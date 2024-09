Israele e quella "ebbrezza di vittoria" che può dare alla testa

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

29 Settembre 2024 - 18.52

ATF

Israele, ubriacatura da vittoria. Che può diventare “molesta” per l’intero Medio Oriente-

Ebbrezza molesta

Rimarca Haaretz in un editoriale: “L’assassinio del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, dovrebbe segnare l’inizio della fine della guerra, sia nella Striscia di Gaza che nel nord, piuttosto che l’inizio di una guerra regionale generale di cui nessuno conosce i costi.

Israele ha ottenuto molti successi militari negli ultimi giorni, dipingendo il quadro di vittoria che aveva tanto desiderato. I suoi nemici e il mondo hanno potuto constatare che tutto ciò che non ha funzionato nel sud ha funzionato nel nord. Si può affermare che l’Idf e i servizi segreti israeliani hanno recuperato la dignità persa il 7 ottobre e che i nemici di Israele hanno nuovamente assaporato la supremazia tecnologica di Israele.

Tuttavia, affinché si tratti di una vera vittoria e non solo di un’immagine fugace, il governo israeliano, guidato da Benjamin Netanyahu, deve fare ciò che non ha fatto finora e far leva sui suoi successi militari per ottenere mosse diplomatiche con l’obiettivo di raggiungere un accordo per il ritorno degli ostaggi da Gaza e l’attuazione della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che allontanerebbe Hezbollah oltre il fiume Litani.

Per Israele, la cosa più pericolosa, da un punto di vista militare e non solo, sarebbe diventare arrogante e ubriaco di vittoria. Il pericolo di un’escalation diffusa non è passato, compreso il pericolo di un coinvolgimento più intenso sia degli Houthi in Yemen che delle milizie sciite in Siria e Iraq, e ovviamente dello stesso Iran. Si percepisce già l’arroganza nell’aria e si sentono da tutte le direzioni chiacchiere che chiedono lo smantellamento totale di Hezbollah, l’imposizione di un governo diverso in Libano e l’impegno in una guerra con l’Iran, tra gli altri scenari megalomani che attualmente allettano Israele.

Di fronte a tutte queste fantasie geopolitiche, va detto che la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza è una soluzione che permetterebbe il ritorno delle persone alle loro comunità nel nord di Israele. Se un accordo nel suo spirito diventa raggiungibile sulla scia del successo operativo, dobbiamo impegnarci per raggiungerlo. Non possiamo imbarcarci in avventure colonialiste che costerebbero molto care a Israele.

Israele deve calmarsi e capire che la sua situazione rimane complessa e delicata, non solo sul fronte militare e diplomatico, ma anche su quello economico. L’agenzia di rating Moody’s ce lo ha ricordato quando sabato ha abbassato il rating di Israele di due tacche. Si tratta di una decisione che richiede giudizio e seria considerazione da parte di Israele, non solo in termini puramente economici, ma nel più ampio contesto della prosecuzione della guerra.

Una considerazione critica è il fatto che 101 ostaggi sono ancora trattenuti da Hamas. Secondo il Primo Ministro, circa la metà di loro è ancora viva. Possono ancora essere salvati. Ogni minuto di ritardo può costare loro la vita e sicuramente la salute.

È giunto il momento di trovare un accordo. Prima che Netanyahu partisse per New York, ci sono stati alcuni contatti iniziali riguardo a una proposta americana e francese per un cessate il fuoco. Si può sperare che questa pista non venga abbandonata. Questo è il momento di tradurre i risultati militari tattici in risultati strategici. Anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha appoggiato l’operazione di Israele, ha sottolineato ancora una volta che è giunto il momento di raggiungere l’accordo su cui gli americani hanno lavorato per Gaza e il Libano.

L’anello di fuoco e la partita con Teheran

Di grande interesse è l’analisi di Aluf Benn, redattore capo di Haaretz: “La guerra tra Iran e Israele per l’egemonia in Medio Oriente, iniziata con l’attacco di Hamas del 7 ottobre, è entrata in una nuova fase con l’esplosione dei cercapersone di Hezbollah il 17 settembre e con l’escalation degli attacchi aerei di Israele in Libano, che hanno raggiunto il loro culmine (per ora) con l’assassinio del capo storico dell’organizzazione terroristica, Hassan Nasrallah.

