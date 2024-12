Gaza, la Nakba due è fatta, ora inizia la terza

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

25 Dicembre 2024

Motty Perry e Ariel Rubinstein, professori di economia, sono stati tra gli organizzatori della Lettera degli Ufficiali del 1978. Firmata da 348 ufficiali della riserva, la lettera chiedeva all’allora Primo ministro Menachem Begin di scegliere la pace piuttosto che la Grande Israele. E ora tornano in campo.

Due grandi d’Israele

Così su Haaretz: “Non abbiamo la pretesa di dire nulla che non sia già apparso su questo giornale. Ma un giorno i nostri nipoti ci chiederanno di questo terribile periodo e abbiamo cercato un modo per esprimere i nostri pensieri in questi giorni di agitazione e confusione. Esprimiamo il nostro punto di vista perché lo sappiamo. Non perché eravamo presenti o per le prove che possono essere presentate in un procedimento penale. Ma perché è impossibile non sapere, a meno che non si voglia sapere. La vita è così: Sappiamo qualcosa quando c’è una preponderanza di informazioni, voci e prove, anche se alcune non sono corrette o almeno imprecise. Ecco perché le persone sono state dotate di buon senso. Innanzitutto, ci sono cose che possiamo sapere con certezza, anche nel mondo “falso” in cui viviamo. Ci sono fotografie, video, immagini aeree e testimonianze di soldati dell’IDF. Ci sono intenzioni espresse in appelli alla vendetta da parte dei portavoce ufficiali dello Stato di Israele. Ci sono politici che proclamano apertamente cose come: “Possiamo conquistare Gaza e dimezzare la sua popolazione entro due anni”. C’è violenza nelle strade, come espresso nella canzone “Those Who Hate You Will Die”. E non c’è responsabilità: Dopo 14 mesi di combattimenti, nessuno è stato portato di fronte alla giustizia per le uccisioni di massa.

Sappiamo anche quello che non sappiamo.

All’inizio della guerra, l’Idf mostrava con orgoglio le fotografie di orde di membri di Hamas fatti prigionieri. Con l’intensificarsi dei combattimenti e dopo l’eliminazione dei leader di Hamas, era ragionevole aspettarsi che il numero di persone che si arrendevano sarebbe aumentato e che decine di migliaia di combattenti e funzionari di Hamas avrebbero riempito i campi di prigionia. Dove sono questi campi? Quanti membri di Hamas sono detenuti in strutture carcerarie? Non lo sappiamo.

In guerra, le persone non vengono solo uccise. Molte sono “solo” ferite. Dove vengono curati i feriti di Gaza? Negli ospedali demoliti? Negli ospedali di Israele? Negli ospedali da campo istituiti dalla Mezzaluna Rossa? Non lo sappiamo.

Quando fa comodo a Israele, permette a intrepidi giornalisti di entrare nel fronte di battaglia, rischiando la vita per trasmettere dal campo. Quanti giornalisti internazionali e israeliani hanno ricevuto il permesso di documentare gli orrori della guerra e le sofferenze della popolazione di Gaza? Perché Israele non mostra con orgoglio l’esercito più morale del mondo mentre dimostra che è possibile schiacciare Hamas trattando umanamente 2 milioni di non combattenti? Non lo sappiamo.

I campi di detenzione del personale di Hamas non sono soggetti a sorveglianza. Perché i giudici della Corte Suprema israeliana e le organizzazioni umanitarie non vengono invitati a visitare i campi per confermare che i detenuti sono tenuti in condizioni umane? Non lo sappiamo.

Israele si vanta della sua benevolenza nel permettere la fornitura di cibo e acqua ai residenti di Gaza. I dati sul numero di camion di rifornimenti non ci dicono molto. Dove finiscono i camion? Chi distribuisce il cibo? Quanta acqua e quanto cibo raggiungono alla fine i residenti di Gaza – bambini, donne, infermi, anziani e le altre persone svantaggiate che un tempo lavoravano nelle nostre fabbriche e nei nostri campi? Non lo sappiamo.

Tutto ciò che non sappiamo può essere conosciuto ma ci viene tenuto nascosto. E quando le cose che non sappiamo si accumulano, non possiamo fare a meno di ricorrere alla memoria umana collettiva di altri tempi in cui le cose sono state messe a tacere.

