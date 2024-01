Gaza, se non è genocidio, cos'altro è? Voci libere da Israele

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

14 Gennaio 2024 - 18.36

ATF

Oltre diecimila bambini uccisi dal 7 ottobre. Altre migliaia feriti, con arti amputati. Sono i bimbi di Gaza. Se questa mattanza di innocenti non è genocidio, cos’altro è? A rispondere a questa domanda è l’icona vivente del giornalismo “liberal” israeliano. Gideon Levy.

Se non è genocidio, cos’altro è?

Scrive Levy su Haaretz: “Supponiamo che la posizione di Israele all’Aja sia giusta e che Israele non abbia commesso alcun genocidio o qualcosa di vicino ad esso. Allora cos’è questo? Come si chiama l’uccisione di massa, che continua anche mentre queste righe vengono scritte, senza discriminazioni, senza restrizioni, su una scala difficile da immaginare?

Come chiamare i bambini morenti sui piani degli ospedali, alcuni dei quali non hanno più nessuno al mondo, e civili anziani affamati che fuggono per provare a mettere in salvo la loro vita dalla minaccia incessante delle bombe ovunque? La definizione legale cambierà il loro destino? Israele tirerà un sospiro di sollievo se la corte respinge l’accusa. Per quanto ci riguarda, se questo non è un genocidio, la nostra coscienza sarà di nuovo pulita. Se L’Aja dice “non genocidio”, saremo ancora una volta i più morali del mondo.

Questo fine settimana, i media e i social media israeliani si sono prodigati in articoli e servizi traboccanti di ammirazione e lode per il team legale che ci ha rappresentato all’Aja. Che eleganti argomenti british e persuasivi. Il giorno precedente, i media hanno riportato a malapena la posizione del Sudafrica, che è stata presentata in un inglese ancora migliore dell’inglese degli israeliani ed era molto più ancorata ai fatti e meno alla propaganda, dimostrando ancora una volta che in questa guerra, i media israeliani hanno raggiunto un nadir di tutti i tempi. La mission è rafforzare la posizione israeliana e annullare la posizione di “il braccio legale di Hamas”. Guarda quanto onore legale ci hanno portato quegli esperti.

Supponiamo che stiamo parlando di un paese che è sotto processo per le violazioni più gravi esistenti nel diritto internazionale. Quelli con le vesti nere e le parrucche bianche e quelli senza di esse hanno presentato i soliti punti di discussione di Israele, alcuni dei quali sono giusti, come le descrizioni dell’atrocità del 7 ottobre.

In altre parti, era difficile sapere se ridere o piangere. Come l’argomento secondo cui solo Hamas è responsabile delle condizioni a Gaza. Israele non ha una mano o una parte in esso. Dire questo al cospetto di una prestigiosa istituzione internazionale è mettere in dubbio e insultare l’intelligenza dei suoi giudici.

E cosa dire delle osservazioni del capo della squadra di difesa israeliana, il professor Malcolm Shaw: “Le azioni di Israele sono proporzionate e prendono di mira solo le forze armate”? Ma che scempio della verità si sta consumando? Proporzionato con una tale distruzione? Se questa è una reazione proporzionata, quale sarebbe quella sproporzionata? Hiroshima?

“Solo contro le forze armate”, con quasi una moltitudine di bambini morti? Di cosa stanno parlando? “Fare telefonate per evacuare i non coinvolti”; chi ha ancora un telefono operativo a Gaza e esattamente dove dovrebbero evacuare in questo inferno dove non rimane un solo pezzo di terreno sicuro? E l’ultimo: “Anche se i soldati violassero le leggi che governano la guerra, questo sarà discusso ed eventualmente sanzionato dal sistema legale israeliano”.

Shaw apparentemente non ha sentito parlare del sistema legale israeliano e ancora meno di quello che viene chiamato il sistema legale militare. Non ha sentito che dopo l’operazione Cast Lead, il conflitto 2008-2009 con Gaza, solo quattro soldati sono stati incriminati per reati penali e solo uno di loro è stato mandato in prigione per il furto di una carta di credito (!). Tutti gli altri che sparano proiettili e lanciano bombe contro gli innocenti non saranno mai incriminati.

E che dire delle osservazioni del dottor Galit Rejwan, la scoperta del fine settimana che sarà senza dubbio scelta per accendere la torcia di quest’anno alla cerimonia del Giorno dell’Indipendenza sul Monte Herzl: “L’Idf sta spostando gli ospedali in un luogo più sicuro”. Shifa sarà trasferito a Sheba? Rantisi a Soroka? Di quali luoghi sicuri a Gaza sta parlando e in quali ospedali trasferiranno l’Idf?

Niente di tutto questo ovviamente dimostra che Israele abbia commesso un genocidio. Il tribunale lo deciderà. Ma sentirsi bene con tali argomenti per la difesa? Per sentirsi bene dopo L’Aia? Per sentirsi bene dopo Gaza?”.

Così Levy.

Una vergogna che non si cancella

Annota, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Hanin Majadli, giornalista coraggiosa, oltre che informata.

