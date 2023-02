Kiev: "Sono 326mila i soldati russi che stanno combattendo in Ucraina"

globalist Modifica articolo

31 Gennaio 2023 - 17.19

Guerra in Ucraina, al momento non c’è fine e. – anzi – la Russia sta rafforzando le sue posizioni. Al momento, sono circa 326mila i soldati russi che stanno combattendo in Ucraina. È la stima di Kyrylo Budanov, il capo dell’intelligence della difesa ucraina.

La Russia ha mobilitato circa 300mila riservisti a fine 2022. In un’intervista al Washington Post, Budanov ha affermato che resta solo il 9 per cento delle forniture russe di missili Kalibr a lungo raggio.

Ha inoltre risposto alle affermazioni secondo cui la Russia potrebbe prendere in considerazione il lancio di un attacco nucleare se l’Ucraina dovesse liberare la Crimea, che è stata annessa nel 2014.

Budanov ha dichiarato: “La Russia è un Paese da cui ci si può aspettare molto, ma non una vera e propria idiozia. Effettuare un attacco nucleare risulterebbe non solo in una sconfitta militare per la Russia, ma anche nel crollo della Russia. E loro lo sanno molto bene”.