C’è chi crede che la distruzione di Gaza convincerà i palestinesi a rinunciare alle loro aspirazioni nazionali. È così? Conosciamo un popolo le cui aspirazioni nazionali si sono rafforzate dopo aver perso un terzo dei suoi figli e figlie. Un popolo che ha resistito a colpi su colpi ed è diventato più risoluto. Secondo i funzionari sanitari palestinesi e le Nazioni Unite, nei 14 mesi di guerra sono morte oltre 45.000 persone a Gaza, quasi il 2% della popolazione del territorio prima della guerra. Nove gazawi su 10 sono stati cacciati dalle loro case. Ciononostante, gli anziani di Gaza non si arrendono e non implorano l’opportunità di servire i nuovi insediamenti ebraici di Gush Netzarim. Non è forse vero che la vendetta genera principalmente vendetta?

Siamo terrorizzati dal futuro. Le cose orribili tendono a venire alla luce. Negli anni a venire, incontreremo soldati che romperanno il silenzio, sconvolti e pieni di sensi di colpa. Uno lascerà un biglietto d’addio, un altro si toglierà la kippah e lo tzitzit e un altro ancora scriverà il seguito del romanzo di S. Yizhar del 1949 “Khirbet Khizet”. Alla fine, ciò che non si sa viene alla luce. E il peccato di insabbiamento si aggiunge al crimine.

Nella Striscia di Gaza si sta verificando la Nakba 2. Due milioni di persone sono state cacciate dalle loro case, ma in Israele non si sente nemmeno una parola di protesta. Alcuni israeliani sono coinvolti in sogni messianici di un Israele ebraico “dal mare al fiume” (e oltre). Lo Stato sta invadendo sistematicamente le aree arabe di Gerusalemme Est e della Cisgiordania. Negli stati di calcio e sugli schermi televisivi, gli arabi sono visti come bestie con due gambe. La Nakba 3 sta bussando alla porta.

Entrambi siamo nati qui, ci siamo rimasti di nostra spontanea volontà e non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di emigrare. Siamo certi che continueremo a vivere qui fino alla morte. La Nakba 3 non sarà solo una catastrofe per i palestinesi. Sarà anche la campana a morto per lo Stato di Israele che vorremmo lasciare in eredità alle generazioni future.

Gli eventi verificatisi in Medio Oriente dopo il massacro del 7 ottobre sono stati descritti come l’effetto farfalla. Noi immaginiamo l’effetto gorilla. Il gorilla è davanti a noi e agita le braccia cercando di attirare la nostra attenzione. Tuttavia, le illusioni e l’indulgenza nei piaceri della vita ci rendono ciechi alla sua presenza. Ma il gorilla non va da nessuna parte e minaccia di macchiare la storia ebraica per sempre”.

Nella testa del soldato

Lo scritto che presentiamo alla comunità di Globalist è un contributo eccezionale. Per lo spessore dell’autore e la profondità dell’analisi. L’autore, Yoel Elizur, è Professore emerito alla Scuola di Educazione Seymour Fox, Università Ebraica di Gerusalemme.Presidente del Consiglio degli Psicologi (2010-13).In qualità di ufficiale della salute mentale nella riserva, è stato il supervisore capo del Rrc dell’IdF.Autore di “The Blot of a Light Cloud:Soldati israeliani, esercito e società nell’Intifada” (ebraico).

Ossera il professor Elizur: “La preoccupazione per la sicurezza dei familiari che prestano servizio nell’esercito fa parte della vita familiare in Israele. Come i miei coetanei, ero un padre preoccupato quando i miei figli prestavano servizio nelle Forze di Difesa Israeliane e sono un nonno ancora più preoccupato. Sono inorridito dalle uccisioni di massa di civili a Gaza e mi preoccupa l’impatto di questa brutalità sulla salute mentale dei soldati. I nostri soldati sono messi in pericolo dalla retorica incendiaria del governo e dall’indebolimento del sistema giudiziario civile e militare. Queste politiche minano il codice di condotta dell’IDF, sostengono le atrocità e aumentano il rischio di danni morali.

Il danno morale si verifica quando i soldati agiscono contro i loro valori e le loro convinzioni morali o partecipano come spettatori. Chi viene ferito in questo modo prova senso di colpa e vergogna ed è soggetto a depressione, ansia e impulsi suicidi. L’Idf offre un trattamento intensivo di un mese ai soldati traumatizzati, alcuni dei quali sono stati feriti moralmente, nei Centri di Riabilitazione Posteriore (Rrc). Successivamente, la metà di questi soldati viene congedata come non idonea al servizio militare.

La società israeliana considera l’Idf come un esercito morale. La discussione sulle atrocità evoca una resistenza emotiva, anche se intellettualmente si comprende che i crimini esistono in ogni società civilizzata e che i crimini di guerra sono stati commessi dai soldati di ogni esercito. Gli psicologi dello sviluppo hanno individuato tratti insensibili nei bambini piccoli, mentre gli psicologi sociali hanno dimostrato che le direttive autoritarie e la pressione sociale portano le persone comuni a comportamenti dannosi.

