Gli Usa confiscano i beni dell'oligarca russo ammiratore di Salvini: protesta il Cremlino

11 Maggio 2023 - 14.15

Il Cremlino ha criticato la decisione degli Stati Uniti di trasferire all’Ucraina i beni confiscati dell’uomo d’affari russo di estrema destra Konstantin Malofeyev, un oligarca della cerchia di Putin e ammiratore della Lega di Salvini, affermando che è illegale e che si ritorcerà contro Washington.

Mercoledì il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha autorizzato l’invio di milioni di dollari di beni confiscati a Malofeyev per l’Ucraina, il primo caso di utilizzo di denaro russo confiscato in questo modo.

Interpellato sul caso, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno “rubato” il denaro e che tali decisioni “lo colpiranno come un boomerang”.

“Questo mina la fiducia degli investitori e dei proprietari di beni che sono in qualche modo collegati all’America, e questo non può certo rimanere senza conseguenze per gli Stati Uniti”, ha detto.

Peskov ha affermato che tali passi richiedono una risposta, ma non ha detto quali azioni la Russia potrebbe intraprendere. Ha detto che non c’è la possibilità di contestare il provvedimento attraverso un’azione legale negli Stati Uniti perché “non abbiamo la possibilità di difendere i nostri diritti in tribunale”.

Il dipartimento di giustizia statunitense ha accusato Malofeyev l’anno scorso di aver violato le sanzioni imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, affermando che aveva fornito finanziamenti ai russi che promuovevano il separatismo in Crimea.

Il procuratore generale Garland ha dichiarato che il caso segna il primo trasferimento statunitense di fondi russi confiscati per la ricostruzione dell’Ucraina, ma non sarà l’ultimo.

I rapporti tra Malofeev e la Lega erano gestiti attraverso Claudio d’Amico, ex parlamentare leghista e consigliere del segretario, presente alla firma del memorandum tra Lega e Russia Unita, il partito di Putin, nel marzo 2017 e Alexey Komov, braccio destro di Malofeev e già presidente onorario dell’associazione “Lombardia Russia” animata da Gianluca Savoini