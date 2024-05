Sanchez commenta la vittoria in Catalogna: "Messo fine a un decennio di divisioni"

globalist Modifica articolo

16 Maggio 2024 - 16.24

ATF

La vittoria dei socialisti alle elezioni regionali catalane ha posto fine a “un decennio di divisioni” nella regione, dove gli indipendentisti hanno tentato la secessione nel 2017. Lo ha sottolineato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez.

“La vittoria del Partito socialista catalano (…) ha posto fine a un decennio di divisioni e risentimenti nella società catalana e senza dubbio inaugurerà un periodo di comprensione e convivenza”, ha dichiarato il leader socialista, nel suo primo discorso pubblico sul tema di queste elezioni. I partiti separatisti catalani, al potere da un decennio in questa regione del nord-est della Spagna, hanno ottenuto domenica la maggioranza nel parlamento locale in un’elezione che ha visto l’affermazione dei socialisti.

Pedro Sanchez considera questo risultato come una convalida della politica di pacificazione che ha perseguito nella regione da quando è salito al potere nel 2018, pochi mesi dopo il tentativo di secessione dell’ottobre 2017. Nel 2021, il primo ministro ha graziato i leader separatisti condannati al carcere per il loro ruolo nel 2017 e l’anno scorso ha accettato di approvare una legge di amnistia, criticata dall’opposizione di destra, in cambio del sostegno dei partiti catalani per il suo ritorno al potere a novembre.

Questa legge, che dovrà essere definitivamente adottata dai deputati nelle prossime settimane, dovrebbe consentire il ritorno in Spagna del leader dei separatisti nel 2017, Carles Puigdemont, che si era rifugiato in Belgio per sfuggire alla giustizia spagnola. Nonostante il calo del voto a favore dell’indipendenza, Puigdemont, che è arrivato secondo alle elezioni regionali dietro ai socialisti con la sua formazione Junts per Catalunya (Insieme per la Catalogna), intende candidarsi alla presidenza della regione a capo di un governo di minoranza filo indipendentista.

Oggi ha dichiarato di aver avviato “contatti discreti” con altri partiti per negoziare il loro sostegno. “Abbiamo un’opportunità e la coglieremo”, ha spiegato da Perpignan, una città francese non lontana dal confine con la Spagna.

L’altro principale partito separatista, Erc (Sinistra Repubblicana di Catalogna), che è stato al governo della regione per tre anni, ha subito una pesante sconfitta domenica ed è in preda a una crisi. Resterà comunque decisivo nella formazione del prossimo governo. Il candidato socialista Salvador Illa, ex ministro della Sanità sotto Pedro Sanchez, avrà bisogno dell’appoggio di Erc se spera di presiedere la regione, così come Carles Puigdemont.