Tuttavia, è difficile affrontare la violenza dei soldati insensibili e la brutalizzazione dei soldati comuni. Pertanto, non mi sento rassicurato quando mio nipote mi dice: “Non preoccuparti, nonno, rifiuterò un ordine illegale”.

Voglio proteggere lui e tutti gli altri che rischiano il loro corpo e la loro mente quando prestano servizio nell’Idf. Voglio che sappiano quanto sia difficile opporsi a un comandante insensibile e resistere alle pressioni dei compagni che incoraggiano la brutalità. Voglio che conoscano il pendio scivoloso della brutalizzazione e che siano istruiti sui dilemmi morali che dovranno affrontare in tempo di guerra. Questo mi ha spinto a scrivere questo saggio sia come nonno che come psicologo che ha condotto ricerche sull’esperienza dei soldati in materia di brutalizzazione.

Nuphar Ishay-Krien era l’ufficiale di assistenza sociale di due compagnie di fanteria meccanizzata di stanza nel sud della Striscia di Gaza durante la prima intifada (1987-93). Parlava con i soldati e loro si aprivano con lei. Quattro anni dopo, ho supervisionato il suo studio di ricerca sulla brutalizzazione delle compagnie. Ha utilizzato interviste confidenziali per esplorare la deriva morale, le brutalità e i conseguenti problemi di salute mentale. Il nostro articolo scientifico è stato poi pubblicato come primo capitolo del libro “The Blot of a Light Cloud: Soldati israeliani, esercito e società nell’Intifada” nel 2012.

I capitoli successivi riflettono e ampliano la nostra ricerca. Sono stati scritti da un gruppo interdisciplinare di studiosi di salute mentale, sociologia, legge, scienze politiche, comunicazione e filosofia. Vi hanno partecipato anche scrittori, artisti e alti ufficiali dell’esercito in pensione.

Abbiamo identificato cinque gruppi di soldati in base ai tratti della personalità. 1. Un piccolo gruppo Callous era composto da soldati spietati, alcuni dei quali hanno confessato di aver commesso violenze prima della leva. Questi soldati hanno commesso la maggior parte delle gravi atrocità. Il potere che ricevevano nell’esercito era inebriante: “È come una droga… ti senti come se fossi tu la legge, sei tu a dettare le regole”. Come se dal momento in cui lasci il luogo chiamato Israele ed entri nella Striscia di Gaza, tu fossi Dio”. Consideravano la brutalità come un’espressione di forza e mascolinità.

“Non ho problemi con le donne. Una mi ha tirato una ciabatta, così le ho dato un calcio qui (indicando l’inguine) e le ho rotto tutto questo. Oggi non può avere figli”.

“X ha sparato a un arabo quattro volte alla schiena e se l’è cavata con un’accusa di legittima difesa. Quattro proiettili nella schiena da una distanza di dieci metri… un omicidio a sangue freddo. Facevamo cose del genere ogni giorno”.

“Un arabo camminava per strada, aveva circa 25 anni, non ha tirato una pietra, niente. Bang, un proiettile nello stomaco. Gli abbiamo sparato allo stomaco, stava morendo sul marciapiede e noi ce ne siamo andati con indifferenza”.

Questi soldati sono stati spietati e non hanno riportato danni morali. Alcuni di loro sono stati condannati dai tribunali militari. Si sono sentiti amareggiati e traditi.

Un piccolo gruppo ideologicamente violento sostenne la brutalità senza prendervi parte. Credevano nella supremazia ebraica ed erano sprezzanti nei confronti degli arabi. In questo gruppo non sono state segnalate lesioni morali.

Un piccolo gruppo incorruttibile si oppose all’influenza dei gruppi insensibili e ideologici sulla cultura dell’azienda. Inizialmente intimiditi da comandanti brutali, in seguito presero una posizione morale e denunciarono le atrocità al comandante della divisione. Dopo il congedo, la maggior parte di loro ha visto il proprio servizio come significativo e rafforzativo. Tuttavia, un informatore fu gravemente vessato e ostracizzato e fu necessario trasferirlo in un’altra unità. Dopo il congedo è rimasto traumatizzato, depresso e ha lasciato il Paese.

