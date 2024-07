Ballottaggi: la Francia chiamata a scegliere tra democrazia e ultra-nazionalismo xenofobo

Powered by

7 Luglio 2024 - 10.03

In Francia sono iniziate le votazioni in una delle elezioni più importanti che si ricordino, con il Rassemblement National (RN) di estrema destra di Marine Le Pen e i suoi alleati pronti a diventare la forza dominante nell’assemblea nazionale.

Dopo un giorno di riposo senza alcuna attività politica consentita, le votazioni sono iniziate in tutta la Francia continentale domenica alle 8 ora locale, con i sondaggisti che pubblicheranno proiezioni dei seggi solitamente affidabili poiché gli ultimi seggi elettorali delle grandi città chiudono alle 20:00.

I successivi sondaggi della scorsa settimana hanno mostrato che il numero stimato di deputati RN nel nuovo parlamento è in costante calo rispetto alle proiezioni precedenti, poiché i candidati rivali si sono ritirati dal ballottaggio a tre per evitare di dividere il voto anti-estrema destra.



Si ritiene che il “fronte repubblicano” impedirà al partito euroscettico e anti-immigrazione di ottenere una maggioranza assoluta di 289, con un sondaggio finale di Ipsos che indica che la RN e i suoi alleati invieranno tra 175 e 205 deputati al parlamento da 577 seggi.

Ciò darebbe comunque alla RN un partito parlamentare più che doppio rispetto al suo gruppo di 88 membri nel parlamento uscente, mentre il numero dei deputati della coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron dovrebbe dimezzarsi fino a un massimo di 148. .

Si prevede che il Nuovo Fronte Popolare (NFP), un’alleanza quadripartita di sinistra dominata dalla sinistra radicale Unbowed France (LFI) di Jean-Luc Mélenchon, otterrà tra 145 e 175 seggi, diventando probabilmente la seconda forza più grande nel paese. la nuova assemblea.

Macron, che ha indetto elezioni anticipate meno di un mese fa dopo che il suo partito ha subito un’umiliante sconfitta per mano della RN nelle elezioni parlamentari europee, sembra destinato ad affrontare gli ultimi tre anni della sua presidenza senza una chiara maggioranza al potere.

“Oggi il pericolo è una maggioranza dominata dall’estrema destra e ciò sarebbe catastrofico”, ha detto in un’intervista finale venerdì il primo ministro Gabriel Attal, che potrebbe essere incaricato di cercare di tenere insieme un governo provvisorio.

Attal ha promesso di rimanere “per tutto il tempo necessario” in un ruolo di custode mentre Macron e i suoi consiglieri pianificano la loro prossima mossa, che potrebbe essere una qualche forma di ampia coalizione che escluda l’estrema destra e l’estrema sinistra o forse un governo tecnocratico.

Ma il risultato rischia di far precipitare la Francia – una delle forze trainanti dell’UE e la seconda economia del blocco, nonché una potenza di spicco della Nato e membro del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – in una prolungata situazione di stallo parlamentare e di incertezza politica.

Questa settimana Le Pen ha insistito sul fatto che il partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta, invitando gli elettori a evitare “un pantano totale” dando alla RN un chiaro mandato per governare e assicurando che il suo luogotenente 28enne, Jordan Bardella, diventi primo ministro. ministro.

Le Pen ha denunciato il fronte repubblicano come un tentativo di rubare la vittoria “contro la volontà del popolo” creando un “partito unico” che protegga la classe politica, e Bardella ha detto che non assumerà l’incarico a meno che il suo partito non abbia un diritto definitivo maggioranza.