Le pretese di Putin: "Non consentire che le regioni russe al confine con l'Ucraina siano bombardate"

1 Febbraio 2023 - 17.50

Putin ha bombardato tutto e tutti e adesso? Pensa che gli altri non possano bombardare lui? Il bombardamento delle regioni russe ai confini dell’Ucraina non deve essere consentito e questo è un compito di cui deve farsi carico il ministero della Difesa. Lo ha sottolineato il presidente russo, Vladimir Putin, come riferito dall’agenzia di stampa Ria Novosti.

Vladimir Rogov, presidente dell’organizzazione We Are Together with Russia che opera all’interno della regione occupata di Zaporizhzhia in Ucraina, ha ribadito il concetto sul suo canale Telegram, dicendo: “A nome mio, vorrei aggiungere che questo problema è particolarmente grave per i residenti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, oltre che delle Repubbliche popolari della Federazione Russa di Donetsk e Lugansk”.

La Russia ha annunciato di aver annesso Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson nel 2022, nonostante non avesse il pieno controllo del territorio, a seguito di referendum ampiamente contestati a livello internazionale e bollati come consultazioni fasulle.