Un grande gruppo di seguaci era composto da soldati che non avevano alcuna inclinazione alla violenza. Il loro comportamento era influenzato soprattutto dal modello degli ufficiali minori e dalle norme della compagnia. Alcuni seguaci che hanno commesso atrocità hanno riportato ferite morali: “Mi sono sentito come un nazista… sembrava proprio che noi fossimo i nazisti e loro gli ebrei”.

Il gruppo dei trattenuti era costituito da un ampio gruppo di soldati diretti dall’interno che mantenevano gli standard militari e non commettevano atrocità. Hanno risposto alla violenza palestinese e alle situazioni di pericolo di vita in modo equilibrato e legalmente giustificato. Non hanno riportato danni morali.

In ognuna delle compagnie si è sviluppata una cultura interna che è stata in gran parte plasmata da comandanti junior e soldati carismatici. Inizialmente, le norme istigavano alle atrocità.

“Venne da noi un nuovo comandante. Siamo usciti con lui per la prima pattuglia alle sei del mattino. Si ferma. Non c’è anima viva per le strade, solo un bambino di 4 anni che gioca nella sabbia del suo giardino. Il comandante improvvisamente inizia a correre, afferra il bambino e gli rompe il braccio al gomito e la gamba qui. Gli calpesta la pancia tre volte e se ne va. Siamo rimasti tutti a bocca aperta. Lo guardavamo scioccati… Chiesi al comandante: “Qual è la tua storia?” Lui mi disse: Questi bambini devono essere uccisi dal giorno in cui nascono. Quando un comandante lo fa, diventa legittimo”.

Un intervento energico del comandante della divisione ha trasformato le due compagnie di fanteria. In seguito alla denuncia dei soldati Incorruttibili, ha avviato un’indagine che ha portato a delle condanne. Inoltre, due dei soldati Incorruttibili sono stati assegnati alla formazione degli ufficiali. Quando sono tornati nelle compagnie come ufficiali, hanno monitorato da vicino i soldati, hanno mantenuto una disciplina rigorosa e hanno promosso una cultura interna in linea con il codice di condotta dell’Idf.

Le prove di presunti crimini di guerra nella guerra in corso sono numerose e facilmente accessibili. Lee Mordechai, uno storico israeliano, ha raccolto, classificato e aggiornato regolarmente i dati. I dati includono i rapporti di istituzioni autorevoli come le Nazioni Unite, i resoconti dei media tradizionali, le immagini e i video caricati sui social media.

Ci sono documentazioni di sparatorie su civili che sventolano bandiere bianche, abusi su singoli prigionieri e cadaveri, incendio di case senza autorizzazione legale, distruzione vendicativa di proprietà e saccheggi. Inoltre, Mordechai rileva che “è stato aperto un numero minuscolo di indagini” “rispetto alle prove dei crimini commessi”.

Il mio esame dei dati ha evidenziato un raggruppamento simile di soldati con alcune differenze significative. In particolare, i gruppi “Callous” e “Ideologically Violent” sembrano essere più numerosi e più estremi e mettono in atto la loro ideologia in barba agli standard dell’IDF e al sistema giudiziario indebolito.

Gli elogi funebri al funerale di Shuvael Ben-Natan, un riservista ucciso in Libano, illustrano questo cambiamento. Un oratore ha fatto riferimento all’uccisione da parte di Ben-Natan di un palestinese di 40 anni che stava raccogliendo olive con i suoi figli in Cisgiordania. I membri della sua unità militare hanno raccontato di come abbia risollevato il morale a Gaza dando fuoco a una casa senza autorizzazione. Hanno professato il loro impegno a continuare con gli incendi dolosi e le vendette a Gaza, in Libano e in Samaria (Cisgiordania).

Mentre l’influenza corruttrice dei soldati insensibili e ideologicamente violenti aumenta, gli incorruttibili vengono emarginati. Max Kresh, un combattente di riserva, ha dichiarato la sua opposizione a partecipare a crimini contro l’umanità come “spianare Gaza”. Il risultato è stato un grave ostracismo sociale: “Mi hanno cacciato dalla mia squadra. Mi hanno detto chiaramente che non mi volevano”. Tornò dal servizio di riserva sentendosi “mentalmente distrutto”.

Sde Teiman, una struttura di detenzione, è un microcosmo della brutalizzazione nella guerra in corso. È diventato famoso quando un medico veterano Incorruttibile ha segnalato segni di gravi abusi sessuali su un detenuto. Nove soldati riservisti dell’Idf sono stati successivamente arrestati con il sospetto di sodomia aggravata e altre forme di abuso.

