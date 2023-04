Israele, la rivolta popolare e la grande rimozione: la causa palestinese

globalist Modifica articolo

16 Aprile 2023 - 17.01

Ci si può battere con forza, determinazione, continuità per difendere i principi fondanti di uno stato di diritto, i valori della democrazia, oscurando il fatto che quei principi di democrazia non valgono a pochi chilometri di distanza da casa tua? E’ il dilemma che segna la rivolta popolare in Israele. Una rivolta che Globalist ha raccontato, documentato, analizzato pressoché quotidianamente dal suo inizio. Ma questa straordinaria rivolta democratica porta con sé una grande rimozione: la questione palestinese.

La grande rimozione

Ne scrive, con la consueta chiarezza analitica, Anshel Pfeffer, firma storica di Haaretz: “Il prisma principale per alcune persone quando leggono o guardano qualsiasi notizia riguardante Israele è: “Cosa significa questo per i palestinesi?”. Dovrebbe essere ormai chiaro che, dopo 100 giorni di proteste contro i piani del governo Netanyahu di sopprimere la Corte Suprema, questa storia è negativa per i palestinesi. Dopo tre decenni in cui la causa principale del centro-sinistra israeliano consisteva nel trovare un modo per porre fine all’occupazione di milioni di palestinesi in Cisgiordania e a Gaza, o almeno spostare l’occupazione sulle spalle di un’Autorità palestinese corrotta e solo semi-indipendente, è stata soppiantata. Non dalla temporanea campagna politica per liberare Israele dal dominio di Benjamin Netanyahu, ma da una causa che durerà a lungo dopo la scomparsa del primo ministro. La questione del carattere del regime israeliano all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti – continuerà ad avere una magistratura indipendente che controlla il governo o soccomberà a un governo nazionalista-religioso maggioritario? – rimarrà la domanda fondamentale per quasi tutti gli israeliani, compresi quelli arabi, per gli anni a venire.

Era in arrivo da anni. Il centro-sinistra israeliano ha perso qualsiasi interesse reale nel porre fine all’occupazione circa 15 anni fa, mentre la seconda intifada si stava esaurendo. Non che si siano spostati a destra sull’argomento. Hanno solo perso la speranza in una soluzione realistica e hanno capito che non sarebbe mai stata vincente in termini elettorali. Non c’erano voti per essere “il campo della pace” quando le prospettive di pace erano così scarse.



Per un po’ si sono attenuti ai vecchi slogan. Poi ci sono stati alcuni brevi flirt con vaghe nozioni di socialdemocrazia. Ma non sono riusciti a proporre una narrazione nuova e convincente, e gradualmente tutta la politica in Israele è diventata comunque incentrata su Netanyahu. L’inaspettata portata e la passione delle manifestazioni e delle proteste pro-democrazia da quando Netanyahu è tornato al potere l’anno scorso non lo hanno solo costretto a sospendere la “riforma legale” del suo governo. Hanno anche dato al centro-sinistra qualcosa che non aveva più dai primi giorni del processo di Oslo: Una causa che può portare centinaia di migliaia di persone nelle strade e, se gli ultimi sondaggi sono attendibili, forse la possibilità di battere l’asse nazionalista-religioso in una futura elezione. Ma il problema delle cause di successo (e non sappiamo ancora quanto durerà il successo di questa) è che non lasciano spazio ad altre cause. La lotta per mantenere Israele – e ancora una volta, si tratta di Israele vero e proprio, non di altri territori su cui esercita il controllo – un luogo in cui i liberali laici possano stare relativamente tranquilli non deve essere deviata o divisa. Quindi, se qualcuno si illude che questa meravigliosa rinascita del “campo democratico” israeliano possa portare a una più ampia presa di coscienza della società israeliana sull’occupazione, sarebbe meglio metterla da parte.

Una delle prime decisioni strategiche prese dal comitato che coordina le proteste pro-democrazia è stata che la strada per la vittoria avrebbe dovuto passare per il centro della terra. Per questo, ai gruppi anti-occupazione è stato detto con fermezza che potevano tenere i loro striscioni e cantare i loro slogan, ma le bandiere palestinesi non dovevano essere sventolate.



Decine di migliaia di bandiere israeliane sono state prodotte con l’esplicito scopo di dare ai raduni un’atmosfera “patriottica”, con esponenti della destra che si oppongono a Netanyahu – come l’ex ministro della Difesa Moshe Ya’alon – come principali oratori sul palco. Si può vedere Ya’alon che si ‘strofina’ alle manifestazioni con i fondatori di Peace Now che una volta ha definito “un virus”.

Gli organizzatori sapevano che questo avrebbe scoraggiato molti cittadini palestinesi di Israele, naturali oppositori del governo, dal partecipare. Ma hanno calcolato che pochi arabi israeliani si uniscono comunque alle proteste e che c’è molto più potenziale tra i cittadini di centro-destra, che non si unirebbero mai a una causa che include tra i suoi obiettivi la fine dell’occupazione.