“Dopo il 7 ottobre, mentre i dettagli del massacro diventavano più chiari, ho provato vergogna e imbarazzo. La gente della mia nazione aveva perpetrato un massacro. Come ti occupi di una cosa del genere? Non sono riuscito a trovare le parole giuste. Anche alcune delle mie concezioni sono crollate quel giorno.

Più tardi, volevo scrivere del contesto, affermando che le cose non accadono nel vuoto. Hamas non si è alzato un giorno e ha deciso di uccidere gli ebrei. Non è stato facile o comodo per me scrivere questo mentre l’altra parte era ferita e ancora sanguinante. Ho aspettato un po’.

Successivamente, con una certa trepidazione, ho messo a fuoco la realtà in cui vivono i palestinesi, , così come Franz Fanon e Edward Said con le loro teorie del colonialismo e dell’orientalismo, per parlare comunque del contesto.

Mi chiedevo se potessi tornare a parlare di 75 anni di occupazione dopo quello che avevano fatto i membri del mio popolo? Mi chiedevo se la lotta palestinese per la libertà fosse andata sprecata.

La mia difficoltà nell’adottare una nuova posizione sottolinea il mio stupore che gli israeliani si sentano a proprio agio nel pronunciare dichiarazioni così crudeli, prive di qualsiasi umanità, riguardo a ciò che sta avvenendo a Gaza.

È questa la famosa chutzpa israeliana? O la loro lunga esperienza nel rendere altre vittime che li fa soffrire, si sentono a proprio agio mentre il loro esercito si produce in uccisioni di massa ed enormi distruzioni nella Striscia di Gaza, azioni che hanno superato da tempo i confini dell’autodifesa?

In uno dei primi giorni dopo il massacro, ho letto un post di un’importante attivista della sinistra israeliana, in cui ha condiviso che stava provando sensazioni “non conciliatorie” e che sentiva il bisogno di “prendere una pistola e andare a combattere, contribuendo ad appiattire Gaza”.

Mi chiedevo se avesse mai pensato in passato a come si sentono i palestinesi dopo 17 anni di assedio e uccisioni. Poi c’era il giornalista che ha stabilito che “l’uccisione a Gaza è orribile, con molte persone innocenti che muoiono. Ma non è genocidio. […].

Nel complesso, come mai quasi tutti gli ebrei israeliani credono che Israele stia esercitando la violenza per mancanza di scelta, solo come autodifesa, quando è già chiaro che c’è una scelta, e che questa è un’offesa, non una difesa?

E che dire della massa di persone nella sinistra e nel centro moderato, che sono scioccate nel sentire i confronti, chiedendo come non ci siamo vergognati nel parlare del contesto mentre il sangue degli innocenti non si era ancora asciugato, ma ora, con più di 23.000 persone morte a Gaza, con la fame dilagante, con la diffusione massiva delle malattie infettive, scrivono lunghe analisi dettagliate, dicendo che la fame è davvero spiacevole, ma che ciò non può essere definito parte di un genocidio.

Ecco, tutti sono diventati esperti di genocidio. La gente confronta e quantifica il numero di morti con il numero di bombe che Israele sgancia, determinando poi risolutamente che questo non costituisce ancora genocidio. È un dato di fatto: i migliori attivisti per i diritti umani, giuristi, avvocati e altri sostenitori si stanno ora mobilitando per difendere Israele dalle accuse che deve affrontare all’Aia.

Questa dissonanza è particolarmente interessante nel centro sionista e nella sinistra. Qualsiasi dichiarazione estrema da parte di un palestinese è immediatamente percepita come un appello per sterminare il popolo ebraico. Ma il deputato Nissim Vaturi, il giornalista Zvi Yehezkeli, il generale in pensione Giora Eiland, personalità dei media come Eliyahu Yossian e Guy Hochman, i membri del gabinetto Yoav Gallant, Itamar Ben-Gvir e Orit Strock, hanno tutti fatto un scivolone della lingua o sono semplicemente sciocchi? In pratica, sembra che sulla base delle immagini di Gaza, Vaturi e i suoi simili siano più rappresentativi della realtà attuale di Israele.

Così, quando ricordo la mia vergogna il 7 ottobre, vorrei che anche gli israeliani ne sentissero una simile”.

Senza fine

Yossi Klein è tra i più autorevoli analisti israeliani. E, soprattutto, è un pensatore libero, che sa andare contro corrente quando è convinto che la “corrente” sta trascinando Israele in un gorgo infernale. Scrive Klein su Haaretz: “Quando succederà, non potremmo dire di esserne sorpresi. Dopo tutto, sapevamo che sarebbe successo di nuovo. Come? Non lo sappiamo ancora. Attraverso i tunnel? Con gli alianti? Con gli autobus che esplodono? Inoltre non sappiamo dove – Kedumim? Bat Hefer? Kfar Sava? E non sappiamo quando, ma il 7 ottobre tornerà.

Quello che è successo a Gaza accadrà a Qalqilya o Jenin. Le ragioni sono simili: oppressione, umiliazione e assenza di speranza.