Secondo quanto riportato dai media, dal 7 ottobre 7 sono in corso 36 indagini sulla morte di detenuti che si trovavano a Sde Teiman. Le testimonianze dei palestinesi rilasciati raccolte dall’Ong israeliana per i diritti umani B’Tselem indicano violenze dure e arbitrarie su base frequente, umiliazioni e degrado, fame deliberata e altre pratiche abusive. I soldati hanno espresso in forma anonima come un discorso di odio e vendetta abbia normalizzato l’abuso dei detenuti.

Uno studente della riserva ha descritto la brutalizzazione e il suo effetto sui seguaci. “Ho visto persone sadiche. Persone che si divertono a far soffrire gli altri. … La cosa più inquietante è stata vedere con quanta facilità e rapidità le persone comuni possono distaccarsi e non vedere la realtà che hanno davanti agli occhi quando si trovano in una situazione umana difficile e sconvolgente”.

Allo stesso modo, un medico riservista ha dichiarato: “Qui c’è una disumanizzazione totale. Non li si tratta davvero come esseri umani… a posteriori, la cosa più difficile per me è quello che ho provato, o in realtà quello che non ho provato quando ero lì. Mi dà fastidio che non mi abbia dato fastidio. Il processo si normalizza e a un certo punto smette di dare fastidio”.

Una donna riservista ha mantenuto i suoi standard fuggendo dalla struttura: “La disumanizzazione mi ha spaventato. L’incontro con atteggiamenti così pericolosi, che sono diventati sempre più normali nella nostra società, è stato traumatico per me… Mi sono congedata dalla riserva con l’aiuto di uno psichiatra”.

Sde Teiman e i crimini di guerra a Gaza devono essere visti in un contesto più ampio. Israele è entrato in guerra dopo l’uccisione di massa di civili da parte di Hamas e la scoperta delle sue intenzioni genocide. Poco dopo, Hezbollah, che stava preparando le infrastrutture per un’uccisione di massa parallela nel nord, ha attaccato la nostra popolazione civile. Sono stati armati e affiancati dall’Iran, che ha dichiarato apertamente la sua intenzione di annientare lo Stato di Israele e di portare a termine la “Soluzione Finale” per gli ebrei israeliani.

Ci siamo sentiti deboli e vulnerabili perché abbiamo rivissuto i ricordi dell’Olocausto e abbiamo dovuto difenderci da minacce reali alla nostra esistenza. Abbiamo provato anche sentimenti cupi di rabbia e vendetta e nessuna empatia per gli abitanti di Gaza che hanno gioito del massacro di donne e bambini ebrei.

I nostri figli e nipoti, i nostri mariti e le nostre mogli, sono entrati in guerra con coraggio, rischiando le loro vite con un cameratismo che riflette il valore e il significato del nostro Paese. Era dovere del nostro governo e degli alti comandi guidare i nostri soldati in battaglia e prepararli fisicamente, mentalmente e moralmente alle particolari sfide di questa guerra. Avevamo bisogno di leader che ci aiutassero ad affrontare con coraggio la nostra stessa oscurità e che vietassero rigorosamente la vendetta.

“La guerra è una cosa crudele”, ha scritto il Magg. Gen. (ris.) Yaakov Amidror in ‘La macchia di una nuvola chiara’ e ha continuato: “La vera domanda è: come si fa a concentrare la crudeltà su coloro che vogliono farci del male e non su altri che si trovano nell’area”.

In questo contesto, la retorica dell’odio e della vendetta del nostro governo, rafforzata dalla determinazione con cui ha minato il sistema giudiziario, ha portato a ritorsioni eccessive e all’uccisione di massa di civili a Gaza. Ha favorito le atrocità dei soldati insensibili e ideologicamente violenti, ha aumentato la loro influenza sui seguaci e ha messo da parte gli incorruttibili.

In questa difficile situazione, l’alto comando ha la responsabilità di sostenere i valori elencati nel codice etico dell’Idf, tra cui la purezza delle armi e la disciplina, che impongono: “I soldati dell’Idf non useranno le loro armi o il loro potere per danneggiare civili e prigionieri non coinvolti” e ‘Il soldato si assicurerà di dare solo ordini legali e di non seguire ordini illegali’. Rispettando questi valori, possono prevenire la brutalizzazione degli innocenti e proteggere l’anima dei nostri soldati.

Noi, cittadini che mandiamo i nostri figli, coniugi e nipoti al servizio militare, dobbiamo trovare il modo di resistere. Abbiamo l’obbligo di parlare chiaramente per limitare la crudeltà della guerra, per sostenere il nostro codice morale e per proteggere i soldati dal pregiudizio morale e dalle sue conseguenze a lungo termine”.