Questa si è rivelata la strategia giusta, e non cambierà finché questo governo sarà in carica. Nessuno metterà a rischio una coalizione che spazia da esponenti di destra come Ya’alon e Gideon Sa’ar a esponenti di sinistra come Mossi Raz e Zehava Galon tirando in ballo i palestinesi. È la democrazia ora e la pace forse dopo. E questa non è solo la situazione all’interno di Israele. Il piano di Netanyahu di sventrare il sistema giudiziario ha attirato condanne apertamente veementi da parte dell’amministrazione Biden, compreso lo stesso presidente degli Stati Uniti. Si sono mai espressi in modo simile sulla questione israelo-palestinese? No, perché si sono stancati di un conflitto che ritengono irrisolvibile.

Lo stesso vale per molte organizzazioni mainstream della diaspora ebraica che, per la prima volta, si sono pubblicamente rivolte contro Netanyahu e i suoi partner politici. Nessuna precedente ingiustizia commessa da Israele contro i palestinesi aveva mai suscitato tali reazioni. Gli israeliani di sinistra, i funzionari dell’amministrazione e i leader della diaspora ebraica capiscono tutti la stessa cosa: questa è la causa che devono combattere ora. Una causa che potrebbero avere la possibilità di vincere. I puristi ideologici dicono che la democrazia israeliana è comunque un mito, perché comprende solo gli ebrei israeliani mentre i palestinesi restano sotto occupazione. Per quanto riguarda le rivendicazioni ideologiche teoriche, questa è una tesi difficile da sostenere. Si può ovviamente rispondere che un Israele senza una Corte Suprema indipendente sarà ancora peggio per i palestinesi. Ma non è questo il motivo per cui la stragrande maggioranza degli israeliani è in piazza. Né è il motivo per cui Biden e tutti gli altri al di fuori di Israele sono dalla loro parte.



Ciò che sta accadendo ora in Israele non riguarda i palestinesi. È una cattiva notizia per loro, sicuramente a breve termine, perché il mondo è ora concentrato su una questione israeliana che non li riguarda. E proprio come il movimento di protesta, il mondo non ha abbastanza attenzione per due questioni legate a Israele. Ancora una volta, i palestinesi vengono messi in secondo piano.

Questo non toglie nulla all’importanza di ciò che sta accadendo in questo momento in Israele. A 75 anni dalla sua fondazione, il Paese si trova in un momento cruciale, forse il più critico di tutta la sua esistenza, in cui si sta ridefinendo il significato del suo carattere democratico ed ebraico. È un momento che durerà almeno fino a quando questo governo sarà in carica, e probabilmente ancora per un po’. È troppo presto per dire se sarà più facile ottenere qualche progresso sulla questione palestinese una volta che questo momento, qualunque sia il suo esito, sarà passato. Ma per ora – conclude Pfeffer – questo momento riguarda solo Israele.



Una testimonianza sofferta

“Salaam, sono io, l’elefante nella stanza. Mi chiamo Tamer Nafar e sono un artista, arabo palestinese, nato e cresciuto a Lod, cittadino israeliano. Quando lavoro a una nuova canzone, il primo passo è la bozza, si chiama demo. Registriamo le idee e poi torniamo a casa per riflettere su noi stessi e decidere dove andrà la canzone. Guardando da lontano le manifestazioni contro il golpe giudiziario, mi è venuto in mente il nome “demo-crazia”. Avete sicuramente ottenuto una vittoria: Bibi si è piegato. Ma non è questa la fine della questione, non era altro che la dimostrazione. La domanda è come e dove si svilupperà. Israele è sempre bloccato all’incrocio tra due parole che si contraddicono, democratico ed ebraico, un paradosso che di tanto in tanto esplode e raggiunge un bivio in cui o si sceglie democratico fino in fondo o ebraico fino in fondo, e allora il centro arriva e fugge dall’incrocio o fa un’inversione di marcia. Questa volta lo scontro è a tutto volume. Mi chiedo quanti decibel raggiungerà la prossima volta. È una sorta di lotta popolare, ma non fino in fondo. I palestinesi fanno manifestazioni popolari, che a volte finiscono con dei morti. Le organizzazioni più potenti dell’economia non si mobilitano per proteggerci o per concederci giorni di ferie per protestare, e alla fine persino l’Alta Corte di Giustizia, simbolo della vostra democrazia, razionalizza le uccisioni.



Pensate che sia probabile che l’aeroporto internazionale Ben-Gurion cancelli i voli per fermare la demolizione di una casa a Lod?



So più o meno come la penso sulle manifestazioni. Ogni immagine, post o didascalia ha colorato il mio stato d’animo, tutto ha portato allo stesso punto. In fin dei conti, non c’è democrazia senza uguaglianza – ho persino sentito che questo era uno slogan ricorrente alle manifestazioni.