Tuttavia, anche senza il suo segretario generale, che per anni è stato mitizzato in Israele come l’arcinemico, e dopo il duro colpo inferto a Hezbollah, la minaccia del cosiddetto anello di fuoco intorno a Israele non è ancora stata eliminata. I missili pesanti potrebbero ancora danneggiare seriamente il fronte interno e le infrastrutture del Paese. Le comunità dell’Alta Galilea, minacciate da missili anticarro e da razzi a corto raggio, rimangono spopolate.

I successi militari nel nord hanno rinnovato la fiducia dell’opinione pubblica nelle capacità delle Forze di Difesa Israeliane, fiducia che era stata seriamente minata dopo la sconfitta iniziale nel sud di Israele il 7 ottobre. L’ampio sostegno della popolazione ebraica del Paese all’escalation della guerra contro Hezbollah, e forse anche contro l’Iran, ha avvicinato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu al mainstream, dopo due anni in cui aveva stretto un’alleanza con l’estrema destra e gli ultraortodossi.

Improvvisamente, Netanyahu e l’esercito sono amici, si abbracciano e festeggiano la vittoria che Netanyahu ha dichiarato alle Nazioni Unite. Ancora qualche abbraccio del genere e il gruppo di protesta Brothers and Sisters in Arms lo inviterà a partecipare alle manifestazioni per parlare contro se stesso.

Quando lo champagne rosa sarà finito e la polvere si poserà sulle rovine del quartiere Dahiyeh di Beirut, Israele dovrà decidere quale direzione prendere. Un’alternativa sarà una “manovra” di terra nel Libano meridionale, con la distruzione dei villaggi sciiti, che impedirebbe il ritorno dei loro abitanti, e l’annessione del territorio fino al fiume Litani.

Israele spiegherà al mondo che il Libano ha in pratica ceduto la sua sovranità nella parte meridionale del Paese, il che rende lecito spostare il confine e cambiare la popolazione in quell’area. Questo suona bene per i gruppi WhatsApp di destra, ma il rinnovo di una zona cuscinetto solleverà seri interrogativi etici, esporrà i soldati al pericolo e non riuscirà a rimuovere la minaccia al fronte interno.

Allo stesso modo, un ritorno alla Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che chiedeva di rimuovere Hezbollah dalle vicinanze del confine alla fine della Seconda Guerra del Libano, suscita poco entusiasmo dopo tanti anni di mancata attuazione. Invece di tornare alla fallimentare separazione delle forze, Israele dovrebbe proporre una mossa molto più coraggiosa: il disarmo totale di Hezbollah, e soprattutto dei suoi missili pesanti, sotto la supervisione internazionale.

Il discorso generale in Israele mostra una preferenza per l’uso della forza rispetto alla diplomazia, con l’elogio del bombardamento dei reattori nucleari in Iraq e Siria. Ma Israele ha guadagnato almeno altrettanto dalla rimozione delle armi di distruzione di massa in Iraq, Libia e Siria, condotta dalle Nazioni Unite con il sostegno delle superpotenze. La risoluzione 687 del Consiglio di Sicurezza, che ha posto fine alla Guerra del Golfo, ha portato all’eliminazione del programma nucleare sviluppato da Saddam Hussein dopo il bombardamento del suo reattore. La Siria ha dovuto cedere le sue armi chimiche nel 2013 e Israele ha smesso di dotare i suoi cittadini di maschere antigas e siringhe di atropina. La Libia aveva rinunciato al suo programma nucleare anche prima, per paura di essere attaccata.

Nell’ultimo anno, Israele ha dimostrato di essere disposto a usare la forza senza freni, anche quando vengono lanciate accuse di genocidio, i suoi leader sono minacciati di arresto e il suo rating creditizio viene abbassato. A Gaza, Israele ha smantellato da solo le capacità di Hamas, tunnel dopo tunnel, e sta avanzando in modo simile in Libano, principalmente dall’aria. Prima di trasformare il Libano in una seconda Gaza, Israele deve chiedere alla comunità internazionale di rivedere la Risoluzione 687 e di stabilire un meccanismo per disarmare Hezbollah e ripristinare la sovranità del governo libanese sul Paese. Invece di altre rovine e rifugiati, le Nazioni Unite dovrebbero inviare osservatori con caschi blu per distruggere i missili e le loro strutture di produzione.

L’escalation sarà fermata, i residenti della Galilea potranno tornare alle loro case e Israele potrà ottenere un cessate il fuoco a Gaza e la restituzione degli ostaggi, dopo aver dimostrato ai suoi nemici che è meglio non scherzare”.