incita all’odio e invita esplicitamente a sostenere gli eredi del nazismo in Germania in vista delle prossime elezioni che si terranno nell’economia più importante d’Europa.”

Se la storia ci insegna qualcosa, ha proseguito, è che “la libertà non si conquista mai in modo permanente” e che la democrazia potrebbe essere nuovamente soffocata in alcune parti del mondo.

Sánchez ha dichiarato che il modo migliore per difendere e rafforzare la democrazia spagnola è costruire “una società più prospera, coesa, libera e tollerante” e combattere le bugie e le fake news. “Le bugie e la disinformazione sono le principali armi dei nemici della democrazia,” ha aggiunto.

Sánchez è l’ultimo leader europeo a criticare i tentativi di Musk di influenzare la direzione politica del continente.

Lunedì Emmanuel Macron aveva affermato: “Dieci anni fa, chi avrebbe immaginato che il proprietario di uno dei più grandi social network al mondo avrebbe sostenuto un nuovo movimento reazionario internazionale e sarebbe intervenuto direttamente nelle elezioni, comprese quelle in Germania?”

Anche il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato gli attacchi di Musk al governo, suggerendo che le sue “bugie e disinformazione” sui gruppi di sfruttamento minorile stiano amplificando il “veleno” dell’estrema destra.

Annunciando un programma annuale di eventi per celebrare l’inizio del ritorno della Spagna alla democrazia, Sánchez ha spiegato che l’obiettivo è festeggiare la trasformazione del paese negli ultimi cinquant’anni, onorare tutti coloro che l’hanno resa possibile e insegnare ai giovani l’importanza della democrazia.

“Cinquant’anni fa, la Spagna iniziò a lavorare per la libertà, emergendo dalle ceneri dell’ultima dittatura dell’Europa occidentale,” ha detto. “Le nostre madri e i nostri padri, le nostre nonne e i nostri nonni – e noi stessi – abbiamo contribuito a forgiare una delle democrazie più complete e prospere del pianeta, la democrazia che siamo oggi. Celebriamola e usiamola per costruire altri cinquant’anni di progresso e libertà.”

L’iniziativa recentemente annunciata, tuttavia, non ha ottenuto un sostegno politico unanime. Il lancio di mercoledì è stato boicottato dal Partito Popolare (PP) conservatore e dal partito di estrema destra Vox, che hanno accusato Sánchez di sfruttare politicamente il passato per distogliere l’attenzione dalle accuse di corruzione che coinvolgono la sua amministrazione.

Il leader del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitato l’evento per recarsi nella regione orientale di Valencia, ancora in fase di recupero dopo le devastanti inondazioni dello scorso anno, in cui sono morte 232 persone. Il PP, che governa la regione, è stato pesantemente criticato per la gestione del disastro e per il fatto che il presidente regionale abbia pranzato per tre ore con un giornalista proprio il giorno in cui le inondazioni hanno devastato numerosi paesi.

“Sánchez è con Franco, Feijóo è con il popolo di Valencia,” hanno detto fonti del PP.

Vox ha accusato il governo di sprecare denaro pubblico per l’anniversario e di usare il passato a fini partigiani. “Non parteciperemo a questa assurda necrofilia che divide gli spagnoli,” ha dichiarato il partito.

Anche il re Felipe, il cui padre Juan Carlos ha contribuito a riportare la Spagna alla democrazia nonostante fosse stato preparato come successore di Franco, era assente al lancio, in quanto impegnato a ricevere le credenziali di sei nuovi ambasciatori.