Così ho cercato l’uguaglianza. Alcune delle istituzioni che hanno lottato per la giustizia e la democrazia sono le stesse che hanno licenziato gli arabi perché avevano espresso un’opinione o pubblicato un post che aveva suscitato il consenso dei cittadini. La giustizia è dalla nostra parte, ma non siamo privilegiati. Non dirò che i manifestanti sono ciechi di fronte alla giustizia. Dirò che c’è un daltonismo, una cecità nei confronti delle lotte. Rifiutarsi di entrare nell’esercito a causa della legislazione e il giorno dopo mobilitarsi per conto della stessa Alta Corte che ci deruba della nostra terra è piuttosto selettivo. È decidere quando siamo democratici e quando siamo ebrei.



Quindi, mazal tov per la dimostrazione. Ecco alcune idee su come farsi coraggio e andare fino in fondo. A prescindere da ciò che deciderete, che si tratti di una canzone ebraica da solista o di un duetto con i palestinesi, in ogni caso ciò che manca nel demo che avete realizzato è l’armonia. L’armonia delle lotte.

Non ho mai creduto nella parola coesistenza come piano di lavoro. La coesistenza può esserci solo come risultato del processo di co-resistenza. Voglio vedere i piloti rifiutarsi di bombardare un quartiere di Gaza City e partecipare a una marcia contro l’ebraicizzazione di Gerusalemme Est. Voglio vedere gli insegnanti marciare per un’istruzione egualitaria, per i neri, i Mizrahim, le persone LGBTQ e persino per il riconoscimento della Nakba. Ma se è solo per l’uguaglianza tra gli ebrei, allora capite che questa è la supremazia ebraica che inconsciamente crede in tutto ciò in cui crede Itamar Ben-Gvir; l’unica differenza è che lui è più vocale.



Chiedetevi: cos’è che vi dà fastidio: che la pensi come lui o che dica quello che tutti pensano? È uno spunto di riflessione, non rispondete subito, come dice il mio terapeuta. Dormiteci su, parlatene con voi stessi con il massimo coraggio e onestà, non reprimete il problema, perché da un cumulo di mole diventerà un vulcano, da 62 membri della Knesset a tutti e 120. “Siate ottimisti, il cambiamento non è una passeggiata”, ha detto lo psicologo. Vedo un barlume di luce in una piccola parte dei manifestanti ebrei. Ho detto piccola perché è piccola e forse perché ho una cecità numerica. In una delle sessioni di registrazione di DAM, il gruppo hip-hop che ho fondato e che dirigo, il produttore Itamar Ziegler e io abbiamo parlato delle manifestazioni; tutti capiamo perché i palestinesi non si sentono partecipi. Ziegler è andato in giro con un gruppo che protestava contro l’occupazione e per l’uguaglianza per tutti, dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, e dice: “Se il motivo che ha spinto tutti a venire è la riforma, allora io entro da quella porta ma porto nella manifestazione e nella conversazione l’occupazione e la Nakba e i prezzi che i palestinesi pagano ogni giorno, anche oggi” .C’è una canzone di Leonard Cohen intitolata “You Want It Darker”. Voglio citare la strofa che Cohen in realtà non ha scritto, intenzionalmente o perché non ha avuto il tempo di scrivere, ma è la strofa che voglio sentire: “You want it brighter, let’s light the flame”.

Così Nafar sul quotidiano progressista di Tel Aviv

Così muore il sionismo

La colonizzazione dei Territori palestinesi occupati, parte del disegno del “Grande Israele”, come compimento “naturale” del sionismo. Una visione, che arma ideologicamente parte della destra israeliana, contro cui si è sempre ribellato Zeev Sternhell, il grande storico israeliano scomparso nel giugno 2020.



“No, non è così – rimarca Sternhell in una delle tante illuminanti conversazioni che il grande storico “regalò” a chi scrive -. Questa è una caricatura del sionismo o, comunque, ne è una traduzione politica strumentale, comunque, ne è una traduzione politica strumentale, in alcuni casi funzionale ad ammantare di idealità positiva una pratica intollerabile. Il sionismo si fonda sui diritti naturali dei popoli all’autodeterminazione e all’autogoverno. Questi diritti naturali dei popoli valgono per tutti, inclusi i palestinesi. Come le ebbi a dire in una nostra precedente conversazione, resto fermamente convinto che il sionismo ha il diritto di esistere solo se riconosce i diritti dei palestinesi. Chi vuole negare ai palestinesi l’esercizio di tali diritti non può rivendicarli per se stesso soltanto. Purtroppo, la realtà dei fatti, ultimo in ordine di tempo il moltiplicarsi dei piani di colonizzazione da parte del governo in carica, confermano quanto da me sostenuto in diversi saggi ed articoli, vale a dire che gli insediamenti realizzati dopo la guerra del ’67 oltre la Linea verde rappresentano la più grande catastrofe nella storia del sionismo, e questo perché hanno creato una situazione coloniale, proprio quello che il sionismo voleva evitare”.