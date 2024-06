L'Egitto ha usato i finanziamenti Ue in una campagna di arresti e deportazioni contro i rifugiati della guerra in Sudan

globalist Modifica articolo

19 Giugno 2024 - 13.09

Secondo un rapporto di Amnesty, gruppo per i diritti umani, le autorità egiziane hanno utilizzato le forze di sicurezza finanziate dall’UE in una campagna di arresti di massa e deportazioni forzate contro i rifugiati della guerra in Sudan.

Amnesty International ha riscontrato che l’Egitto “ha rimpatriato con la forza circa 800 detenuti sudanesi tra gennaio e marzo 2024, ai quali è stata negata la possibilità di chiedere asilo”.

L’organizzazione ha denunciato una campagna di arresti di massa al Cairo e nella vicina Giza, e nella città meridionale di Assuan, dove la polizia ha “effettuato fermi di massa e controlli d’identità contro individui neri, diffondendo la paura all’interno della comunità dei rifugiati, lasciando molti timorosi di lasciare le loro case”. ”.

Amnesty ha documentato 14 arresti di rifugiati provenienti da ospedali pubblici ad Assuan. Le persone sono state trattenute in strutture di detenzione improvvisate gestite dalle guardie di frontiera egiziane, una forza che ha ricevuto ingenti finanziamenti dall’UE.

I rifugiati, tra cui almeno 11 bambini e le loro madri, sono stati portati in sporchi magazzini o stalle in siti militari prima di essere “costretti a salire su autobus e furgoni e portati al confine sudanese”.

Secondo le Nazioni Unite, quasi 2 milioni di persone sono fuggite dal Sudan dall’inizio della guerra nell’aprile 2023, quando la lotta per il potere all’interno del regime militare si è rapidamente trasformata in una guerra aperta nelle strade della capitale.

Da allora, i combattimenti tra le forze armate sudanesi e le milizie delle Forze di supporto rapido (RSF) hanno travolto intere province. Oltre 9 milioni di persone hanno dovuto lasciare le proprie case ma sono ancora all’interno del Paese, rendendo il Sudan la più grande crisi di sfollati interni al mondo.

Nello stato del Darfur occidentale, Human Rights Watch ha documentato attacchi da parte di RSF e milizie alleate che hanno ucciso e sfollato migliaia di persone, che secondo loro costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra, insieme alla pulizia etnica delle popolazioni non arabe nell’area.

Amnesty International ha affermato che gli arresti e le deportazioni fanno seguito a un decreto del primo ministro egiziano dello scorso agosto, che chiedeva ai cittadini stranieri di regolarizzare il loro status.

“Le forze della guardia di frontiera egiziana che operano sotto il Ministero della Difesa, così come la polizia che opera sotto il Ministero degli Interni, hanno effettuato arresti arbitrari di massa di cittadini sudanesi e hanno tenuto donne, uomini e bambini in condizioni crudeli e disumane in attesa del loro ritorno forzato in Egitto. Sudan”, ha detto Amnesty.

L’UNHCR ha documentato 3.000 persone deportate in Sudan dall’Egitto solo nel settembre 2023.

A gennaio, il governo egiziano ha dichiarato che avrebbe avviato un controllo per calcolare il costo per lo Stato della popolazione rifugiata.

“Il governo egiziano sta documentando il numero di rifugiati per identificare i costi finanziari derivanti dalla loro accoglienza nelle difficili condizioni economiche del paese”, ha detto al quotidiano Asharq Al-Awsat Adel Amer, direttore del Centro egiziano per gli studi politici, economici e sociali.

L’UE ha firmato un accordo di finanziamento da 80 milioni di euro con l’Egitto nell’ottobre 2022, che ha rafforzato le forze di frontiera e la guardia costiera del paese, destinate a prevenire il proseguimento della migrazione verso l’Europa. Parlando durante una visita al Cairo lo scorso giugno, il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha affermato che il fondo era destinato a “operazioni di gestione delle frontiere, ricerca e salvataggio e lotta al traffico di esseri umani”.

L’UE fornirà altri 20 milioni di euro all’Egitto, ha detto, per aiutare “ad affrontare questa nuova ondata di rifugiati sudanesi al confine meridionale”.

All’Egitto sono stati promessi ulteriori 7,4 miliardi di euro di finanziamenti UE a marzo durante una visita di un gruppo di leader europei, tra cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro italiano, Giorgia Meloni. Ciò includeva almeno 200 milioni di euro per combattere la migrazione. Meloni ha definito tali accordi “il modo migliore per affrontare i flussi migratori”.

Amnesty ha affermato che l’UE rischia di essere complice nelle violazioni dei diritti umani da parte dell’Egitto. Sara Hashash, portavoce di Amnesty, ha dichiarato: “È insondabile che donne, uomini e bambini sudanesi in fuga dal conflitto armato nel loro Paese e in cerca di sicurezza oltre il confine con l’Egitto, vengano radunati in massa e detenuti arbitrariamente in condizioni deplorevoli e disumane. prima di essere deportato illegalmente”.