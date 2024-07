JD Vance: spuntano mail nelle quali definiva Trump 'uomo cattivo' e 'moralmente riprovevole'

Powered by

29 Luglio 2024 - 17.58

Le domande sulla trasformazione politica del compagno di corsa di Donald Trump, JD Vance, hanno continuato a crescere dopo la pubblicazione di e-mail da un ex amica progressiste e Lgbt in cui Vance ha definito Trump un “essere umano moralmente riprovevole” e ha detto: “Odio la polizia”.

I messaggi tra Vance e Sofia Nelson, che li ha inviati al New York Times, erano in gran parte datati tra il 2014 e il 2017. In uno, Vance ha inviato a Nelson un capitolo di Hillbilly Elegy, il suo bestseller sulla sua infanzia negli Appalachi.

“Ecco un estratto dal mio libro. Te lo mando non solo per vantarmi, ma perché sono sicuro che se lo leggerai noterai il riferimento a “una lesbica estremamente progressista””, ha scritto Vance.

Le sue osservazioni a Nelson su Trump sembrano seguire un modello simile di sostegno per posizioni che da allora aveva rifiutato totalmente, un problema che ha perseguitato Vance sin dalla sua presentazione come compagno di corsa di Trump alla convention repubblicana di questo mese.

In precedenza Vance aveva definito Trump “l’Hitler d’America”. E in una delle e-mail del 2016, Vance disse a Nelson: “Più i bianchi hanno voglia di votare per Trump, più i neri soffriranno. Ci credo davvero”.

Definiva Trump anche “un disastro” e “un uomo cattivo”. Più tardi, dopo che Trump aveva battuto Hillary Clinton, Vance disse a Nelson di essere “profondamente pessimista”.

Sondaggi scadenti, discorsi imbarazzanti e democratici che sottolineano le osservazioni misogine di Vance sulle donne senza figli, che lui chiamava “gattare”, hanno spinto alcuni resoconti secondo cui i repubblicani di alto profilo considerano la scelta di Trump un errore.

Un portavoce ha detto: “Il senatore Vance … ha ammesso che alcune delle sue opinioni di un decennio fa hanno iniziato a cambiare dopo essere diventato padre e aver messo su famiglia, e ha spiegato in modo esauriente perché ha cambiato idea sul presidente Trump. Nonostante i loro disaccordi, il senatore Vance si prende cura di Sofia e le augura il meglio”.