Lo scorso 7 ottobre è iniziato il conto alla rovescia per il prossimo 7 ottobre. In quel 7 ottobre abbiamo capito che il dialogo tra noi e loro sarà condotto solo con la forza.

La nostra conclusione: più forza. La loro conclusione: più barbarie. La reazione al prossimo orrore assomiglierà al suo precedente: una pretesa di “crudeltà incomprensibile”, una richiesta di vendetta e una richiesta di commissione d’inchiesta. Di nuovo, migliaia di persone moriranno. Compresi bambini e donne.

Non abbiamo ancora deciso cosa fare con i territori e i loro abitanti. Annessione? Espulsione? Per 57 anni abbiamo chiesto ai palestinesi di aspettare tranquillamente finché non troviamo la risposta.

Il 7 ottobre abbiamo capito che una situazione statica non è prova di tranquillità, che improvvisamente la pazienza è scaduta. Si sono resi conto che non avrebbero avuto alcuna risposta da noi nemmeno tra 100 anni.

Ci eravamo abituati a governare e abbiamo pensato che si fossero abituati ad essere governati. Ci eravamo innamorati della posa di una vittima con il pugno di ferro. Ora non si applica né lo stato né l’attributo. Stiamo combattendo per la nostra identità, ma ci rifiutiamo di accettare che i palestinesi stiano combattendo per la loro indipendenza.

È difficile per noi accettare che anche loro stanno “combattendo per la loro casa” e anche loro sono “i pochi contro i molti”. Stiamo dimenticando che le potenze occupanti perdono sempre. È successo in Afghanistan; è successo in Vietnam. Succederà anche qui. Forse Hamas scomparirà, ma il popolo palestinese no. È conveniente per noi se tutti sono Hamas, ma 30.000 terroristi non sono un popolo di 2,2 milioni.

Cosa propone il governo per la prevenzione del prossimo 7 ottobre? Il primo ministro Benjamin Netanyahu sta suggerendo la potenza aerea. Il deputato dell’opposizione ed ex ministro della difesa Avigdor Lieberman: più carri armati. Ecco cosa succede quando i politici fingono di essere generali.

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha un’idea più originale: il trasferimento (l’eliminazione per fame è stata ritardata per ora). Aspetta un attimo, hai detto “trasferimento”? Scusa, scusa, ma qui non parliamo così. Non è bello. Perché infastidire le persone? D’ora in poi, chiama il trasferimento “emigrazione volontaria”. Potresti anche provare “traslocazione”. Fidati di me, dice Smotrich, nessuno noterà la differenza.

Amos Oz una volta scrisse: “Il trasferimento è un’idea impossibile, perché non lo permetteremo. … Anche se abbiamo bisogno di frammentare lo stato e l’esercito. Anche se dobbiamo sdraiarci sotto le ruote dei camion”.

Questo è stato scritto 30 anni fa. Israele è cambiato da allora. Oggi, la folla non si sdraierà davanti alle ruote dei camion. Allora avevano sbattuto i fascisti fuori dalla Knesset. Oggi sono al governo.

Ai fascisti del governo non importa che il trasferimento della popolazione porti al boicottaggio, all’ostracismo e all’isolamento. “Un popolo che dimora da solo”, spiegheranno, citando con amara arroganza il Libro di Levitico”.

Non possiamo andare a lamentarci con i coloni, hanno fatto uno sforzo: hanno sradicato, bruciato e saccheggiato. Ciò non ha portato all'”emigrazione volontaria”, ma grazie a loro siamo diventati un paria. Siamo diventati una colonia di lebbrosi. L’aeroporto internazionale di Lod assomiglia all’aeroporto di Pyongyang. Aspetta le restrizioni sul ritiro della valuta estera, perché dopo tutto, qualcuno deve pagare per l’abbandono selvaggio.

E a chi permetteremo di abbandonarci il prossimo 7 ottobre? Giusto! La stessa persona che ci ha abbandonato l’ultima volta. Ci sta preparando per una routine di governo che fa della guerra la normalità: i riservisti serviranno nell’esercito per due mesi all’anno e gli sfollati saranno restituiti alle loro case bombardate e serviranno da scenario per la normalità. Siamo tornati alla normalità, dirà.

Fino alle elezioni dell’ottobre 2026, soffocheremo (uniti!) tra le sue braccia. Si assicurerà di mantenere la guerra a fuoco basso, e lasceremo che 64 membri della Knesset ci spingono nell’abisso perché questa è la legge, e non capiamo che per difendere la democrazia a volte è necessario romperla.

E gli ostaggi? Oh sì, gli ostaggi…scusa! Quindi è così: siamo tutti pronti. Nell’anniversario parleremo in televisione della “incomprensibile crudeltà di Hamas” e alla radio trasmetteremo canzoni tristi.

Il Ministero dell’Istruzione preparerà una bella presentazione computerizzata e nel Memorial Day ai bambini delle scuole verrà chiesto di venire in camicie bianche. Nel suo discorso, il primo ministro sottolineerà: “Sei sempre stato nel mio cuore”.