Trump auspica il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia e chiede l'aiuto della Cina: "Troppe vite sprecate"

8 Dicembre 2024 - 11.16

ATF

Una lunga dichiarazione sul suo social Truth che partendo dalla situazione in Siria è arrivata a parlare della guerra tra Russia e Ucraina.

“Assad è fuggito. Ha lasciato il suo paese. Il suo protettore, la Russia di Vladimir Putin, non era più interessato a difenderlo. Non c’era ragione per cui la Russia dovesse essere in Siria, e ha perso ogni interesse a causa dell’Ucraina, dove quasi 600.000 soldati russi sono morti o rimasti feriti in una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare e che potrebbe durare per sempre”.

Ha continuato Trump: “La Russia e l’Iran sono attualmente in uno stato di debolezza: la prima a causa dell’Ucraina e della sua economia in difficoltà, il secondo per via di Israele e del suo successo militare. Allo stesso modo, Zelensky e l’Ucraina vorrebbero giungere a un accordo per fermare questa follia. Hanno perso in modo ridicolo 400.000 soldati, oltre a moltissimi civili”.

“È necessario un cessate il fuoco immediato e avviare negoziati. Troppe vite vengono sprecate inutilmente, troppe famiglie distrutte, e se il conflitto continua, potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più grande e ben peggiore.

Conosco bene Vladimir. Questo è il momento per lui di agire. La Cina può aiutare. Il mondo intero sta aspettando!”