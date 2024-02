Lula dice che il denaro destinato alla scuola pubblica è sempre un investimento

Powered by

8 Febbraio 2024 - 02.27

ATF

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha sottolineato che tutto il denaro destinato alla pubblica istruzione deve essere considerato un investimento e mai una spesa.

Il capo dello stato ha partecipato nel pomeriggio di oggi alla cerimonia per la posa della prima pietra per la costruzione di un nuovo campus dell’Istituto federale di educazione, scienza e tecnologia di Rio de Janeiro (Ifrj) nella favela del Complexo do Alemão.

«Sto investendo per togliere questi ragazzi dalla strada, tenerli lontano dai proiettili vaganti e dalla criminalità organizzata», ha affermato.

Nell’occasione Lula ha anche presentato il programma Pé de Meia che prevede il pagamento di una borsa di studio destinata agli studenti a basso reddito per continuare i loro studi nelle scuole superiori. «Non è giusto che un ragazzo di 14 anni smetta di studiare perché ha bisogno di lavorare, buttando via il suo futuro», ha detto.

La spesa per la costruzione delle nuove strutture dell’Istituto federale di educazione, scienza e tecnologia (Ifrj) sarà di 25 milioni di real (4,7 milioni di euro). L’Ifrj è un’istituzione federale di istruzione pubblica e gratuita che offre corsi di scuola superiore e universitari in 14 comuni dello stato di Rio de Janeiro. Il campus sarà costruito su un terreno espropriato dal municipio.