Sondaggi politici: Trump in difficoltà e i suoi collaboratori suggeriscono meno insulti e più politica

13 Agosto 2024 - 22.46

ATF

Sondaggi politici, Trump in picchiata. La più esplicita è stata Kellyanne Conway: «La formula vincente per il presidente Trump è molto semplice, è meno insulti, più concentrato sulle politiche», ha detto l’ex consigliere della Casa Bianca di Donald Trump. Ma sono diversi gli alleati del tycoon che in queste ore stanno premendo perché il candidato repubblicano, disorientato, innervosito e incattivito dall’inaspettato exploit nei sondaggi di Kamala Harris, abbandoni la linea di attacchi continui, appunto al limite dell’insulto personale e razzista della prima vice presidente afroamericana e di origine asiatica.

Una linea che non sembra avere successo, se l’ultima media di sondaggi realizzata da The Hill dà Harris avanti dell’1,4% a livello nazionale su Trump, che invece con Joe Biden in corsa si sentiva la vittoria in tasca. E esponenti e donor repubblicani in queste ore stanno insistendo proprio sulla necessità di non attaccare Harris con insulti ma ricordare che, in quanto vice presidente, «ha anche lei il record negativo di Biden».

Anche Vivek Ramaswamy, l’imprenditore che dopo una breve corsa personale per la Casa Bianca è diventato un alleato di ferro, crede che «un focus maggiore sul programma è la via per vincere le elezioni».